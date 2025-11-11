전남교육청, 내년 예산 4조4410억 편성... 올해 대비 9.1% 감소

큰사진보기 ▲전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

전라남도교육청은 4조 4410억 원 규모의 2026년도 예산안을 편성, 11일 전라남도의회에 제출했다고 밝혔다.전남교육청은 보유 기금 소진과 중앙정부 이전수입 감소 등 어려운 재정 여건에서도 교육 본질 회복을 위한 현장 중심 재정 운영에 방점을 두고 내년도 예산을 편성했다고 덧붙였다.내년도 예산안은 올해 본예산 4조 8850억 원 대비 9.1%(4440억 원) 감소했다. 세입 대부분을 차지하는 중앙정부 등 이전수입과 기금 전입금 감소가 영향을 줬다.주요 재원은 보통교부금 등 중앙정부 이전수입 3조 9073억 원, 지방자치단체 등 이전수입 4140억 원, 자체 수입 307억 원, 전년도 이월금 590억 원, 기금전입금 300억 원이다.내년도 예산안에 담긴 주요 사업은 ▲맞춤 지원을 통한 학생 교육복지 강화 1807억 원 ▲온동네 초등돌봄 및 방과후학교 운영 739억 원 ▲안전한 학교 환경 구축 및 학교신설 등 학교 시설 환경 개선 3724억 원 등이다.전남교육청은 어려운 재정 여건에도 학교 기본운영비·기초학력 등 교육 본질 사업은 전년 수준 이상으로 확보했다고 밝혔다.아울러 학교 현장 업무경감을 위해 학교 자체 경비로 운영한 교과서 배부 지원 등 7개 사업에 대해 22억 원을 추가 확보해 교육지원청에서 일괄 추진하도록 했다.김대중 교육감은 "3년 간 지속된 세수 결손에 따른 교육재정 교부금 감소에도 적립된 기금과 세출 구조 조정을 통해 교육 대전환을 차질 없이 추진했다"면서 "2026년에도 재정 규모 축소로 어려움이 있지만 교육 본질 회복에 방점을 두고 예산을 편성했다"고 말했다.이번 예산안은 도의회 상임위, 예결위 심사에 이어 오는 12월 16일 예정된 도의회 본회의 의결을 거쳐 확정된다.