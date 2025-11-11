생리대를 맡겨놨냐는 질문 이후로

AD

큰사진보기 ▲파주시 여성청소년 생리용품 보편지원 추진본부가 서명운동을 하고 있다. ⓒ 김소정 관련사진보기

중학교 때, 생리대가 없던 나는 몇 차례 보건실을 찾아갔다. 어느 날 선생님은 내게 "생리대 맡겨놨냐"고 물었다. 그 말의 의미를 한참 뒤에야 알았다. '없어서 빌리는 일'이, 누군가에겐 시혜와 관리의 대상이었던 것이다. 그날 이후로는 다시 가지 않았다. 생리대가 아니라, 체면을 빌리고 싶지 않아서였다.고등학교에 들어가며 타지의 예술고등학교로 유학을 갔다. 기초생활수급자로 학비 지원을 받았지만, 생활비는 늘 빠듯했다. 고시원에서 지내며 한 끼, 한 푼 단위로 지출을 계산해야 했다. 생리는 한 달의 며칠뿐이라 생각하며 늘 순위를 뒤로 미뤘다. 그렇게 한 달이 시작될 때마다 통장 잔고를 확인하고, 생리대 살 돈이 부족하면 청소년상담복지센터의 사회복지사 선생님께 5만 원을 빌렸다. 다음 달 초에 갚고, 말에 다시 빌리고, 그 일을 졸업할 때까지 반복했다.5만 원은 내게 단순한 생활비가 아니었다. 그건 생리할 권리를 사는 돈이었고, 한 사람의 존엄을 잠시 연명시키는 금액이었다. 매달 돌아오는 그 며칠은 통증보다 부채로 기억된다.내가 고등학교에 다니던 2012년부터 2015년까지, 생리용품 지원은 제도에 없었다. 보건실 비치용품이나 개인의 선의에 기대는 것이 전부였다.2016년, '깔창 생리대' 사건이 보도되며 세상이 뒤늦게 문제를 직시했다. 그제야 선별 복지 제도가 속속 생기기 시작했다. 그제야 사회는 말하기 시작했다 — "그건 복지가 아니라 기본이다." 그러나 나는 이미 졸업한 뒤였다. 바뀐 세상은 내게 조금 늦게 왔다.생리 빈곤은 단순한 경제 문제가 아니다. 필요한 물건이 없어서가 아니라, "그런 걸 말하기 부끄럽다"는 문화 속에서 길게 자라난 구조의 문제다. 한 사람의 생리 빈곤은 개인의 불운이 아니라, 사회가 선택적으로 외면해 온 결과다. "한 달에 며칠 뿐인데"라는 말 속엔, 그 며칠조차 감당하지 못하는 현실이 얼마나 많은지 모른다.누구도 생리용품이 없어 수업을 빠지거나, 종이 휴지로 버티는 일을 겪어선 안 된다고 말하는 건 너무도 상식적인데, 그 상식이 제도가 되기까지 십 년이 걸렸다. 그 사이의 시간은, 이름 없는 누군가의 불안으로 채워졌다. 그 '누군가'는 나였고, 또 지금의 누군가이기도 하다.'파주시 여성청소년 생리용품 보편지원 추진본부'가 파주시 여성청소년 생리용품 보편지원을 위한 서명운동을 진행 중이다.10여 일 만에 5천여 명의 서명을 돌파했다. 누구에게 '맡겨놓은 생리대가 있냐'고 묻지 않아도 되는 사회로 가기 위한 첫걸음이다. 생리용품 지원은 선별적 시혜가 아니라, 공공이 책임져야 할 최소한의 안전망이다. 가난이 부끄러운 게 아니라, 가난한 사람을 외면하는 사회가 부끄러운 것이다.생리대 한 팩이 한 사람의 존엄을 좌우하는 현실을, 이제는 끝내야 한다. 내가 빌려 썼던 5만 원은 개인의 호의에 기대야 했던 존엄의 비용이었다. 그 돈이 이제는 공공의 예산으로 바뀌어야 한다. 그것이 진짜 복지의 출발이다.이젠 보건실에서도, 지갑 속에서도, 누군가의 몸이 부끄럽지 않기를 바란다. 생리용품 보편지원은 새로운 복지가 아니라, 늦은 정의다. 이 늦은 정의가 더는 다음 세대에게 미뤄지지 않기를 바란다.서명은 작은 행동이지만, 그 힘은 생각보다 크다. 한 사람, 한 사람의 서명이 모이면 정책을 바꾸고, 제도를 움직이고, 누군가의 존엄을 지킬 수 있다. 파주시 여성청소년 생리용품 보편지원 추진본부의 서명 운동에 참여해 달라. 함께 목소리를 내어, 더 이상 청소년이 생리대 한 팩 때문에 고민하지 않아도 되는 사회를 만들자. 당신의 참여가, 미래 세대에게 부끄럽지 않은 사회를 선물하는 첫걸음이 될 것이다.