11월 11일에 김밥 200줄 만들기, 왜냐면요

큰사진보기 ▲진주텃밭 조합원들이 준비한 김밥 도시락을 들고진주텃밭 조합원들이 준비한 김밥 도시락을 들고 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서영임 조합원이 직접 김밥 도시락을 준비하고 있는 모습서영임 조합원이 직접 김밥 도시락을 준비하고 있는 모습 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주텃밭 조합원이 직접 김밥 도시락을 준비하고 있는 모습진주텃밭 조합원이 직접 김밥 도시락을 준비하고 있는 모습 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주텃밭 금산점 모습진주텃밭 금산점 모습 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

매년 11월 11일은 '농업인의 날'이다. 기후 위기의 최전선에서 고된 일을 이어가는 농민들에게 감사하기 위해 제정된 날이지만, 여전히 많은 이에게 낯선 기념일이다. 11일 경남 진주 금산면 진주텃밭 사랑방에서는 소비자 조합원들이 늘 귀한 먹거리를 생산해주는 농민들에게 전할 점심 도시락을 직접 준비하는 '김밥 나눔 행사'가 열렸다.행사를 준비한 조합원들은 전날인 지난 10일 오후부터 김밥 재료 손질에 나섰다. 당근을 씻고 볶고, 시금치를 데치는 등 분주한 손길이 이어졌다. 모든 재료는 진주텃밭에서 생산된 농산물이다.농업인의 날 맞이 '감사의 김밥 나눔' 행사는 2019년부터 시작돼 올해로 7년째 이어지고 있다.서현진 진주텃밭 이사장은 "농민들이 가장 바쁜 수확철이라 오래 앉아 식사하기 어렵다"며 "짧은 시간이라도 따뜻한 마음을 전할 수 있는 음식이라 김밥을 선택했다"고 설명했다. 서 이사장은 또 "11월 11일에는 소비자들이 농민에게 감사의 마음을 전하고, 12월 3일 '소비자의 날'에는 농민들이 떡을 나누며 소비자에게 고마움을 표현한다"며 "서로의 수고를 알아주는 전통으로 자리 잡았다"고 덧붙였다.이날 행사에는 농민과 조합원 100여 명이 참여했다. 경남 산청에서 샐러드 채소를 재배하는 이상호(64) 농민은 "도시 소비자들과 거리감 없이 어울릴 수 있어 마음이 따뜻해진다"며 "이런 작은 나눔이 서로를 이해하게 만드는 계기"라고 말했다.올해 8월 새로 가입한 조합원 이정희(49)씨는 김밥 싸기 체험을 계기로 행사에 참여했다. 정희 씨는 "집에서는 많아야 2~3줄 정도만 싸지만, 200줄을 함께 싸보니 보람과 즐거움이 컸다"며 "혼자였다면 엄두도 못 낼 일이었지만, 함께하니 수월하게 진행할 수 있었고, 요즘은 옆집 사람 얼굴도 모르는 세상에서 이렇게 서로 얼굴을 맞대고 함께하는 자리가 더욱 값지다"고 말했다.소희주 진주텃밭 이사는 "나도 농사를 짓지만, 농업인의 날에 소비자들이 농민을 위해 직접 마음을 모으는 모습을 보는 건 처음"이라며 "농민을 귀하게 여기는 마음이 스며든 뜻깊은 자리"라고 말했다. 그는 그러면서 "농업인의 날 하루 만큼은 전국 곳곳에서도 농민들에게 감사와 나눔의 마음이 이어지길 바란다"고 당부했다.한편, 진주텃밭은 '진주우리먹거리협동조합'의 매장 이름으로, 2013년 4월 설립돼 같은 해 9월 9일 문을 열었다. 현재 금산점, 진양호점, 초전점 등 3곳에서 운영되며, "텃밭에서 식탁까지 함께하는 밥상 공동체"를 목표로 지역에 뿌리 내린 로컬푸드 협동조합이다.