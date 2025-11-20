한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

세답장

- 박규현

손세탁하라고 적혀 있어

모르는 척하지 않고

그렇게 한다 이건 누구의 셔츠였더라? 그렇게 무르는 관계도 있는 거라고 그렇게 감도는 사이도 그렇게

얼룩마다

비눗물을 칠한다

옷감이 상하지 않도록 하는 일이

중요했다 손가락 끝에 스치는 면의 질감은 때로 부드럽고 때로 어색해 이따금 멀미가 쏟아질 것도 같았으나

망가지면 안 돼

누군가 말하는 소리에 깼는데

일어나 몸을 일으키면 누워 있던 자리가 서늘했다

같이 있었잖아 그런데

이마를 짚어주는 건

나뿐이어서

마음을 나눈다는 게

남아 있는 자국이라는 게

귀해지는 순간이 있다

진심을 몰아붙이다

쏟아버렸다

대야에 받아놓았던 물

세탁은 미지근한 물로 해야 한다

이것은 아는 사실이다

의문스러워

또 의심할 수밖에 없으나

사람을 대하는 일을 게을리하고 있었다

사랑한다고 말하게 될 때까지

큰사진보기 ▲미지근한 물 속에서 관계의 자국을 헹구다 ⓒ ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <새 우정을 찾으러 가볼게>, 문학동네, 2025시인_박규현 : 2022년 한국경제신문 신춘문예로 작품활동을 시작했다. 시집 <모든 나는 사랑받는다> <새 우정을 찾으러 가볼게>가 있다.옷감의 얼룩을 지우면 지울수록 유독 도드라지는 마음이 있다. "옷감이 상하지 않도록" 조심하던 손길은 "망가지면 안 돼"라는 관계의 다짐과 포개진다. 서로의 마음을 나눈 자리에는 얼룩이 남기 마련. 그것은 지워야 할 자국이 아니라, 함께한 시간의 고유한 흔적이다. 때론 서툰 진심이 한꺼번에 쏟아져 돌이킬 수 없게 되기도 한다. 홀로 남은 방의 서늘함 속에서, 자신을 돌보는 건 결국 나 자신뿐임을 깨닫게 되는 것이다. 정작 소중한 것을 말하기까지, 우리는 타인을 대하는 일에 얼마나 소홀했는지 아프게 돌아보는 순간이다. (정은기 시인)