800살 은행나무의 화양연화, 가을에 꼭 봐야합니다

큰사진보기 ▲800살 은행나무 올해 만난 800살 은행나무가 노랗게 물들어 화양연화 한 때를 보여주고 있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

"이제 장미가 서서히 지고 있네. 가을 풍경을 만끽하려면 장미원보다는 인천 대공원이 더 좋겠어."

큰사진보기 ▲800살 은행 나무 지난해 겨울에 본 은행나무는 엉성했다. ⓒ 차상순 관련사진보기

팔백 년 풍진 세월

둥치에 새겨놓고



황금빛 은행잎을

깡그리 떨궜구나



구경꾼 박수갈채가

꿈결처럼 그립겠다

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.