800살 은행나무의 화양연화, 가을에 꼭 봐야합니다

사는이야기

인천경기

25.11.12 09:55최종 업데이트 25.11.12 09:55

800살 은행나무의 화양연화, 가을에 꼭 봐야합니다

"꼭 보겠다"고 마음 먹었던 인천대공원의 볼거리

800살 은행나무 올해 만난 800살 은행나무가 노랗게 물들어 화양연화 한 때를 보여주고 있다.
800살 은행나무 올해 만난 800살 은행나무가 노랗게 물들어 화양연화 한 때를 보여주고 있다. ⓒ 차상순

언젠가부터 매주 월요일엔 절친과 함께 운동 삼아 계양산 장미원 둘레길을 걷고 있다(관련 기사 : 매주 월요일, 계양산 장미원 둘레길을 걷고 있어요). 장미가 지는 풍경에 친구에게 말했다.

"이제 장미가 서서히 지고 있네. 가을 풍경을 만끽하려면 장미원보다는 인천 대공원이 더 좋겠어."

그래서 지난주에는 친구와 함께 인천 대공원 호수 둘레를 돌았다. 이번 주에는 호수 공원을 지나 정문 쪽으로 방향을 틀어 향기 정원 쪽으로 산책할 계획이었다. 인천 대공원은 매주 가더라도 다른 곳을 감상할 수 있다.

인천 대공원은 사방팔방으로 나름의 경관을 만끽할 수 있다. 정문 쪽에는 장미 정원, 수목원, 향기 정원, 등이 있다. 반대편에는 조각 공원과 어울 큰마당, 어울 꽃길이 있다. 남문 쪽에는 벚나무길, 들꽃 정원, 백범 광장 등이 있고, 메타세콰이어길과 치유 숲에 갈 수도 있다. 동문 쪽에 있는 800살 은행나무도 볼거리다.

인천대공원역에 내려 개찰구를 막 지나는데 역사 벽면에 은행나무 사진 액자가 걸려 있었다. "우리 저기 가보면 좋겠다"라고 친구가 말했다. 맞다. 가을이 오면 꼭 보겠다고 마음 먹고 있었지. 정작 가을이 됐는데 그걸 깜빡 잊고 있었다. 지난해 겨울에는 800살 은행나무 아래 갔지만 잎을 모두 떨군 은행나무만 봤다.

800살 은행 나무 지난해 겨울에 본 은행나무는 엉성했다.
800살 은행 나무 지난해 겨울에 본 은행나무는 엉성했다. ⓒ 차상순

가을이면 800살 은행나무 앞에 수많은 인파가 몰려든다. 그런데 겨울이 되면 잎이 죄다 떨어지고 나무는 벗은 몸이 된다. 그런 나무를 보겠다고 오는 사람은 거의 없다. 잎이 진 겨울 은행나무를 보니, 고관대작의 노후를 보는 듯했다. 그토록 아부하며 친절했던 사람들도 하나둘 떠나버리지 않던가? 마치 인생사를 보는 듯했다. 지난해 겨울 은행나무 앞에서 '겨울나기'라는 시를 썼다.

팔백 년 풍진 세월
둥치에 새겨놓고

황금빛 은행잎을
깡그리 떨궜구나

구경꾼 박수갈채가
꿈결처럼 그립겠다

올해는 깜빡 잊고 지나갈 뻔했던 은행나무 화양연화 장면을 담으려고 여러 각도에서 사진을 찍었다. 몰려든 사람들이 은행잎 만큼이나 많았다. 은행잎이 바닥으로 꽤 많이 떨어져 있었다. 초록색 잔디에 떨어진 노란 은행잎이 쌓인 풍경도 볼만했다.

800살 은행나무 앞에 서니, 인간 수명이 무척 짧게 느껴졌다. 800년 간 역사와 비바람을 견딘 그 위용이 저절로 느껴졌다. 나뭇가지 윗부분에 달렸던 은행잎은 거의 떨어지긴 했으나 앞으로 며칠 간은 노란 은행잎을 더 볼 수 있을 것 같았다.

한두 주 더 일찍 갔더라면 더 풍성한 은행잎을 볼 수 있었을 것이다. 그래서 내년 일정 캘린더를 열어 10월 말 쯤에 은행나무를 보러 가겠다고 미리 기록해두었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.


#인천대공원#장수동은행나무#장미원#화양연화#겨울나기

차상순 (chalim) 내방

중등 영어 교사로 정년 퇴임 함. 사고로 중증 환자가 된 90년생 아들을 돌보는 간병 일지와 소소한 일상, 디카시, 트롯 Vlog, 엔젤넘버시, AI 노래 창작 등의 글을 '브런치'에 올리고 있음.

이 기자의 최신기사아들의 병상 생활 14년, 우리에게 흘러온 사랑들



