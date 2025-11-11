울산화력 4· 6호기 발파 후 구조 재개... 윤종오 "'무리한 해체' 증언 있어" 지적도

큰사진보기 ▲울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소 붕괴사고 현장에서 11일 오후 3시 40분 구조대 투입에 앞서 점검을 하고 있다. ⓒ 울산소방본부 관련사진보기

지난 6일 오후 2시 6분 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산화력발전소에서 시설물 해체 작업중 63m 높이의 철제 보일러 타워가 무너져 사망자가 발생한 붕괴사고에 대해 국회에서 갖가지 문제점이 지적되며 법 개정 필요성이 제기됐다.11일 오후 12시 소방당국은 무너진 보일러 타워 5호기 옆에 있는 4호기와 6호기 발파작업을 진행, 완료했다.소방당국은 발파작업 후 사고가 난 5호기에 대해 발파 전후 상태 비교, 진입로 확보 가능 여부 등에 대한 전문가 진단을 거쳐 오후 3시 40분부터 실종자에 대한 구조를 재개했다. 구조대는 구조대상자 위치가 확인된 B방면부터 빔커터기 2대를 우선적으로 투입해 구조활동을 벌이고 있다.한편 윤종오 의원(진보당 울산북구)은 11일 열린 국토교통위 전체회의에서 김윤덕 국토부 장관을 상대로 사고의 원인과 제도적 허점을 집중 질의하며 "사고 현장은 원래 보일러실 해체 완료 시점이 7월이었지만 이미 4개월이 지연된 상태에서 공기단축을 위해 무리하게 해체 작업을 진행했다는 현장증언이 있다"고 밝혔다.또한 한국동서발전서가 제출한 안전관리계획서를 근거로 "핵심관리가 필요한 위험요소 공정으로 '저층구간 구조물 철거 중 구조물 붕괴'가 적시되어 있음에도 제대로 된 감리도 없이 공사기간에 쫓겨 위험공사를 진행한 것"이라고 덧붙였다.윤 의원은 또 "사고현장 보일러실은 높이가 65m에 달하지만 건축법상 건축물이 아니기 때문에 해체계획서 허가 및 승인 대상이 아니다"며 "실제 국토안전관리원을 통해 확인한 바에 따르면, 사고현장은 해체계획서가 제출되지 않았다"고 지적했다.이에 김윤덕 국토부 장관은 "전적으로 동의한다"며 "종합적인 대책을 마련하여 제출하겠다"라고 답했다.