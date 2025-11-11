"끊임없이 반복하는 지방의회 부패·비리, 근본 쇄신책 마련해야"

큰사진보기 ▲해외 출장비 횡령 구의원 즉각 사퇴 및 제명11일 국회 정론관에서 진보당 원외 위원장들이 모여 기자회견 중인 장면. 사진 가운데 서울시당 김용연 위원장 ⓒ 진보당 관련사진보기

<진보당 서울시당의 3대 요구사항>

1. 해외 출장비 횡령 구의원 즉각 사퇴 및 제명

주민세금을 빼돌린 자에게 변명과 의원 자리를 허용할 수 없다.

2. 해외 출장비 내역 전면 공개·주민참여 감시제 도입

주민의 돈은 주민의 눈으로 관리해야 한다.

3. 외유성 출장 전면 폐지·공공 목적 출장만 허용

출장 명목 ′세금 여행′ 관행 즉시 중단할 조치 마련.

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

진보당 서울시당은 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 최근 잇따라 드러난 동대문구의회 항공료 뻥튀기 해외 출장비 횡령 의혹과 강서구의회의 갑질·취업청탁 의혹 등을 강력히 규탄했다.진보당은 ″양당이 독식한 지방의회가 스스로 견제 기능을 잃고 특권·향응 공간으로 변질됐다″며 횡령 연루 구의원의 즉각 사퇴와 주민참여 감시제도 도입을 요구했다.최근 언론 보도에 따르면 서울 동대문구의회 의원 19명 전원 해외 출장 항공료를 부풀려 예산을 빼돌린 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 의혹 금액만 3천만 원에 달하며 더불어민주당·국민의힘·무소속 등 정당을 가리지 않고 전원이 연루된 것으로 알려졌다.또한 강서구의회에서는 일부 의원 갑질·취업 청탁 의혹, 뺑소니 사건 등으로 주민과 언론이 지탄하고 있다.진보당은 ″지자체 의원의 이런 사태가 반복되는 이유는 양당이 지방의회를 나눠 먹으며 서로 감싸온 정치 구조 때문″이라며 ″주민이 직접 감시하는 투명한 의정 시스템으로 전환해야 한다″고 강조했다.신하섭 진보당 동대문 공동위원장은 ″항공료를 부풀려 세금을 빼돌리고도 단 한 명의 의원도 사과하지 않았다″며 ″′다른 곳도 다 그렇게 한다′는 식의 뻔뻔한 변명은 더는 통하지 않는다″고 비판했다.또한 ″동대문구의회는 구민 앞에 사죄하고 해외 출장비 의혹에 관해 분명한 책임을 져야 한다″고 촉구했다.김수림 진보당 강서·양천 공동위원장은 ″강서구의회가 구민과 소통을 내세우면서도 갑질과 취업청탁으로 구민의 신뢰를 무너뜨렸다″면서 ″이제는 일부 의원의 문제가 아니라 강서구의회 전체 구조적 문제″라고 지적했다.이어 김수림 공동위원장은 ″지금이야 말로 시민참여 감시제와 지방의회 구조개편으로 근본적인 쇄신에 나서야 한다″고 역설했다.김용연 진보당 서울시당 위원장은 ″해외 출장비를 빼돌린 구의원은 즉각 사퇴해야 하며 해외 출장비 내역 전면 공개·주민참여 감시제 도입이 필요하다″고 촉구하면서 ″또한 외유성 출장·세금 낭비를 근절하고 지방의회를 주민의 손으로 바로 세우겠다″고 덧붙였다.이어 김용연 위원장은 ″지방의회는 주민의 삶을 위한 공간이다. 특권·향응 공간이 아니다″라며 ″진보당은 주민의 세금을 단 한 푼도 낭비하지 않도록 끝까지 감시하고 싸워나가겠다″고 다짐했다.