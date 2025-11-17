한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

비지밀

- 유순예

아이, 이리 와봐!

부르셨어요 어르신?

저 할매가 조반을 안 먹었응게

내꺼 비지밀 하나 갖다 믹여

저 어르신 조반 잘 잡쉈어요

제가 틀니도 끼워 드리고 숟가락도 손에 쥐어 드리는 거

옆에서 보셨잖아요

아따 금매 안 먹었당께!

어여 비지밀 하나 갖다 믹여

아따 참말로!

저 어르신 조반 한 그릇 다 잡쉈당께요

아따 안 먹었당께 왜 이랬샨댜

예 어르신,

저 어르신께 비지밀 믹여 드릴게요

오해를 이해하는 아침 햇살이 이해해 웃는다

큰사진보기 ▲베지밀 한 잔에 스미는 이해의 온도 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <당신이 그곳에 계시는 동안>, 모악, 2024시인_유순예 : 2007년 <시선>으로 작품 활동을 시작했다. 시집 <나비, 다녀가시다> <호박꽃 엄마> <당신이 그곳에 계시는 동안>이 있다.살아가면서 오해를 이해하는 날이 얼마나 될까. 시 속의 이런 오해라면 몇 번이고 이해하며 "이해해" 하고 웃을 수 있을 것 같다. 세월의 깊이가 애잔하게 담겨 있는 대화 속에서 어르신을 돌보는 사람이 선택한 것은, 사실을 고집하는 태도가 아니라 마음이다. 서로를 배려하는 마음 안에는, 조금 전의 상황도 희미해져 가는 치매 어르신의 기억을 "아침 햇살"처럼 따뜻하게 어루만지는 정성이 담겨 있다. 사실의 옳고 그름이 과연 그렇게 중요할까. 때로는 오해조차 이해로 감싸 안는 마음이 더 소중하지 않을까. (백애송 시인)