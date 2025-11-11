독립기념관 점거농성 84일차 "윤석열 임명 김형석 퇴진하라"

큰사진보기 ▲11일 충남 시민사회 단체와 독립지사 후손들이 독립기념관 겨레누리관 앞에서 기자회견을 열고 '김형석 관장의 퇴진'을 촉구했다. ⓒ 이재환- <반딧불뉴스> 제공 관련사진보기

김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하는 목소리가 계속되고 있다. 독립지사 후손들의 독립기념관 점거 농성도 84일째로 접어들었다.이런 가운데 11일 충남 천안시에 위치한 독립기념관에서는 "김 관장이 시민사회의 퇴진 요구를 외면하고 있다"며 김 관장의 퇴진을 촉구하는 기자회견이 열렸다. 당초 김형석 관장은 이날 겨레 누리관 4층 관장실로 출근할 것으로 알려졌다. 하지만 김 관장은 이날 독립기념관으로 출근하지 않고 국회에 출석한 것으로 파악됐다.충남 시민사회단체연대회의는 이날 기자회견에서 "지난 8월 시작한 독립기념관 관장실 점거 농성은 어느덧 가을을 지나 찬 서리 내리는 겨울에 접어 들고 있다"며 "많은 시민들이 '김형석이 아직도 사퇴 안했나'라고 묻는다. 그때마다 새삼 지나간 시간들을 되돌아보며 반드시 파면시키겠다고 결심한다"고 밝혔다.이용길 전국시국회의 공동대표는 "윤석열이 임명한 자들이 아직도 그 자리를 지키고 있는 것은 끔직한 일이다. 김형석은 즉시 퇴진해야 한다"라고 주장했다.점거 농성 중인 독립지사 후손 이해석씨도 "많은 시민들이 격려하고 있다"라며 "지금처럼 꿋꿋히 싸우겠다"라고 말했다. 그러면서 "이미 각오한 것처럼 내년 2월까지도 점거 농성을 이어갈 것으로 보고 있다. 끝까지 투쟁할 것"이라고 덧붙였다.한편, 김형석 관장은 이날 국회에 출석한 것으로 전해졌다. 독립기념관 관계자는 <오마이뉴스>에 "오전 10시 30분, 국회 정무위원회 전체회의가 있어서 참석했다"라고 전했다.