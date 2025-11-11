대통령실, '대장동 항소포기 검찰 집단항명'에도 "공식입장 없다"

대통령실은 이른바 '대장동 본류 사건'에 대한 검찰 항소 포기 결정, 특히 이에 대한 일부 검사들의 항명 사태와 관련해 "공식 입장은 없다"고 밝혔다.
대통령실 관계자는 11일 오후 용산 대통령실에서 기자들을 만나 "(대장동 사건 항소 포기 관련) 검찰 내 집단 항명 행태가 벌어지고 있다. 공직윤리차원에서라도 말할 부분이 있지 않겠냐"는 질문을 받고는 "대통령실에서는 특별한 입장이 없다"고 답했다.
앞서 대통령실이 검찰의 대장동 사건 항소 포기 결정에 대해 공식 입장이 없다고 밝혔던 것과 같은 맥락이다.
이 관계자는 무엇보다 "야당이 대장동 사건 항소 포기 관련 (검찰총장 대행이) 사전에 대통령실과 교감이 있었다고 주장하고 있다"는 질문에 대해서는 "야당이 제기한 정치적 의혹에 대해 대통령실 출입 기자가 묻는 것은 적합하지 않다고 생각한다"라며 불쾌한 심경을 드러냈다.
참고로 국민의힘은 이날 대검찰청을 항의방문하고 "국정조사와 특검을 통해 이재명을 탄핵해야 한다"라고도 주장했다(관련 기사 : "노만석 나와" 대검 앞에 집결한 국힘... 장동혁 "이재명 탄핵해야" https://omn.kr/2g05k
).
"국정조사 하자고 하면 받으면 된다"는 의견도 존재
한편, 대통령실은 이번 검찰의 항소 포기 결정에 일절 관여한 것이 없고 사후 보고를 받은 것 뿐이라는 입장이다. 당연히 그에 따라 밝혀야 할 입장도 당연히 없다고 하고 있다.
이와 관련 한 대통령실 고위 관계자는 지난 10일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "대통령실은 (항소 포기 결정에) 아예 관여를 안 했다"면서 "항소 자제와 관련해 (검찰이나 법무부에서) 우리와 상의한 적도 없고 우리가 유동규 등의 재판에 대해 (항소를) 자제하라고 할 이유도 없다"고 밝혔다.
특히 이 관계자는 "사견이지만 (항소 포기 관련) 국정조사를 하자고 하면 받으면 된다고 생각한다"라며 "야당이 수사검사는 빼놓고 대통령실이나 법무부장관만 나오라고 할 수 있겠나. 수사검사가 (국정조사에) 나오면 오히려 대장동 사건 조작 수사했던 것을 밝혀낼 계기로도 삼을 수 있다고 본다"고도 말했다.
대통령실의 또 다른 관계자도 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "야당은 어떻게든 대통령실 입장을, '관여하지 않았다'란 입장이라도 받아내고 싶은 것 같다"라며 관련한 대통령실의 공식입장 발표 가능성을 일축했다.
그는 그러면서 "정성호 법무부장관이 잘 설명했다고 본다"라며 "대통령이 지난 9월 국무회의 때 '기계적 항소를 자제하라'고 했던 건 그냥 전반적으로 (검찰 관행에 대한) 방침을 준 것 뿐이다"고 말했다.