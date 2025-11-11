메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
대통령실, '대장동 항소포기 검찰 집단항명'에도 "공식입장 없다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.11.11 15:56최종 업데이트 25.11.11 15:56

대통령실, '대장동 항소포기 검찰 집단항명'에도 "공식입장 없다"

'항소포기 사전교감설'엔 "야당 제기한 정치적 의혹, 출입기자가 묻는 건 부적절"... 연이은 공세 대한 불쾌감도 표출

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
6월 22일 용산 대통령실 기자회견장 연단에 청와대 시절 사용하던 업무표장이 붙어 있다.
6월 22일 용산 대통령실 기자회견장 연단에 청와대 시절 사용하던 업무표장이 붙어 있다. ⓒ 연합뉴스

대통령실은 이른바 '대장동 본류 사건'에 대한 검찰 항소 포기 결정, 특히 이에 대한 일부 검사들의 항명 사태와 관련해 "공식 입장은 없다"고 밝혔다.

대통령실 관계자는 11일 오후 용산 대통령실에서 기자들을 만나 "(대장동 사건 항소 포기 관련) 검찰 내 집단 항명 행태가 벌어지고 있다. 공직윤리차원에서라도 말할 부분이 있지 않겠냐"는 질문을 받고는 "대통령실에서는 특별한 입장이 없다"고 답했다.

앞서 대통령실이 검찰의 대장동 사건 항소 포기 결정에 대해 공식 입장이 없다고 밝혔던 것과 같은 맥락이다.

AD
이 관계자는 무엇보다 "야당이 대장동 사건 항소 포기 관련 (검찰총장 대행이) 사전에 대통령실과 교감이 있었다고 주장하고 있다"는 질문에 대해서는 "야당이 제기한 정치적 의혹에 대해 대통령실 출입 기자가 묻는 것은 적합하지 않다고 생각한다"라며 불쾌한 심경을 드러냈다.

참고로 국민의힘은 이날 대검찰청을 항의방문하고 "국정조사와 특검을 통해 이재명을 탄핵해야 한다"라고도 주장했다(관련 기사 : "노만석 나와" 대검 앞에 집결한 국힘... 장동혁 "이재명 탄핵해야" https://omn.kr/2g05k ).

"국정조사 하자고 하면 받으면 된다"는 의견도 존재

국민의힘 송언석 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 의원총회를 열어 검찰의 대장동 항소 포기에 대해 "권력형 부당 외압에 검찰 농단이다. 결코 좌시하지 않겠다"며 "누가 사법농단의 몸통인지 명명백백 밝히고 사범 정의를 반드시 회복하겠다"고 규탄했다.
국민의힘 송언석 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 10일 오후 서울 여의도 국회에서 의원총회를 열어 검찰의 대장동 항소 포기에 대해 "권력형 부당 외압에 검찰 농단이다. 결코 좌시하지 않겠다"며 "누가 사법농단의 몸통인지 명명백백 밝히고 사범 정의를 반드시 회복하겠다"고 규탄했다. ⓒ 유성호

한편, 대통령실은 이번 검찰의 항소 포기 결정에 일절 관여한 것이 없고 사후 보고를 받은 것 뿐이라는 입장이다. 당연히 그에 따라 밝혀야 할 입장도 당연히 없다고 하고 있다.

이와 관련 한 대통령실 고위 관계자는 지난 10일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "대통령실은 (항소 포기 결정에) 아예 관여를 안 했다"면서 "항소 자제와 관련해 (검찰이나 법무부에서) 우리와 상의한 적도 없고 우리가 유동규 등의 재판에 대해 (항소를) 자제하라고 할 이유도 없다"고 밝혔다.

특히 이 관계자는 "사견이지만 (항소 포기 관련) 국정조사를 하자고 하면 받으면 된다고 생각한다"라며 "야당이 수사검사는 빼놓고 대통령실이나 법무부장관만 나오라고 할 수 있겠나. 수사검사가 (국정조사에) 나오면 오히려 대장동 사건 조작 수사했던 것을 밝혀낼 계기로도 삼을 수 있다고 본다"고도 말했다.

대통령실의 또 다른 관계자도 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "야당은 어떻게든 대통령실 입장을, '관여하지 않았다'란 입장이라도 받아내고 싶은 것 같다"라며 관련한 대통령실의 공식입장 발표 가능성을 일축했다.

그는 그러면서 "정성호 법무부장관이 잘 설명했다고 본다"라며 "대통령이 지난 9월 국무회의 때 '기계적 항소를 자제하라'고 했던 건 그냥 전반적으로 (검찰 관행에 대한) 방침을 준 것 뿐이다"고 말했다.

#대장동사건#항소포기#검찰개혁#집단항명#대통령실

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "암표 대책, 다 좋은데 형벌 강화는 반대"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초