[단독] 국힘 시의원, 학원단체장 만난 뒤 '밤 12시 조례' 발의

▲11일 오전, 서울시의회에서 열린 '학원 밤12시 조례안' 토론회에서 발제를 맡은 김희수 전국보육교육협의회 회장(왼쪽 첫 번째)과 이 조례안을 발의한 정지웅 국민의힘 시의원(왼쪽 세 번째)이 앉아 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기