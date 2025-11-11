조국 "대장동 사건, 국가 몰수·추징 불가능"... 국힘 주장 반박

큰사진보기 ▲조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 10일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당대표 출마를 선언한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"이 사건은 국가가 몰수·추징할 수 없는 사건이다. 피해자인 성남시가 민사소송을 제기했기 때문에 국가의 개입 여지가 없다."

조국 전 조국혁신당 비상대책위원장은 대장동 사건의 1심 항소 포기를 두고 국민의힘 일각에서 제기한 '범죄 수익금을 환수할 수 없게 됐다'는 주장에 대해 "이번 사건은 국가가 몰수·추징할 수 없는 사건임이 분명하다"고 반박하며 이같이 말했다.조 전 위원장은 이날 신상진 성남시장의 대장동 민사소송 추진과 관련해 '부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법'을 인용하며 신 시장의 주장을 반박했다.앞서 신 시장은 10일 입장문을 통해 검찰의 대장동 항소 포기 결정을 "국가형벌권을 포기하고 부패 범죄에 면죄부를 준 부당한 결정"이라고 비판했다. 그는 "검찰의 항소 포기는 국가형벌권의 포기"라고 주장하며 "성남시민의 4895억 원 피해를 끝까지 환수하겠다"고 말했다.이에 대해 조 전 위원장은 11일 자신의 페이스북에 "법조계에 회자되는 농담이 있다. '검사 10년에 민사를 모르고, 검사 15년에 형사를 모르고, 검사 20년에 법 자체를 모른다'는 말이다"라며 "정치인이 된 후 법학교수 출신 티를 내지 않으려 하지만 이번 건은 예외다. 많은 언론이 대장동 항소 포기와 관련해 한동훈 등 국민의힘 정치인들의 주장을 점검 없이 그대로 싣고 있다"고 지적했다.그는 "부패재산 몰수·추징은 언제 가능한지는 '부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법' 제6조에 규정돼 있다"며 "제3조의 재산이 범죄피해재산으로서, 피해자가 재산반환청구권 또는 손해배상청구권을 행사할 수 없는 등 피해회복이 심히 곤란하다고 인정되는 경우에는 몰수·추징할 수 있다"고 설명했다.그러면서 "이 사건의 피해자는 국가가 아니라 성남시(정확히 성남도시개발공사)다"라며 "성남시가 민사소송을 제기할 수 없는 경우에만 몰수·추징이 가능하다. 그런데 성남시(시장은 국민의힘 소속 신상진)는 이미 민사소송을 제기했고, 검찰의 항소 포기 이후 손해배상액을 증대하겠다고 공표했다"고 덧붙였다.조 전 위원장은 "요컨대 검찰의 항소 포기가 민사소송의 손해액 산정에 부정적 영향을 줄 수 있다고 주장할 수는 있으나, 이번 사건은 국가가 몰수·추징할 수 없는 사건"이라고 선을 그었다.한편 검찰의 대장동 항소 포기 결정에 대해 국민의힘과 법무부가 엇갈린 입장을 내놓고 있다.국민의힘은 "검찰이 항소를 포기함으로써 약 7400억 원에 달하는 범죄 수익 환수가 사실상 어려워졌다"며 강하게 반발하고 있다. 이들은 검찰이 1심에서 인정된 배임 혐의와 손해액을 확정하지 않음으로써, 민사소송에서도 피해액 산정이 불투명해졌다고 주장한다.반면 정성호 법무부 장관은 "이미 2070억 원에 대해 몰수·추징 보전 처분을 완료했다"며 "향후 성남시가 진행 중인 민사소송을 통해 나머지 금액도 환수할 수 있다"고 밝혔다. 그는 "검찰의 결정이 법적 판단에 따른 것이며, 환수 가능성은 여전히 열려 있다"고 설명했다.