'어른 김장하_ 담다, 닮다' 전시, 서울 이어 진주에서

큰사진보기 ▲<어른 김장하_ 담다, 닮다> 전시. ⓒ 극단현장 관련사진보기

AD

한약방을 운영하며 번 돈으로 평생을 교육과 사회운동에 기부‧헌신해 온 김장하(81, 진주) 선생의 모습을 담은 미술작품을 볼 수 있는 전시회가 열린다.극단현장, 진주문고, 아르떼숲이 12일부터 27일까지 진주 '갤러리 현장 에이라운드'에서 여는 "어른 김장하_ 담다, 닮다"라는 제목의 전시회다. 이번 전시는 서울에 이어 열린다.김장하 선생은 진주 동성동에서 남성당한약방(현재 폐업)을 운영하면서 번 돈을 사회 환원에 힘써왔다. 그는 1983년 명신고등학교를 세워 1991년 국가에 기증했다.김 선생은 형평운동 기념사업과 여성‧인권·환경‧지리산보존·시민사회운동 등 다양한 단체에 참여하거나 지원해 왔다.또 김 선생은 가정 형편이 어려운 학생들에게 장학금을 지원하며 수많은 인재를 길러냈다.고등학교와 대학 다닐 때 장학금을 받았던 문형배 전 헌법재판소장 권한대행은 "김장하 선생님이 없었더라면 판사가 되지 못했을 것"이라며 "선생님께 감사 인사를 드렸더니 '내게 고마워하지 말고 사회에 갚으라'고 하셨다"고 밝히기도 했다.전시를 기획한 정요섭 문화비평가는 "김장하 선생의 삶은 예술가가 가져야 할 가장 근본적인 윤리와 맞닿아 있다"며 "요즘 사람 사이에서 '양심'이란 말이 사라지고 있다. 예술은 그 빈자리를 메우는 가장 겸손한 언어여야 한다"고 했다.이번 전시는 김영순, 노경근, 박상희, 박순철, 박재철, 박형필, 유대수, 이달비, 이익렬, 장경희, 장인영, 정찬민, 최인호, 채한리 작가가 참여해 회화, 조각, 설치, 영상작품으로, 김장하 선생의 나눔과 실천을 각자의 시선으로 풀어냈다.주최측은 "작가들은 선생의 삶을 '양심의 조형(造形)'으로 해석하며, '나는 무엇을 지키며 어떻게 살아가고 있는가'라는 질문을 관람자에게 던진다"라고 소개했다.