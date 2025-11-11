전남도, 내년 예산 12조7023억 편성… "인구감소 대응 집중"

큰사진보기 ▲전남도청전라남도 청사. ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년도 예산안 브리핑하는 윤진호 전남도 기획조정실장 ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 2026년 예산안 규모를 12조 7023억 원으로 편성, 11일 도의회에 제출했다고 밝혔다.이는 올해 본예산(12조 5436억 원)보다 1587억 원(1.3%) 늘어난 규모다. 일반회계는 4965억 원(5.0%)이 증가한 10조 4587억 원, 특별회계는 969억 원(8.5%)이 늘어난 1조 2355억 원, 기금은 4347억 원(8.5%) 감소한 1조 81억 원이다.전남도는 정부의 적극적 재정운영 방침과 지방세수 부진에 대응하기 위해 예산안 편성 전 모든 사업을 대상으로 타당성과 효과를 검토한 뒤, 성과 부족 사업과 유사·중복·집행 부진 사업은 구조조정했다고 밝혔다.세출 구조조정을 통해 확보한 재원은 인공지능(AI)·에너지·첨단산업 수도 육성, 민생 회복과 성장 사업, 인구감소·저출산 극복 사업, 전남 행복공동체 강화 등 4대 중점 분야에 집중 편성했다.전남도가 제출한 내년도 예산안은 제395회 도의회 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 12월 16일 본회의에서 확정될 예정이다.윤진호 전남도 기획조정실장은 이날 예산안 브리핑에서 "지방세 감소 등 어려운 여건에서도 도민에게 필요한 예산을 적재적소에 담기 위해 노력했다"며 "내년 예산이 도민 삶에 잘 스며들도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한편 아래는 전남도가 밝힌 부문별 내년도 예산 주요 사업이다.AI·에너지·첨단산업 수도 전남 분야에선 ▲AI 기반 인력양성·스타트업 성장 지원 10억 원 ▲첨단로봇 AI 활용 중소기업 제조혁신 사업 8억 원 ▲대불국가산단 및 여수국가산단 AX(AI전환) 실증 인프라 구축 7억 등을 신규 사업으로 편성했다.나로 우주센터를 바탕으로 우주항공 산업 육성을 위해 ▲우주항공기업 기술자립 연계형 지역 성장 지원 10억 원 ▲국방 우주 반도체 전문인력양성 및 기술사업화 10억 원 ▲전남도 초소형위성 개발사업 3억 원 등을 편성, 지원한다.민생회복과 성장 분야에서는 소상공인·중소기업 경영 안정을 위해 ▲중소기업과 소상공인 경영안정자금 이자 지원 등 155억 원 ▲소상공인 경영패키지 지원 2억 원을 반영했다. 또한 상권 활성화를 위해 ▲전통시장 시설현대화 54억 원 ▲지역사랑상품권 발행 50억 원 ▲사회적기업 일자리 창출 17억 원 등을 활용한다.농수축산업의 경쟁력 강화를 위해 ▲농산물 안정생산 공급지원 57억 원 ▲전복산업 위기 극복 16억 원 ▲축사시설 현대화 33억 원을 반영했다. 도내 시군 간 균형발전과 자립적 성장 기반 마련을 위해 ▲전남형 균형발전 300 프로젝트 사업으로 133억 원을 지원한다.인구감소·저출산 극복 분야에선 ▲농어촌 기본소득 시범사업 416억 원을 편성했다. 청년 역외 유출 방지와 더불어 살기좋은 전남을 만들기 위한 사업으로는 ▲청년 공공임대주택 건립 160억 원 ▲전남형 만원주택 건립 100억 원 ▲청년월세 한시특별지원 44억 원 ▲전남 출생기본수당 지급 142억 원 ▲난임 출산 시술 등 지원 21억 원 ▲공공산후조리원 운영 9억 원을 편성했다.지역 청년 창업과 성장 지원을 위한 사업으로는 ▲전남 청년문화복지카드 114억 원 ▲전남 청년 희망기금 조성 10억 원 ▲청년사관학교 운영 27억 원을 반영했다.저출산·고령화 시대 복지 시책으로 ▲의료-요양-돌봄 통합지원 서비스 확충 94억 원 ▲경로당 운영비 (확대) 32억 원 ▲어린이집 운영비 (확대) 20억 원을 편성했다.지역맞춤형 교육환경 조성 사업으로는 ▲글로컬대학 운영 및 RISE 사업 1340억 원 ▲고등학교 무상교육 지원 15억 원 ▲지역인재 육성지원 사업 6억 원을 반영했다.K-관광·문화 산업 부문에선 ▲2026 전남 섬 방문의 해 8억 원 ▲K-문학 페스티벌 5억 원을 지원한다. 여수세계섬박람회 사업과 관련해선 ▲기본사업 32억 원, 확대사업 10개 사업 67억 원 이외 연계사업 27개 사업 53억 원을 추가 반영했다.도민 안전·편의 증진을 위한 사업으로 ▲지방도 정비사업 1100억 원 ▲지방하천 정비사업 991억 원 ▲전남형 탄소중립포인트제 운영 8억 원등을 내년 예산안에 반영했다.