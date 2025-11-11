충북도의회 행정감사 후 공무원 사망... 박진희 도의원은 무엇을 질의했나

큰사진보기 ▲박진희 충북도의원 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 11월 5일 충북도의회 교육위원회(위원장 이정범)는 충청북도교육청을 상대로 행정사무감사를 진행했다.이날 박진희 충북도의원(더불어민주당, 비례)은 충북교육청 모 부서의 특근매식비 부정사용 의혹을 제기했다. 의혹이 제기된 특근 매식비란 정규 근무시간을 2시간 초과해 근무할 경우, 식비로 1인당 9000원을 지급하는 것을 말한다.행정감사에 참석한 도 교육청 관계자와 감사관은 박 의원이 제기한 의혹에 대해 수긍했다. 박 의원이 제기한 내용에 대해 "(특근매식비 사용과 처리방식이) 적절하지 않았다"며 "엄정하게 살펴보고 (결과에 따라서) 엄정하게 조치하겠다"고 답변했다.특근 매식비 관련 박 의원이 질의와 답변을 주고받은 시간은 총 9분 18초다. 이렇게 보면 충북도의회의 일상적인 행정감사 모습이다.그런데 다음 날 안타깝고 불행한 일이 발생했다. 6일 특근매식비 부정사용의혹을 받았던 충북교육청 한 공무원이 스스로 목숨을 끊었다. 이 사실이 알려지면서 상황은 급박하게 돌아갔다.이 공무원의 죽음을 두고, 일부에선 충북도의회와 박진희 도의원의 책임론을 제기하고 있다. 공무원의 신상이 특정돼, 해당 공무원이 극심한 스트레스를 견디지 못하고 극단적인 선택에 이르게 했다는 내용과 고압적이고 비인격적인 질의 방식이 죽음으로 내몰았다는 내용이었다.<뉴시스> 보도에서, 충북교육청노조 관계자는 "감사 때마다 반복되는 박 의원의 고압적인 태도와 말투, 과도한 감사 자료 요구, 추측성 발언이 해당 공무원이 돌이킬 수 없는 선택을 하게 끔 만들었다"고 말했다.정치인도 가세했다. 김영환 충북도지사는 지난 7일 페이스북에 "충북교육청 공무원 한분이 세상을 떠나셨습니다"라며 "마음을 가눌 수 없는 슬픔과 분노를 느낍니다"라고 적었다.김영환 도지사의 특별보좌관을 지낸 한 인사는 직접적으로 박진희 의원을 공격했다. 그는 페이스북에 올린 글에서 '인격살해', '마녀사냥'이라는 단어를 사용하며 박진희 의원을 제명해야 한다고 주장했다.11일 충북지역 극우 성향의 보수단체는 합동으로 기자회견을 열어 "독기서린 교육회 행정감사. 위해자(危害子)를 처벌하고 더불어민주당은 사죄하라"고 요구했다.과연 11월 5일 충북도의회 교육위원회 행정감사는 어떻게 진행됐을까? 박 의원은 이날 질의에서 충북교육청 모 부서에 근무하던 한 직원이 다른 기관으로 전출을 간 뒤에도 전에 근무하던 부서의 특근매식 식당에서 식사를 한 사실이 적발된 적이 있냐고 물었다.교육청 관계자는 "그런 사실이 있었다"며 "사건이 발생했을 때, 담당 과장이 그 직원에 주의를 줬고, 사과를 받은 것으로 알고 있다"고 말했다.박 의원은 교육청에서 제출한 한 부서의 특근매식비 관련 결재서류와 영수증을 제시하며, 증빙자료와 결재서류가 일치하지 않아 결국 공무서를 허위로 작성한 것이라고 지적했다. 교육청 관계자도 박 의원의 지적에 "적절하지 않다"고 답변했다.박 의원은 특근매식비 결지 시각이 평일 낮 시간이라며, 매식비 사용이 허가된 시간이 아니라고 지적했다. 이에 대해서도 교육청 관계자는 "적절하지 않다"고 답변했다.박 의원은 이 외에도 특근매식비를 선결제 했다는 의혹을 제기하며, 해당 부서에서 400~500만 원 정도 과다 부정하게 사용됐다는 의혹을 제기했다. 그는 의혹을 제기한 뒤에 "개인 한 사람의 비리라고 생각하지 않는다"며 해당 부서 전반에 대한 감사를 요청했다.이에 대해 도교육청은 지난 10월 31일 감사의뢰를 했으며, 엄정하게 살펴보고 결과가 나오면 엄정하게 조치하겠다고 답했다.질의답변이 진행된 9분18초 동안 박 의원과 교육청 관계자 사이에 고성이 오고 간적은 없었다. 박 의원이 답변하는 교육청 관계자의 말을 자른 적은 없다. 그러나 이날 상황에 대해 일부에선 여전히 박 의원의 질의 모습은 고압적이고 강압적이었다고 주장한다.<충북인뉴스>는 독자들의 판단을 돕기위해 지난 11월 6일 진행된 박진희 충북도의원이 '특근매식비' 질의와 도교육청 관계자의 답변 내용 전문을 싣는다.박진희 도의원 충북도교육청 행정감사 <특근매식비> 관련 질의·답변 전문□ 충북도의회 이정범 교육위원장 : 네 박진희 의원님□ 박진희 도의원 : (소리)나죠. 네! 이제 나죠. 충북교육청은 직원들에게 특급 매식비 지원하고 있습니다. 특근매식비란 공무원이 이제 초과 근무 야근이 될 수 있겠죠. 야근할 때 식비 지원하는 제도인데요. 정규 근무시간 외에 2시간 이상 근무하거나 휴일에 근무할 경우 지급하며 현행 9000원의 식비가 지원된다 라고 알고 있습니다.OO정책과장님! 지난 2022년부터 현재까지 특급 매식비 관련해서 노사정책과에서 비위 행위 발생했거나 혹시 조치된 현황 있습니까? 간단하게 답변해 주십시오.□ 충북교육청 OO정책과장 : 의원님께 서면 자료를 제출한 이후에 저희 자체 점검 과정에서 미흡한 부분이 발견이 됐습니다. 그래서 저희 과 차원에서 감사 의뢰를 한 바 있습니다.□ 박진희 도의원 : 감사 의뢰 언제 하셨나요?□ 충북교육청 OO정책과장 : 의원님께 서면 제출하는 날 10월 31일 날 저희가 감사 의뢰를 했습니다.□ 박진희 도의원 : 네! 과장님 저한테 서면 제출. 그러니까 저한테 오셔서 서면 보고하실 때 2022년부터 현재까지 특급 매식과 관련해서 OO정책과에서 비위행위 발생으로 조치된 현황. '없다'라고 보고하셨어요. 2024년 상반기에 이미 다른 기관으로 전출된 직원이 교육청 **정책과 직원 즉, 타인의 이름으로 OO정책과 특급 매식 식당에서 음식 먹은 사실 발각된 적 있죠! 물론 과장님 계실 때 있었던 일은 아니에요.□ 충북교육청 OO정책과장 : 네. 저희가 조사하는 과정에서 그런 일이 있었다는 사실을 인지했습니다.□ 박진희 도의원 : 이 사건 어떻게 처리되는지 알고 계세요?□ 충북교육청 OO정책과장 : 그때 당시에 이제 그런 사건이 발생했을 때 담당 과장님께서 이제 자체적으로 그 직원을 주의를 줬고, 그리고 사과를 받은 걸로 알고 있습니다.□ 박진희 도의원 : 변상은 없었나요? 저는 변상했다고 들었는데 본인, 본인께.□ 충북교육청 OO정책과장 : 제가 알기로는 변상이 아니라 그러니까 그거를 특근 매식비로 지출하지 않고, 본인이 그냥 구입한 걸로 이렇게 처리한 걸로 알고 있습니다.□ 박진희 도의원 : 감사관님! 이런 방법 맞습니까?□ 충북도교육청 감사관 : 저희가 정상적인 회계 처리에서 집행이 돼야 되는 게 맞습니다.□ 박진희 도의원 : 그렇죠! 이거는 잘못된 거죠. 그런데 이게 빙산의 일각입니다. 제가 지난 2022년부터 노사 정책과 초과 근무 목록과 특급 매식비 지출 증빙 서류 등을 살펴본 결과 문제가 매우 심각합니다. 보통 특근매식은 특정 식당. 여러분들! 너무 잘 알 잘 알고 계시겠지만 여러 군데 정해놓고 식당과 사전 협의해서 한 달에 한 번 정도 결제하는 게 일반적입니다. 대부분의 부서가 이런 식인데요.자료 화면 첫 번째 거 보여주세요. 이거 여러 달 거 볼 필요도 없고요. 2022년 12월 딱 한 달만 제가 보겠습니다. 특급 외식비 현황인데요. 채권자라고 표시된 것이 노사정책과에서 특급 매식 식당으로 정해놓은 식당들인데, 총 8개입니다.다음 거요. 공금 횡령과 허위 공문서 작성, 의심되는 거 있거든요. 버거*에서 28만6500원 카드로 결제했다고 되어 있는데요. 공문서에는 당연히 실제 결제한 영수증 증빙 첨부되어야 되거든요. 그런데 어디에도 버거* 영수증이 없어요.다음 거! 대신에 방송 노△△닭, 대△대△, △어라, 파△△카, 바비△, 카츠△△, 대△△가는 길에 등의 영수증이 첨부되어 있는데 이 금액이 합계가 버거*에서 먹은 것처럼 공문서로 허위 작성된 거예요. 실제 특급 매식을 한 거라면 이렇게 허위 공문서 작성할 이유가 없죠. 과장님 △△△과장님 이런 사용 적절해 보이세요?□ 충북교육청 OO정책과장 : 네! 적절하지 않습니다.□ 박진희 도의원 : 네! 이 식당 결제 모두 카드 결제입니다. 제가 지금 시간이 5분으로 한정이 되다 보니까 말이 빠릅니다. 양해 부탁드립니다. 결제할 수 있는 사람은 카드 결제할 수 있는 사람은 보통 과에서 카드 가지고 있는 사람이죠. 누군지 아실 겁니다. 개인적으로 먹은 영수증이라고 볼 수도 있을까요? 과장님!□ 충북교육청 OO정책과장 : 그것은 지금 확인하기 어렵습니다.□ 박진희 도의원 : 네! 답변하기 어려우시죠! 대△대△, 웃△△, 대△△가는길! 한 눈에 봐도 특근매식 식당으로는 다들 부적절하다고 생각하실 거예요. 모든 도교육청 공무원이 아마 그렇게 말씀하실 겁니다. 특히 대△△가는길이라는 식당은 위치가 문의면에 있어요. 교육청에서 가는 데만 30분! 오는 데 30분이거든요. 결제 시간 보세요! 2022년 12월.자료 화면 넘겨주세요. 결제 시간이 2022년 12월 21일 수요일 낮 12시 42분입니다. 평일 낮, 즉 초과 근무 시간 아니라는 거죠! OO국장님 이거 적절해 보이십니까? 국장님들! 이거 적절해 보이세요?□ 교육위원장 : 의원님! 질문 시간을 2분을 더 드릴 테니까 차분하게 질문하세요.□ 박진희 도의원 : 좋습니다. 네! 감사합니다.□ 충북교육청 OO국장 : OO국장 △△△니다. 특근매식비로서 집행해야 될 시간이 아닌□ 박진희 도의원 : 말도 안되는 거죠?□ 충북교육청 OO국장 : 것으로 봐서 적절하지 않다고 생각합니다.□ 박진희 도의원 : 네! 우리 위원장님께서 감사하게도 2분 더 주셔서 조금 천천히 해보겠습니다. 자 이날 특근자는 1명이었어요. 서류에는. 그런데, 메뉴는 만7천원짜리 A정식, 2개 드셨습니다. 이날 이렇게 평일 낮에 문의까지 가서 특근자가 아닌 사람이 밥 먹은 거로 밖에는 생각할 수가 없거든요. 제가 다른 생각을 할 수가 없어요. 다른 거 보여주세요.다음 자료 화면! 다음으로, △△△치킨, 영수증 보시겠습니다. △△△치킨은, 다들 아시겠지만! 특근매식으로는 굉장히 적절하지 않죠! 보통은 간식으로 드시죠. 12월 14일 같은 날 10초 간격으로 결제가 2개가 돼요. 연달아서! 하나는 배달이고, 하나는 포장입니다.유추 가능한 상황은 이런 거예요. 집에 들어가면서, 내가 먹을 치킨 한 마리 포장하면서, 친구 집에 한 마리 배달시켜준 것 정도! 모르겠어요. 제 상상력으로는 이 정도거든요. 결제 시간 역시 평일 낮 4시 26분입니다. 그리고! 12초 뒤에 배달시키는 거 이렇게.그리고 근무시간 중이에요. 이거 진짜 적절하지 않은 거거든요. 놀라운 것은 12월 24일 이날은 OO정책과에 특근한 사람이 아무도 없었습니다. 이날 외에도 초과 근무자 없는데 특급 매식비 영수증이 첨부된 날이 12월 한 달 동안만 9일, 14일, 26일, 27일입니다. 특근도 안 했는데 특근했다면서 밥을 먹었다고밖에 생각할 수 없고요.다음 자료 화면도 보여주세요. 선결제한 의혹도 굉장히 짙어요. 이거 12월 증빙서 보면! 12월 15일 저녁 6시 15분 △△랑에서 3만5천원 카드 결제되고요. 바로 뒤 이어서 25분 뒤에, 6시 40분 △△라에서. 특근매식 식당! 아닙니다. 20만 원이 결제됩니다. 상식적으로 이렇게 한 25분 만에, 두 군데서 결제하는 것도 정말로 상식적으로 이해가 되지 않는데 선결제 의심 되고요. 이런 선결제 의심되는 게 굉장히 많아요. OO 과장님! 왜 이런 결제 발생했는지 혹시 조사하셨습니까?□ 교육청 OO정책과장 : 저희가 그 담당, 담당했던 사람을 이제 조사하지는 않았고요. 그런 조사권이나 어떤 인력적인 부분 전문적인 부분이 부족했기 때문에 감사관실에 감사 의뢰를 한 부분입니다.□ 박진희 도의원 : 감사 의뢰는 이미 하신 거죠? 그러면□ 교육청 OO정책과장 : 네! 했습니다.□ 박진희 도의원 :네! 저는 이거 이 사람 개인 한 사람의 비리라고 생각하지 않아요.처음에는 한 사람의 비리로 시작이 됐죠. 그런데 그 사람이 비리를 저지를 수 있도록 방조한 분들 계십니다.이 서류에 결제하신 관리자님들 당연히 우리 회계 원칙상 증빙 서류 영수증까지 보고 결제하셔야 되는 거거든요.감사관님! 그 부분도 잘 챙겨주시고요.다음 자료 화면 보여주세요. 이번에 제가 OO정책과의 자료 요구에서 교육청에서 조사한 부적정 특근매식비 사용 내역은 이렇게 약 두 개 합해서 155만 원 정도거든요. 여기에, 좀 전에 제가 이제 선결제 의혹을 하나 제기했는데 그 선결제 의혹까지 합하면 금액이 한 400에서 500만 원 정도 됩니다. 감사관님은 이 일 지금 감사 요청이 있기 전까지는 이거 모르셨습니까?□ 충북도교육청 감사관 : 예! 저희는 이번에 의원님께서 자료 요청했다는 얘기 듣고 인지를 했습니다.□ 박진희 도의원 : 저는 이렇게 생각해요. 감사관님 모르셨다는 것도 저는 문제라고 생각하거든요. 이거 다. 우리 감사자료 됐어야 되는 건데, 영수증 확인만. 저는 감사 전문가가 아니라서 영수증만 이렇게 확인해도 이상한 거 금방 드러나거든요.□ 충북도교육청 감사관 :감사관 OO입니다. 앞으로 내부 통제 제도를 저희가 더 강화해 나가도록 이렇게 하겠습니다.□ 박진희 도의원 : 네, 그러셔야 될 것 같습니다. 이거 왜 이런 사건이 발생을 했는지, 이게 한 사람만의 어떤 일탈이었는지, 이런 일을 발생시킨 사람 당연히 거기에 대한 책임 물어야 될 거고요. 방조한 분들도 마찬가지로 책임 우리 교육청에 손해 끼친 부분이 있다면 그것도 변상 조치 이루어질 수 있도록 해 주시기 바랍니다.□ 충북도교육청 감사관 : 예. 저희가 엄정하게 살펴보고 거기에 따라서 엄정하게 조치하도록 하겠습니다.□ 박진희 도의원 : 네 고맙습니다. 이상입니다.