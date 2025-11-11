"공적자금 8100억 받은 한국지엠, 용서할수 없다" 노동자 파업

큰사진보기 ▲지난 10일 금속노조 GM부품물류지회(지회장 김용태)는 세종시 지엠중앙물류센터에서 투쟁선포 결의대회를 열고 사용자쪽에 성실한 교섭을 요구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

공적자금 8100억 원이 투입된 한국지엠 부품물류를 담당하는 세종물류센터 하청노동자들이 파업에 돌입했다.도급계약을 통해 임금인상을 억제하는 등 수년간 저하한 노동환경 개선을 요구하는 노동조합의 요구를 회사가 받아들이지 않는다는 이유다.지난 10일 금속노조 GM부품물류지회(지회장 김용태)는 세종시 지엠중앙물류센터에서 투쟁선포 결의대회를 열고 사용자쪽에 성실한 교섭을 요구했다.노조에 따르면 11일 확대간부 파업을 시작으로 13일부터는 전면파업에 돌입한다.파업에 돌입하는 이유는 임금인상과 고용보장이다.노조에 따르면 이들은 2018년부터 상여금이 전액 삭감됐다. 상여금을 폐지하면서 수당으로 돌려 임금은 최저임금 수준에 머물렀다.지난해에는 연차휴가를 없애고 월차만 지급하겠다고 공지했다가 노동자들이 근로기준법 위반으로 노동청에 신고하기도 했다.노조에 따르면 노동부 신고 뒤 연차 삭제는 철회됐다.근속수당이나 호봉수당 등도 없어 경력에 따른 임금 상승도 기대하기 어렵다.이들은 "GM세종물류센터에서 일하는 하청노동자들은 길게는 20년 넘게 근무를 하였음에도 불구하고, 1년 단위 도급계약으로 인하여 지속적인 차별과 상대적 박탈감이라는 설움을 겪어야 했다"고 강조한다.이들은 지난 7월 노조를 결성했다.김용태 지회장은 "20년을 일해도 신입과 같은 연봉을 받고, 연차를 없애는 등 무리한 시도를 하는 것을 보면서 정상화하기 위해 노조를 만들었다"고 밝혔다.노조에 따르면 노조 결성 뒤 교섭을 추진해 이날까지 12차례 교섭했지만 합의점을 찾지 못했다.총 28개 조항에서 합의가 이뤄지지 않았다.노조는 "하청업체인 우진물류가 '한국GM과 협의를 해야한다', '한국GM이 반대를 한다'는 말만 되풀이 한다"고 주장했다.이들은 "육아휴직, 병가, 퇴직으로 인한 결원이 발생해도 원청이 인력충원을 가로막고 있다"며 "더 심각한 것은 매년 형식적으로 진행되어 오던 도급계약이 금속노조가 설립된 올해는 계약을 차일피일 미루면서 고용불안을 야기하고 도급방식을 인도급(노무도급)에서 물량도급으로 일방적으로 바꾸겠다고 한다"고 비판했다.노조는 교섭 핵심 쟁점은 장기근속에 따른 보상이다. 지회는 호봉수당과 근속수당 신설을 요구하고 있다. 임금인상은 한국지엠 원청 수준에 맞춰달라는 입장이다.노조는 원청인 한국GM을 상대로 '근로자지위확인소송'도 제기했다.이들은 "세종시에 위치한 GM부품물류센터는 쉐보레의 유일한 물류센터"라며 " 황금알을 낳는 거위로 불린다"고 밝혔다.이어 "엎친데 덮친격으로 최근 지엠은 내년부터 직영정비사업소를 전부 폐쇄하고 정비와 물류 모두 외주화하려는 계획으로 노동자들을 탄압하고 있다"며 "노조법 2,3조 개정을 피해가려는 꼼수"라고 지적했다.그러면서 "한국을 주요 생산기지로 삼으면서도 저임금과 불안정노동을 고착화하려는 비열한 전략"이라며 "고용유지를 통해 노동자들의 삶을 지키려는 우리 사회로부터 무려 8100억 원의 공적자금을 받은 한국GM의 현 행태는 절대 묵과할 수 없는 처사"라고 강조했다.