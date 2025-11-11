용인시, "안전 강화 나선다"... 지하시설물 통합관리 협약 체결

큰사진보기 ▲경기 용인시는 지난 10일 지역 내 13개 지하시설물 관리기관과 ‘지하시설물 통합 안전관리 협의체’ 협약을 체결했다고 11일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

경기 용인시는 지난 10일 지역 내 13개 지하시설물 관리기관과 '지하시설물 통합 안전관리 협의체' 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.이번 협약에는 국가철도공단, 경기철도㈜, 삼성전자㈜, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사, 한국지역난방공사 등 주요 기반 시설 관리기관이 참여했다.협약엔 지하시설물 정보체계 구축을 위한 정보 공유, 통합 지표투과레이더(GPR)탐사 용역 수행·비용 분담, 지반침하 사고 예방 등 지하 시설물 안전관리 전반에 관한 사항이 담겼다.특히 협약에 따라 시가 통합탐사를 먼저 시행하고, 협약기관은 시설물 관리 현황에 따라 비용을 분담토록 했다.GPR탐사는 '지하안전관리에 관한 특별법'에 따라 5년마다 1회 이상 지하 시설물 주변 지반의 공동(空洞)을 탐사하는 제도다.시는 2026년부터 2027년까지 2회에 걸쳐 통합탐사를 시행할 계획이다. 시는 탐사 결과 공동이 발견되면 원인을 조사해 원인자가 복구 비용을 부담하도록 할 방침이다.앞서 시는 올해 4월부터 두 차례에 걸쳐 관련 기관과 회의를 열고, 통합 GPR탐사 방식과 지역 내 지하 시설물 현황, 협의체 구성 등을 논의해 왔다.이상일 시장은 "이번 협약으로 지반침하 사고 발생 시 관계기관과 신속한 대응이 가능해졌다"며 "통합탐사로 사회·경제적 예산 절감과 교통 혼잡 완화 효과를 기대하며, 앞으로도 시민 안전을 최우선으로 하는 지하 시설물 관리 체계를 강화하겠다"고 말했다.