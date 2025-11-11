이재명노믹스 원년 1.8% 성장한다... "수출 둔화에도 내수 회복세"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2025.11.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲경제성장률 도표. ⓒ KDI 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가채무비율 추이. ⓒ KDI 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 경제전망 ⓒ KDI 관련사진보기

내년 우리나라 경제가 1.8% 성장할 것으로 전망됐다. 이재명 정부에서 마련된 첫 예산과 정책이 본격적으로 집행되는 '이재명노믹스의 원년'인 셈이다. 전반적인 수출 증가세는 둔화할 것으로 보이지만, 확장적 재정 정책을 통한 내수 소비가 경제를 이끌 것으로 내다 봤다. 대신 미국의 관세 인상과 국제 무역의 불확실성이 계속되면서 수출 여건은 만만치 않을 것으로 보인다.국책연구기관인 한국개발연구원(KDI)은 11일 이같은 내용이 담긴 'KDI 경제전망'을 발표했다.우선 KDI가 판단하고 있는 현 경제상황에 대한 판단을 보면, 최근 국내 경제는 완만한 회복세를 이어가고 있다. 3분기 국내총생산(GDP)은 2분기 대비 1.2% 성장하며 1년 반 만에 가장 높은 분기 성장률을 기록했다. 제조업과 서비스업은 개선 흐름을 보이고 있으나, 건설업 부진은 지속되고 있다. 반도체를 제외한 설비투자는 위축됐지만, 소비 확대와 정부 지출 증가가 경기 회복을 이끌고 있다. 미국의 관세 인상에도 반도체 역시 회복세가 이어지면서 수출도 완만한 증가세를 보이고 있다.또 내년 세계 경제 성장세는 둔화할 것으로 예상된다. 국제통화기금(IMF)은 보호 무역주의 확산과 교역 위축으로 내년 세계 성장률 전망치를 3.1%로 예측했다. 미국은 관세 인상 여파로 물가 상승과 고용 둔화 우려가 커지고 있으며, 중국 역시 부동산 경기 침체로 성장세가 약화되고 있기 때문이다. 국제 유가는 수요 둔화와 공급 확대의 영향으로 배럴당 63달러 수준까지 하락할 것으로 보인다.이 같은 대내외 환경 속에서 내년 한국 경제는 내수 중심의 성장세를 이어갈 전망이다. 민간소비는 금리 하락과 확장적 재정정책의 영향으로 금년(1.3%)보다 높은 1.6% 증가가 예상된다. 반도체 중심의 설비 투자는 2.0% 증가하고, 지난해 큰 폭의 감소(-9.1%)를 보였던 건설 투자도 2.2% 증가로 전환될 것으로 보인다. 반면 미국 관세 인상의 영향으로 수출은 올해(4.1%)보다 낮은 1.3% 증가에 그칠 것으로 분석됐다.물가는 국제유가 하락 영향으로 2.0% 내외 정도에서 안정세를 유지할 것으로 예상된다. 근원물가(식료품·에너지 제외)는 내수 회복세에 따라 2.2% 수준으로 다소 높아질 전망이다. 고용 시장도 내수 소비 회복에 따라 완만하게 나아질 것으로 보이지만, 인구구조 변화의 영향으로 취업자 수는 올해보다 줄어든 15만 명 증가에 그칠 것으로 보인다. 실업률은 2.8%로 낮은 수준을 유지할 것으로 내다 봤다.KDI는 "한미 통상 협정의 세부 사항과 미국 내 법적 이슈 등이 우리 수출에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다"라면서 "미 연방대법원의 트럼프 행정부 관세 부과에 대한 결정에 따라 통상 불확실성이 급격히 확대될 가능성도 있다"라고 밝혔다. 이어 최근 지속되는 원-달러 환율 상승이 자칫 물가 상승에 영향을 미칠 수 있다는 점도 지적했다.KDI는 향후 경기 회복세가 이어지는 가운데, 재정과 통화정책 방향에 대한 의견도 제시했다. 재정정책은 경기 회복 속도에 맞춰 확장적 정책 기조를 점차 정상화해 가는 방향으로 잡아야 한다고 했다. 국가 채무 비율 상승에 따른 큰 폭의 재정 적자가 고착하지 않도록 해야 한다는 것. 중장기적으로 저출생 고령화 등에 맞춘 조세 재정 체계를 구축해야 한다고 덧붙였다.통화정책은 경기 부진과 물가 안정 기조를 감안해 현재와 같은 기조를 유지해야 한다고 했다. 내수 소비 진작을 통한 경기 활성화가 이어지고 있기 때문에 통화 정책을 통한 경기 부양의 필요성은 크지 않다는 것이 KDI의 판단이다. 이에 따라 현재의 금리 수준을 유지하면서, 물가 흐름에 따라 유연하게 대응할 필요가 있다고 전했다.금융정책도 전체적으로 안정적인 모습을 보이고 있지만, 글로벌 무역 갈등으로 인한 환율과 주가 변동성이 확대될 수 있다고 했다. 대내외 충격으로 금융기관의 유동성이 급격히 악화될 경우 긴급 유동성 공급 등을 통해 금융 위험을 관리해야 한다고 설명했다.또 정부의 주택시장 안정화 대책 등으로 가계 부채 증가세가 둔화할 가능성이 크다면서 향후 전세자금대출 등을 운용하면서 정책의 실효성을 높일 필요가 있다고 KDI는 강조했다.