"환경미화원 31.5% 여전히 야간근무... 3인1조 원칙도 지켜지지 않아"

생활폐기물 수집·운반 환경미화원들이 안전 확보와 노동권 보장을 위해 국회에 폐기물관리법 개정안의 조속한 통과를 강력히 촉구했다.11일 오전 11시, 정혜경 진보당(비례대표) 의원과 공공연대노동조합은 국회 소통관에서 기자회견을 열고, '환경미화원의 31.5%가 여전히 야간 근무를 하고 있으며, 53%가 3인 1조 원칙을 지키지 못한 채 일하고 있다'는 위험한 실태를 고발했다.정혜경 의원은 모두발언에서 "깨끗한 거리가 밤새 도로 위에서 일하는 노동자들의 건강과 안전을 희생한 결과여서는 안 된다"며, 환경부의 '주간 근무 3인 1조' 지침이 여전히 권고에 그치고 있어 지자체 절반 이상이 이를 지키지 않고 있다고 지적했다.김학균 공공연대노동조합 사무처장은 "공공연대노동조합과 정 의원은 주간 근무와 3인 1조 근무를 강제하는 폐기물관리법의 개정, 환경부장관 인사청문회 질의 등 다양한 활동을 통해 생활폐기물 수집·운반 노동자의 안전 확보를 위해 노력해 왔다"고 말했다.이어 그는 "이재명 정부에서 산업안전보건이 국정과제를 넘어 전 사회적 과제로 인식되고 있지만, 환경미화원들에게는 아직 변화의 조짐조차 감지할 수 없다"며 "재공영화를 통해 근본 문제를 해결해야 한다"고 강조했다.송호수 부산본부 생활폐기물 수집·운반 비대위원장은 야간 근무의 위험성을 지적했다. 그는 "세계보건기구(WHO)는 야간 노동을 발암물질 2급에 준하는 유해 요인으로 지정했다"며 "사람의 신체 바이오리듬에 지대한 영향을 미치기 때문"이라고 설명했다.송 위원장은 "야간작업 노동자들은 숙면을 취할 수 없어 수면의 질이 저하되고 면역력이 떨어져 수시로 병원을 다니고 있다"며 "또 시야 확보가 어려워 손·발·다리에 베이거나 넘어지는 안전사고, 도로를 달리는 차량들로 인해 위험한 상황을 매일같이 겪고 있다"고 토로했다.정동혁 광양환경공사 지회장은 휴게 및 위생시설 부재의 심각성을 전했다. 그는 "가로작업원은 비와 오물에 젖은 작업복을 갈아입을 공간이 없어 그대로 일하다가 자가용에서 옷을 갈아입거나 집에 다녀와야 하는 상황"이라고 말했다이어 그는 "차량 상차원들은 제대로 분리수거되지 않은 생활·음식물 쓰레기와 재활용을 상차하다가 각종 오물과 음식물을 뒤집어쓰는 일도 종종 발생한다"며 "옷이 젖어 있고 악취가 진동하는데 어떻게 식당에서 식사가 가능하고 휴식을 취하겠냐"고 반문했다.정 지회장은 "2021년 청소·경비노동자 과로사 문제가 발단이 되어 그해 산업안전보건법이 개정되었고, 2022년 8월부터 점점 확대 적용되었다"며 "환경미화 노동자들의 휴게시설 설치도 2022년부터 의무화됐지만, 지자체들은 '공간·예산 부족 및 민간위탁 사업장'이라는 명분을 앞세워 이동노동 중 휴게 및 위생공간 설치 의무를 여전히 지키지 않고 있다"고 비판했다.김홍국 파주지부 생폐지회장은 민간위탁 구조의 문제를 지적했다. 그는 "파주시의 생활폐기물 수집·운반 업무는 과거 시에서 직접 고용하던 형태였으나, 공단을 거쳐 민간위탁 사업으로 전환되었다"며 "그 결과 공공 서비스의 질은 떨어지고 가장 중요한 현장 노동자들의 노동조건은 악화됐다"고 말했다.김 지회장은 "같은 시에서 같은 일을 하는데도 위탁업체에 따라 임금이 천차만별"이라며 "'동일노동 동일임금'이라는 헌법적 가치가 무시되고 있다"고 지적했다.이어 "현장에 결원이 생겨도 인원을 채워주지 않아 10명이 할 일을 8명이 감당하고 있다"며 "위탁업체가 이윤을 위해 인력 충원을 미루고 있다"고 주장했다.노조는 기자회견문을 통해 "환경미화원은 정부에 강력히 촉구한다. 세계보건기구에서 발암물질로 지정한 야간 근무를 더 이상 하지 않도록, 그리고 안전하게 근무할 수 있도록 3인 1조를 법으로 강제하라"고 요구했다.노조는 또한 "환경미화원의 쉴 권리와 위생을 위해 이동노동 중 휴게실과 위생시설을 의무화하라"며 "정부와 국회는 환경미화원의 죽음과 사고를 방지할 책임을 적극 수용하고 마련하라. 그리고 재공영화를 통해 근본 문제를 해결하라"고 촉구했다.공공연대노동조합 환경미화원들은 오는 11월 21일, 민주일반연맹과 정혜경 의원의 '생활폐기물 수집·운반 실태와 재공영화 촉구 국회 토론회'를 통해 정부와 국회에 폐기물관리법 개정을 다시 한번 요구할 예정이다.