여주 남한강 출렁다리 인증샷 올리고 특산품 받아가세요

▲경기 여주시는 '2025 여주 관광 원년의 해'를 기념하여 대표 관광명소인 여주 남한강 출렁다리에서 '포토 SNS 인증샷 이벤트'를 8일부터 23일까지 16일간 진행한다. ⓒ 여주시

경기 여주시는 '2025 여주 관광 원년의 해'를 기념하여 대표 관광명소인 여주 남한강 출렁다리에서 '포토 SNS 인증샷 이벤트'를 8일부터 23일까지 16일간 진행한다.이번 이벤트는 여주 남한강 출렁다리를 방문하는 관광객 누구나 참여할 수 있으며, 출렁다리 포토스팟에서 촬영한 사진을 개인 SNS(인스타그램)에 게시하고 인증하면 된다.참여자 중 추첨을 통해 총 230명에게 ▲여주 관광 원년의 해 기념 손거울(50명) ▲명함집(50명) ▲스타벅스 커피쿠폰(100명) ▲여주 대왕님표 햅쌀 4kg(30명) 등 다양한 경품을 무작위로 증정할 예정이다.참여 방법은 여주 남한강 출렁다리 주변 4개의 포토스팟 중 1곳에서 사진 촬영해 해시태그 #여주남한강출렁다리를 포함하여 인스타그램 게시, 여주시 공식 인스타그램 이벤트 게시물에 '인증완료' 댓글 작성, QR코드로 구글폼 설문을 제출하면 응모 완료된다.시는 이번 이벤트를 통해 SNS 기반의 자발적 참여형 홍보를 강화하고, 관광객이 직접 생산한 콘텐츠를 활용해 지속 가능한 온라인 확산 효과를 기대하고 있다.또한 경품으로 지역 농산물인 '대왕님표 여주쌀'을 활용해 지역 농특산물 홍보와 관광마케팅을 연계했다.여주시 관계자는 "여주의 대표 관광명소인 여주 남한강 출렁다리를 널리 알리고, 관광객의 재방문을 유도하는 홍보 효과를 기대한다"며 "앞으로도 여주의 관광자원을 널리 알릴 수 있는 다채로운 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.