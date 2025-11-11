김병주 "대장동 검찰 반발, 변학도가 '암행어사 출두요' 외치는 격"

AD

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 최고위원은 11일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 여인형 전 방첩사령관의 메모를 분석했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병주 더불어민주당 최고위원은 11일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 '대장동 항소 포기'에 반발하고 있는 검찰을 비판했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:20~11:10)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 김병주 / 더불어민주당 최고위원◎ 박정호 > 박정호의 핫스팟, 화요일 순서. 예고해드린 대로 여인형 메모 분석도 해보고 또 경기도 도정에 대해서도 열심히 알아보는 시간입니다. 김병주 민주당 최고위원. 경기도 전문가 김병주 최고위원 모셨습니다. 안녕하십니까.◎ 김병주 > 네. 안녕하세요. 김병주입니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 아 예. 시청자분들도 아마 반갑게 지금 인사를 하고 있는 댓글을 올려주고 계신데요. 너무나 반갑고. 자, 저희가 이렇게.◎ 김병주 > 네. 백드롭.◎ 박정호 > 청와대의 모습을 좀 보여드리고 있습니다.◎ 김병주 > 와. 이제 곧 들어간다고 하잖아요.◎ 박정호 > 다음 달에 들어가잖아요.◎ 김병주 > 네. 네.◎ 박정호 > 그래서 미리미리 청와대가 이렇다. 청와대 풍경이 이렇다. 이걸 좀 보여주고 있는데. 단풍 드는 모습을 보니까 너무 좋더라고요. 지금 보면서.◎ 김병주 > 와. 너무 아름답네요.◎ 박정호 > 아마 시청자분들도 저희 오마이TV 박정호의 핫스팟, 이 뒷배경을 보면서 가을이구나. 그리고 여기 청와대 이제, 이재명 대통령 이제 일하시는 곳이구나. 이런 생각을 하실 것 같아요.◎ 김병주 > 그렇죠.◎ 박정호 > 네. 얼마 안 남았습니다. 얼마 안 남았습니다. 국방부에서 벗어날 일이 얼마 안 남았고.◎ 김병주 > 비정상의 정상화가 곧 이루어지겠네요.◎ 박정호 > 그렇습니다. 그 길로 가고 있습니다. 의원님, 오늘 저희가 이제 경기도 얘기부터 좀 하고 갔으면 좋겠습니다. 경기도의 소방공무원 처우 개선을 공개적으로 요구하셨더라고요.◎ 김병주 > 네. 그렇죠.◎ 박정호 > 네. 소방공무원, 10년 넘게 정당한 초과근무 수당조차 받지 못하는 실정이다라고 주장하셨는데요. 어떤 상황입니까?◎ 김병주 > 네. 이재명 대통령께서도 지난주 소방의날을 맞이해서 그런 말씀 하셨잖아요. 여러분이 국민을 지킬 때 국가가 소방관 여러분을 지키겠다. 고귀한 헌신에 걸맞는 예우를 다하겠다라고 말씀하셨는데. 사실 소방관들의 그러한 노력으로 우리가 평화로운 일상을 보내잖습니까? 그런데 이제 소방관, 경기도 소방관들이 한 10여 년 전에 실제 초과근무 수당. 다른 수당을 초과근무 수당으로 전환해서 줬어야 되는데 주지를 않았어요. 그래서 그것을 법정까지 가서 지금 다툼을 하고 있는 사항이다 보니까 안타까운 마음인데요. 경기도는 사실 이런 것들은 실제 열린 마음으로 어떤 따뜻한 공감을 가지고 해야지 맨날 뭐 소방관들에게 감사한다 말로만 하면 안 되잖아요. 이런 것들을 해야 되겠다. 불이 나면 제일 먼저 목숨 걸고 뛰어들어서 타인의 생명을 구하는 분들이 소방관들 아니겠습니까. 그런 분들에 대해서는 그에 합당한 예우를 해야 되고 또 이런 거, 조치가 못 됐던 근무수당 같은 경우는 당연히 조치를 해줘야 된다고 봐요. 그런데 아직 경기도는 그런 열린 마음을 갖지 못하는 것 같아서 제가 문제 제기를 했죠. 소방관들의 또 여러 가지 민원도 있고 해서요. 네.◎ 박정호 > 그런 것들 바로잡아나가는 시간이 됐으면 좋겠다라고 생각이 들고요. 또 이제 경기도 복지예산 대폭 사감, 이것도 뜨거운 감자라고 볼 수가 있는데. 삭감안 전면 재검토를 요구하셨더라고요?◎ 김병주 > 그렇죠. 지금 연세 드신 취약계층 노인분들 어르신들은 예산, 소규모라 하더라도 목숨이 달려 있는 것이거든요. 그래서 이번에 예산을 보니까 경기도가 실제 노인 복지예산을 많은 부분에서 삭감했어요. 노인 상담사 예산이라든가 노인복지관 예산이나, 또는 노인 일자리 지원금이라든가. 그래서 노인분들이 실제 죽음으로 몰려갈 수가 있는 거거든요. 특히 노인 상담사 같은 경우는 예산을 편성하니까 상담사 전원이 계약이 안 되는 거예요. 그럼 이분들이 평균 한 500명 이상의 상담을 연 하는데 상담을 통해서 실제 정신건강이라든가 죽음으로 몰리는 분들을 구하잖아요. 그런 것들이 삭감되고 해서 제가 이것에 대해서 이래서는 안 된다, 복원해야 된다라고 지금 문제 제기를 했고요. 복지는 퍼주는 것이 아니잖아요. 사회안전망이기도 하고요. 어떤 뭐 재정건전성의 명분으로 사회적약자를 희생시켜서는 안 되거든요. 실제 예산을 편성할 때는 사람 중심으로 저는 해야 된다고 보거든요, 실제. 단순히 예산을 차가운 숫자로 봐서는 안 되고 사람 중심, 거기에 온기를 넣어야 되는데. 특히 가장 취약계층인 노인분들, 연세 드신 분들에 대한 예산은 신중히 해야 되는데 삭감을 하고 있어서 너무 안타깝죠.◎ 박정호 > 그래요. 이런 것들을 계속 지적을 하고 문제점이 무엇인지 계속 드러내야 거기에 대한 대책도 나오고 보완도 되는 거 아니겠습니까?◎ 김병주 > 그래서 경기도의회에서도 우리 민주당 의원들도 여기에 대해서 문제 제기를 하고 있어요. 여야 할 것 없이. 왜냐하면 노인 복지에 대해서는 여야 할 것 없잖아요. 그래서 그것은 꼭 복원이 돼야 된다고 보고 있고. 그래서 제가 문제 제기를 한 것이죠. 그래서 사실 경기도가 1천4백만 정도 인구를 가진 아주 큰 지자체지 않습니까? 그래서 좀 더 사람 중심에 두고 이렇게 했으면 좋겠어요. 이재명 대통령의 정책도 사람 중심에 두고 예산을 편성하고 하잖아요. 그런데 이재명 정부와 그런 엇박자를 내는 지자체들이 있는데, 그중에 경기도가 이런 예산들은 다시 복원을 해서 이재명 정부의 성공을 뒷받침 해야 된다고 저는 보고 있거든요.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 경기도, 뭐 비단 경기도뿐만이 아니고 우리 대한민국이 이런 중요한 복지 문제, 또 소방관들 처우 문제. 여기에 신경을 쓰고 실질적인 대책이 계속 보완이 돼야 된다는 생각이 드는데요. 경기도 얘기는 저희가 매주 계속 짚어가면서 가보도록 하겠습니다. 그리고 정청래 당대표 취임 100일이 지났는데. 보니까 특별한 기자회견 없이 봉사활동을 한 다음에 소방서 방문 같은 현장 행보를 했습니다. 정청래 대표, 100일을 겪어보셨습니다. 어떤 리더십을 좀 보고 계십니까?◎ 김병주 > 그러니까요. 통상 100일이 되면 100일 기자회견 하잖아요. 그런데 이번에는 기자회견 하지 않고 민생 행보로 낮은 자세로 임했어요. 정청래 당대표가 대표 선거 때 당의 대포가 되겠다. 당 대포가 되겠다라고 공언했는데 제가 봤을 때 당의 중심 포가 됐다라고 보여지고요. 100일 동안 사실은 리더십을 통해서 민주당이 해야 될 것을 이재명 정부 성공을 뒷받침하는 것들을 실질적으로 많이 했다라고 보여져요. 예를 들면 내란 청산을 위해서 3대 특검 개정안을 다 통과시켜서 인원수를 늘린다든가 기간을 연장하는 이런 것도 했었고요. 그다음에 3대 개혁 법안 중에서 3대 개혁도 추진하고 있고요. 그중에 특히 사법개혁, 검찰개혁과 관련해서는 78년 만에 검찰청을 폐지했잖아요. 기소와 수사를 분리하는 이런 쾌거가 있었고. 민생 회복에도 실제 100일 동안 노력을 많이 했죠. 노조법 개정안이라든가 응급실 뺑뺑이 방지법, 이런 걸 통과시키고. 그래서 아주 민생에도 이재명 정부의 성공을 위해서 당이 뒷받침하면서 법안들을 했고요. 특히 가장 중요한 것 중의 하나가 당원 주권 시대를 열기 위한 기반을 다지고 있고 이재명 정부의 성공을 뒷받침하기 위해서 끊임없이 당정대가 하나로 가기 위해서 노력하는 기간이었다라고 보이고요. 단순히 뭐 정청래 대표 100일이라기보다는 정청래 대표와 함께하는 민주당, 이재명 정부의 성공을 당정대가 한 몸이 돼서 하려고 한 기간이다라고 저는 보고 있거든요.◎ 박정호 > 뭐 근데 일각에서는 이제 당정 엇박자. 그러니까 재판중지법 그거 관련해가지고 당정이 좀 불협화음이 있는 게 아니냐, 이런 지적을 하는 그런 목소리도 있던데. 당 지도부에 계시니까 그런 것들 어떻게 보십니까?◎ 김병주 > 당정이 엇박자 낸다는 거는 저쪽 극우나 보수에서 우리 민주당을 분열시키기 위해서 끊임없이 조금만 하면 이렇게 엇박자니 뭐 당정 갈등이니 뭐 이렇게 하고 있거든요. 사실은 국민의힘이라든가 극우 세력들은 민주당과 이재명 정부가 분열되면 좋잖아요. 그래서 그런 전략이고요. 모든 것이, 사람도 똑같은 생각을 할 수가 없잖아요. 약간의 이견은 있을 수 있어요. 그런 것들을 당정대 회의를 통해서, 당정회의나 이런 걸 통해서 맞춰가고 하는데 우리 민주당은 어떻게든 이재명 정부의 성공을 견인한다. 그리고 대통령실이나 이재명 정부가 못하는 거는 당이 십자가를 지고 해결한다. 그런 자세이거든요. 그래서 그런 것도 당이 욕을 먹더라도 먼저 치고 나가고. 그다음에 대통령님은 좀 말리고. 이런 형국이 오히려 역할 분담에서 낫거든요. 그런데 그런 것들은 조금 더 이제 의사소통을 원활히 해서 했으면 하는 아쉬움은 있죠. 그렇지만 그런 측면으로 보면 될 것 같아요. 왜냐하면 그게 좋은 거잖아요. 역할이 좀 분담돼야 되거든. 국민의힘이나 극우 세력과 싸울 때 내란 척결을 위해서는 당이 선봉에 서서 하는 거고, 대통령님은 여야 할 것 없이 국민의 대통령으로서 좀 말리는 형국을 보여야 되는데 우리가 공격적으로 안 하고 그렇게 하면 저는 안 된다고 보거든요. 그래서 내란 척결이라든가 국민의힘이나 극우 세력의 이런 난동, 이런 거에 대해서는 당이 앞장서서 십자가를 지고 앞으로 나아가야 된다라고 보고 있습니다.◎ 박정호 > 그래요. 자, 그리고 이제 오늘 국무회의에서도 김민석 국무총리가 내란 협조 공직자 조사하고 정부 내에 TF 구성할 거다. 이렇게 얘기를 했고. 이재명 대통령은 이 내란, 특검만 의존 말고 독자 조사해야 된다. 이렇게도 강조를 했습니다. 개혁의 물꼬.◎ 김병주 > 그렇죠.◎ 박정호 > 또 이 내란의 종식을 위해서 더 노력을 해야 된다.◎ 김병주 > 제가 지금까지 계속 주장했던 게 그거거든요. 특검 갖고는 안 된다. 그래서 지난번에 국방부 장관 면담을 통해서 국방부 자체조사단을 편성하도록 요구도 했고. 행안부 장관을 찾아가서 행안부도 자체조사단을 편성해서 정부 지자체가 내란에 어떻게 연루됐는지 조사하도록 해서 조사하고 있고. 국무총리에게도 지난번에 대정부질문을 통해서 국무총리실에 그러한 TF를 만들어서 각 부처가 뭘 관여했는지 이런 걸 하도록 해라. 이제 사실 내란 척결하기 위해서는 모든 조직이 자정 노력을 해야 돼요. 그래서 자정 작용을 하기 위해서는 내란에 뭘 가담했는지를 실태를 확인하고, 또 처벌할 건 처벌하고, 도려낼 건 도려내고, 또 교훈으로 삼을 건 교훈으로 삼아야 되지 않겠습니까. 그래서 제가 줄기차게 노력했는데 다행스럽게 이재명 대통령도 그렇고 김민석 국무총리도 지금 그렇게 말씀을 해주시니 아주 고맙네요.◎ 박정호 > 네. 그래요. 김병주 최고위원님이 말씀하셨던 그 부분을 다시 한번 국무회의에서 정리하고 언급하고 실질적인 조치를 한다. 이렇게 볼 수가 있겠고. 그러다 보니까 이제 이번 지방선거도 어제 이재명 대통령이 민주당 전국지역위원장 워크숍 축사를 통해서, 지난 대선에서 증명했듯 우리는 하나일 때 가장 강하다. 이렇게 강조하는 모습.◎ 김병주 > 네. 그럼요.◎ 박정호 > 이 당정대가 함께, 또 당원들과 함께, 국민과 함께 가면 필승할 수 있다. 이런 말씀을 하시는 것 같아요.◎ 김병주 > 네. 그럼요. 하나일 때 우리는 승리했고 분열될 때 선거에서 패배했습니다. 그래서 저쪽 국민의힘이나 극우들은 끊임없이 우리를 분열시키려고 하고 있는 거거든요. 당정 갈등이니 뭐 등등 했는데. 사실은 그런 것들은 거의 없습니다. 그러니까 우리가 그런 데 놀아나서는 안 된다. 우리가 한목소리로 가야 된다. 어저께 사실은 각 지역위원장, 국회의원을 포함해서 지역위원장 워크숍을 1박 2일 동안 곤지암에서 했어요. 그래서 각 지역위원장님들하고 다 우리가 이재명 정부 성공을 견인해야 된다라고 다짐도 하고요. 내년 지자체 선거에서 승리를 위해서는 우리가 하나가 돼야 된다라는 이런 목소리를 내고 했죠. 어저께 또 이재명 대통령께서 오셔서 직접 격려해주셨으면 좋았는데, 아마 바쁘시잖아요. 그리고 그래서 영상 메시지를 보내주셨어요. 그래서 거기에는 아주 귀중한 의미들이 담겨있고 그랬죠.◎ 박정호 > 네. 어떻게 보면 함께 원팀이 돼서 가야 되는 거. 그게 승리 공식이다. 이거 다시 한번 확인하는 그런 전국지역위원장 워크숍이다라고 볼 수가 있겠는데. 이렇게 당의 이제 흐름, 그다음에 리더십 얘기를 했지만, 그래도 언급한 것처럼 우리가 이제 내란 특검, 또 김건희 특검, 또 순직 해병 특검, 이걸 통해서 내란을 종식하고 어떤 일이 있었는지 진상을 조사해야 된다. 이건 틀림없이 우리가 기억해야 됩니다. 내란 특검이 윤석열, 김용현, 여인형을 외환죄 중 이적 혐의로 기소하면서 여인형의 휴대전화 메모를 결정적인 증거로 제시를 했는데. 이 내용이 좀 충격적이에요.◎ 김병주 > 와, 그렇죠. 우리가 그동안 우려했던, 예측했던 그것이 현실화됐어요. 외환죄가 있을 것이다라고 했는데 실제 전쟁을 유발해서 실제 비상계엄의 여건을 만들지 않겠냐라고 해서 끊임없이 문제 제기를 하고 있는데 그것이 사실로 이제 드러났죠.◎ 박정호 > 그래요. 그 메모를 하나하나 저희가 짚어보면서 말씀을 좀 나눠보려고 합니다. 자, 이 여인형 메모를 좀 우리가 잘 볼 수 있게, 크게 시각화해서 지금 보여드리고 있는데요. 아, 내용을 보면 불안정한 상황에서 단기간에 효과를 볼 수 있는 천재일우의 기회를 찾아서 공략해야 된다. 막 이런 얘기를 하며 이렇게 쭈욱 방안을 1번, 2번, 3번, 4번, 이렇게 쭉 제시를 했어요. 자, 일단 1번을 쫙 보면, 체면이 손상돼 반드시 대응할 수밖에 없는 타겟팅.◎ 김병주 > 그렇죠. 북한의 체면이 손상돼서 반드시 우리 대한민국을 향해서 도발을 할 타겟팅을 해라.◎ 박정호 > 전쟁을 할 수밖에 없는 그 상황.◎ 김병주 > 예. 그래서 전쟁을 유도하는 거죠. 그러니까 평양 중심부. 그래서 저거와 사실은 매치가 되거든요. 저거가 11월 초에 저런 주장이 있었는데. 10월, 10월인가요?◎ 박정호 > 10월부터 뭐 했었죠.◎ 김병주 > 10월 19일도 있었고 뭐 등등 있었는데 실제 11월달에 한 열 차례 정도 드론을 보내서 하잖아요. 그중에 평양은 15호 관저. 김정은의 숙소로 알려진 15호 관저에 무인기를 보내서 전단을 살포하는데 그 전단 내용이 북한에서 최고 존엄이라는 김정은 일가를 욕하는 거거든요. 그럼 완전히 체면이 손상되잖아요. 그 전단이 또 반경 한 2km 내에는 떨어져요. 그러면 거기 있는 핵심부서에 다 떨어질 텐데 그러면 체면이 손상돼서 반드시 도발을 하게 돼 있는 거죠.◎ 박정호 > 아 그게 딱 맞네요. '체면이 손상돼,' 이 부분과 맞는 도발 유도.◎ 김병주 > 예. 그렇죠. 거기를 했던 것 같고. 그다음에 전에 밝혔지만 실제 저기에 핵심 부대가 있는 지역. 제4군단 있는 지역에도 한 번 보내서 전단을 해서 체면을 구겼고요. 그리고 아마 핵시설 2개소, 삼지연. 삼지연이면 우상화의 본거지잖아요. 저런 데 이제 떨어진다고 하면 완전히 체면이 손상이 되는 거고.◎ 박정호 > 못 참고.◎ 김병주 > 원산 외국인 관광지. 그러면 외국인들도 보고 막 그럴 거 아니에요. 그리고 김정은 휴양소. 휴양소가 사실은 15호 관저와 비슷한 맥락인데. 북한은 김정은 관저가 많이 있어요, 여러 곳에. 또 휴양소도 많이 있고. 그런 데 이제 떨어지면 반드시 북한은 도발을 하게 돼 있는 거거든요. 그런데 이번에는 사실은 수사적인 위협만 하고 실질적인 군사도발은 안 했는데. 우크라이나-러시아 전쟁에서 러시아에 파병을 저 때 준비하고 보내고 막 시작했잖아요. 만 명 이상. 그러니까 북한 입장에서는 두 개 전선을 유지할 수가 없어서 도발을 못 한 거예요, 사실은. 그래서 우리에게는 천운이라고 볼 수가 있는 거죠. 그리고 저기 보면 최종상태는 저강도 드론 분쟁을 일상화한다. 그리고 나중에 보면, 저 최종상태라는 거는 군에서 작전명령을 쓸 때 쓰는 단어예요. 이러 이러 이런 전단을 보내고 뭐 무인기를 보내서 최종상태는 미니멈, 저강도 드론 분쟁을 일상화하고.◎ 박정호 > 최종상태는 그런 뜻이군요.◎ 김병주 > 네. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 비상계엄을 할 수 있는 여건이 만들어지잖아요.◎ 박정호 > 아, 언제든 할 수 있는.◎ 김병주 > 예. 저건 국지전이 된다는 거거든요. 미니멈이에요, 저거는.◎ 박정호 > 미니멈.◎ 김병주 > 미니멈 국지전 할 수 있는 저런 상태. 그러면 비상계엄이 되는 거고. 맥시멈. 저기는 안 나오는데 별도 메모지에 보면 맥시멈은 노아의 방주가 나와요. 맥시멈 노아의 방주는 뭘 의미하겠어요? 전면전을 의미한다고 전 보고 있거든요.◎ 박정호 > 노아의, 노아의 홍수. 노아의 홍수.◎ 김병주 > 노아의 홍수. 노아의 홍수. 뭐 홍수가 나서 온 세상이 물에 잠기잖아요. 방주 외에는. 그것은 전쟁을, 전면전을 의미하는 거죠. 그래서 본인들이, 전면전이 일어나면 어떻게 됩니까? 대통령의 권한이 강화되고 모든 것을 또 저들 멋대로 장기독재를 할 수가 있잖아요. 그러니까 끔찍한 거죠. 우리가 차마 저렇게 할 것인가라고 의심하면서도 우리가 문제 제기를 계속했지 않습니까? 외환죄가 있다 해서 계속 문제 제기했는데 여인형의 메모 속에 저런 것들이 나오는 걸로 봐서는 실질적으로 전쟁까지도 불사했다.◎ 박정호 > 아, 충격적인데. 노아의 홍수. 노아의 홍수. 그러니까 우리가 이제 이게 성경에 나오는 홍수인데. 노아의 방주에 탄 사람, 동물 빼고는 다 죽었거든요.◎ 김병주 > 그렇죠. 다 죽죠. 다 죽죠. 전쟁이 나면 온 세상이 노아의 홍수에서는 물에 잠기고 노아의 방주만 살아남잖아요. 거기 탄 사람은.◎ 박정호 > 노아의 방주에는 그럼 누가 들어가 있었을까요? 하하하.◎ 김병주 > 거기 뭐 윤석열.◎ 박정호 > 윤석열 부부.◎ 김병주 > 내란 세력 핵심들이 들어가 있겠죠. 네. 그러니까 참.◎ 박정호 > 아, 큰일 날 뻔했습니다.◎ 김병주 > 그리고 우리 국민들은 어떻게 되든 안중에도 없고 본인들의 장기집권에만 이제 관심이 있는 참 최악의 대통령이었다고 보죠. 역사적으로.◎ 박정호 > 네. 노아의 홍수.◎ 김병주 > 저런, 어떻게 대통령이나 저런 핵심들이 저런 생각을 했는지 참, 너무나 분노스럽고 그렇죠. 그리고 여인형 메모 속에 보면 뭐는 신뢰할 수 없어. 뭐 아무것도 모름. 뭐 저런 것들.◎ 박정호 > 이건 뭡니까? 이런 얘기들은.◎ 김병주 > 저거는, 0. 0은 저건 것 같아요. 박안수의 '안'의 어떤. 계엄사령관 박안수였잖아요. 박안수는 신뢰할 수가 없다.◎ 박정호 > 신뢰할 수 없다.◎ 김병주 > 아무것도 모른다. 감정만 앞선 것 같다. 뭐 이런 것들이고. 강호의 사례를 참고해라. 강호는 제가 풀어보면 강호필을 의미하는 것 같아요. 지작사령관 강호필.◎ 박정호 > 아 강호의 사례 참고.◎ 김병주 > 강호필의 사례를 참고해서 고통스러운 과정이 있었다라고 하는데. 강호필이가 제가 알기로는 처음에는 합류를 해서 믿을만한 네 명을 소개한다. 뭐 충성스러운 네 명 속에 강호필이 들어있었잖아요. 그런데 아마 중간에 좀 마음이 강호필이가 흔들렸던 것 같아요. 내란을 좀 뭐 관여하기 반대하고, 뭐 일부 그런 것들이 있어서 아마 설득하고 이런 고통스러운 과정이 있었던 것 같고. 그래서 보안이 좀 위험해져 있다. 노출될 수 있는 거죠. 박안수나 강호필이가 이너 서클에 들어오면. 그래서 이너로, 이너라는 건 이너 서클이거든요. 핵심부로 들어오면 안 된다. 그래서 나중에 이너 서클은 윤석열, 김용현, 3개 사령관들 있잖아요. 방첩사령관, 수방사령관, 특전사령관만 계속 모임을 나중에는 하고. 그다음 두 분이 별도 대화해라. 유사시 기계적 조치, 저거는 강호필 지작사령관한테는 김용현이나 윤석열이가 직접 통화를 해라. 모임에는 오게 하지 말고. 그래서 실제 김용현이가 강호필한테 전화를 해서 윤석열을 바꿔줘요. 그러면서 지시를 하거든요. 그래서 유사시 대화를 해서 요거까지는 하게 해라. 유사시 기계적 조치를 하게 하는 건데. 유사시라고 하면 저기는 비상계엄을 의미하는 거죠. 비상계엄 시는 기계적 조치는 매뉴얼에 의한. 매뉴얼이 다 있거든요, 군에서. 그 예규나 매뉴얼에 따라서 조치를 하게 대화를 해라. 그거는 할 수 있잖아요.◎ 박정호 > 그렇죠. 그 정도로는 해 놔라.◎ 김병주 > 그래서, 지작사령관 같으면 지구계엄사령관을 해요. 지구계엄사령관 하고. 그다음에 이번에 경계 태세 위급도 걸렸었잖아요. 그러면 전 부대를 출동 태세를 유지하고, 매뉴얼에 따라서 저런 걸 하도록 개별지시 해라. 저런 암호를 풀어봤을 때, 저거는 아무도 못 푼다. 제가 딱 보는 순간에 그렇더라고요.◎ 박정호 > 그러니까요. 김병주 최고위원님이 이제 풀어주시니까. 역시 아시니, 군의 상황을 잘 아시는 분이기 때문에 이걸 하나하나 풀어주시는데. 꼼꼼하게 준비했고 실질적으로 계획을 세웠다는 생각이 들고.◎ 김병주 > 그러니까요. 끔찍하죠. 사전 준비를 아주 치밀하게 했다. 이너 서클 들어올 사람, 그다음 서클에 들어올 사람까지 다 구분하고 실제 분석도 아주 잘했어요. 실제 그런 사람만 딱 넣고 한 거죠.◎ 박정호 > 그런데 이 메모를 보면 이런 내용이 있어요. 적 행동이 먼저임. 전시 또는 경찰력으로 통제 불가 상황이 와야 함. 호기를 잡도록, 오판하지 않도록 직언 드림. 뭐 이렇게 돼 있는데.◎ 김병주 > 거기에 보면 마지막에 적은 소극적이다라고 나오잖아요.◎ 박정호 > 네. 적은 소극적이다.◎ 김병주 > 그래서 여인형 방첩사령관은 사항을 정확히 파악했다. 헌법도 이해를 했고. 왜냐면 헌법에 비상계엄 조건이 전시 또는 사변, 이에 준하는 비상사태에 하잖아요. 그러니까 그 요소가, 사변도 전쟁과 비슷한 거예요. 예고가 일어난 상태에서 하는 경우는 통상 전쟁이라 하고 예고 없이 일어나는 거는 사변이라 해요. 그래서 옛날에 6·25 사변이라 했잖아요. 불법 남침. 예고 없이 불법 남침을 해서.◎ 박정호 > 그렇네요. 예. 예고 없는 공격.◎ 김병주 > 비상계엄의 조건은 95% 이상이 북한 변수예요. 북한에서 도발을 했을 때. 남침을 했을 때 일어나는 게 비상계엄이기 때문에 북한이 먼저 행동하게 해야 된다. 뭐 이런 내용이 나오고. 그러니까 헌법을 정확히 이해한 거고요. 그리고 북한 상황도 정확히 판단을 한 것 같아요. 북한이 소극적이다, 뭐 이런 것까지. 그래서 계속 무인기를 보낸 거죠. 한 열 차례 보내고.◎ 박정호 > 계속.◎ 김병주 > 그리고 그다음에 헬기를 MDL(군사분계선) 근접까지 막 위험하게 북한이 타격하도록 아파치를 비행을 시키고. 위험한 비행을. 그런 것들을 여러 가지 획책했는데도 불구하고.◎ 박정호 > 북한이 반응이 없었죠.◎ 김병주 > 북한이 반응을 수사적 위협만 한 거죠.◎ 박정호 > 그러니까 이 뭐 김여정의 담화나 뭐 이런 식으로만 나왔기 때문에 행동이 없었다. 그러니까 여인형은 적 행동이 먼저라는 것을 확실히 알고 그걸 또 얘기 계속했을 것 같은데.◎ 김병주 > 네. 그러니까 사실은 국지전 내지는 전쟁을 유도하려고 했다라는 것이 저거 메모에. 메모와 그 팩트가 그대로 연결되잖아요. 연결돼서 이미 윤석열 내란수괴와 내란 세력들은 사전에 치밀하게 준비를 했고 실제 본인들의 장기집권을 위해서 비상계엄을 하려고 하고 비상계엄 조건을 만들기 위해서 북한에게 전면전이나 전쟁까지 유도를 했다. 참, 너무 끔찍하지 않아요?◎ 박정호 > 그렇네요. 이게 계속 되새겨 보고 이런 상황들이 하나하나 밝혀질 때마다, 야 이거 큰일 날 뻔했구나. 뭐 이미 알려진 바지만 정치인들 이름을 이제 쭉 거명하면서 이거 다 이제 수거하는 그런 대상에 이름도 계속 이제 거론해왔고. 메모를 통해서.◎ 김병주 > 이름도 이번에는 메모가 그때 나오잖아요.◎ 박정호 > 네. 11월 9일 자 메모에 보니까 이재명, 조국, 한동훈, 정청래, 김민석, 우원식, 이학영, 박찬대, 김민웅, 양경수, 최재영, 김어준, 양정천. 아마 양정철의 오기 같고. 조해주. 뭐 이렇게.◎ 김병주 > 저 메모를 보면 메모 속에 또 암호를 볼 수가 있어요.◎ 박정호 > 메모 속의 암호.◎ 김병주 > 양정철이라고 안 하고 양정천이라고 했잖아요. 양정철을, 그러니까 여인형은 양정철을 정확히 모르는 것 같아요. 그 시대는 잘 몰랐거든. 그러니까 저거는 누군가가 불러준 거를 쓴 거다. 양정철을 양정천으로 오기한 건 아니고 듣다 보면 양정천인지 양정철인지 모르니까.◎ 박정호 > 아하. 모르는 사람이니까. 처음 들어보니까.◎ 김병주 > 처음, 정확히 모르니까. 그래서 양정천으로 한 것 같고. 저 의미는 누군가가 불러준 것 같다. 누군가가 누구냐. 제가 봤을 때는 윤석열과 김건희로 보여지는 거죠. 왜냐, 왜 양정철이었는가 하면 부정선거론을 만들기 위해서 넣은 거예요. 양정철은 21대 국회의원 선거, 지금부터 5년 전에 국회의원 선거에 그 당시 민주연구원장을 하면서 이해찬 그 당시 대표 체계에서 우리가 압승했잖아요. 민주당이 압승할 당시에 민주당의 선거 전략을 짠 분이에요. 그래서 21대 선거도 부정선거다. 양정철이가 중국에서 배워와서 부정선거를 했다라고 덮어씌우기 위해 양정철은 넣은 건데. 사실 군에서 여인형은 그 당시에 아마 대령급 정도 됐을 거예요. 대령이나 준장 정도. 군에서는 양정철이가 실제 21대 민주당 선거 전략을 짰다는 걸 아는 사람이 거의 없어요. 그러니까 양정철, 여인형이가, 방첩사가 자체 판단해서 넣은 거는 아닐 거고, 이제.◎ 박정호 > 불러주고 누가.◎ 김병주 > 네, 네. 그래서 김건희나 또는 윤석열이가 불러줬는데 그중에 김건희일 가능성이 저는 더 높게 봤던 게 최재영이 나오잖아요. 최재영 목사. 하하하.◎ 박정호 > 최재영 목사가.◎ 김병주 > 그 최재영 목사한테 김건희는 원한이 있을 거 아니에요. 그래서 최재영 목사는 군에서는 넣을 수 없는 인물이에요. 양정철이나. 그래서 저것은 아마 여인형 수첩에 나왔지만, 메모에 나왔지만 김건희, 윤석열이가 합동 작업으로 한 것이 아닌가라고 보여지죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 아 김병주 최고위원님의 분석. 이게 신빙성이 있어요.◎ 김병주 > 양정철 원장이, 민주원장이 21대 선거에서 민주당 선거 전략을 짰다는 걸 밖에 군에서 아는 사람이 없거든요.◎ 박정호 > 그렇네요. 이 여인형의 메모를 통해서 과연 여인형 뒤에 누가 작용했느냐, 역할을 했느냐. 김건희 이름이 또 나오게 되네요, 그러다 보니.◎ 김병주 > 예. 그 당시 윤석열은 검찰 시절이고. 아마 검찰총장 시절인 걸로 생각이 되는데. 그 전후니까.◎ 박정호 > 네. 양정철 때는.◎ 김병주 > 21대 총선에서 양정철이 전략을 하고 핵심이라는 걸 알았을 거예요. 그러니까 그걸 엮으려고. 21대 부정선거도 부정선거다. 양정철이 중국에서 부정선거 수법을 배워 와서. 뭐, 하하하. 했다. 이렇게 하려고 한 거고. 22대와, 22대 부정선거 뭐 이런 거는 실제 김어준이 엮였잖아요. 김어준, 뭐 여론조사 꽃이 부정선거를 주도했다. 뭐 이렇게 되는 거예요. 제가 코드를 맞춰봤을 때. 그리고 사감도 들어갔고. 김건희에게 괴롭혔다고 본인들이 생각하는 최재영 목사도 들어가 있고, 보면.◎ 박정호 > 아, 이름을 통해서도 이 뒤에 정말 이걸 준비해왔던 사람들의 면면을 좀 볼 수가 있다라고 정리할 수가 있겠습니다. 자, 이 여인형 메모를 통해 다시 한번 확인한 이 외환 혐의. 일반이적죄로 이제 갈 수밖에 없는 상황이 있어서 그렇게 됐지만 북한을 자극해서, 북한의 공격을 유도하려고 했던, 그런 촘촘한, 꼼꼼한 그런 계획. 그다음에 그런 내용들을 우리가 확인할 수가 있습니다. 그런데 어제 윤석열 재판에 나와서 충격적인 또 얘기를 했었죠. 어제 사실은 선관위 출동. 이거는, 방첩사가 출동한 것은 자유로운 분위기에서 이뤄졌다. 이렇게 윤석열이 말을 했고. 당시 지휘관의 주장과 다른 얘기를 또 윤석열이 하고 있습니다. 자유로운 분위기에서 선관위에 방첩사가 출동했다. 이거 어떻게 들으셨습니까?◎ 김병주 > 참 나. 총칼을 든 군인들이 움직이고 하는데 무슨 자유로운 분위기입니까. 위협감을 느끼고 그런 거죠. 총칼을. 지휘관들조차도 항명죄가 두려워서 따랐다고 하잖아요. 그러니까 이게 어떻게 자유로운 분위기라고 할 수 있겠습니까? 실제 국회에 출동했던 특전사 요원들. 엄청 공포감이 많았죠, 시민들은. 그럼에도 불구하고 죽음을 무릅쓰고라도 막아 세운 게 다행인 것이지, 실제 자유로운 분위기는 전혀 아니었죠. 총칼 든 군인들이 점령하겠다고 출동하고 하는데 어떻게 자유로운 분위기에요? 참.◎ 박정호 > 말도 안 되는 얘기를 계속 재판에서 하고 있는. 뭐 지난번에 소맥 말아먹었다는 그 얘기도 열심히 했던 윤석열인데.◎ 김병주 > 그러니까요. 그러니까 스스로 문제점이 많다는 거를, 대통령 자격이 없다는 걸 스스로 밝혔잖아요. 폭탄주, 그것도 국방부 장관, 뭐 특전사령관, 수방사령관, 핵심 사령관들 모아놓고 앉자마자 폭탄주 돌리고 해서 한 스무 잔씩 돌렸다는 거 아니에요. 그러면 어떻게 됩니까? 완전 고주망태가 될 거 아니에요. 정상적인 생각을 대통령이 못 할 거 아닙니까? 그때 북한이 도발을 한다든가 또 뭔 상황이 있으면 제대로 지휘할 수 있겠습니까? 그러니까 사실은 대통령과 국군통수권자, 또 국방부 장관, 주요 사령관들은 24시간 깨어있어야 하는 직이에요. 그러면 술도 자제를 해야 되는 거거든요. 그러니까 자제를 하고 해야 되는데 스스로 술판을 벌이고. 그것도 고주망태가 되도록 만들고. 그것은 대통령 자격이 없는 거죠, 실제. 그걸 자기 입으로. 구전돼서 뭐 폭탄주 돌리고 뭐 술 많이 마신다라는 건 알았는데 저렇게 자기 입으로 돌렸다는 거를. 하하하. 참.◎ 박정호 > 예. 고백을 한 셈이 됐고. 자, 이 재판, 오늘은 또 채 해병 특검. 순직 해병 특검에 출석해서 조사를 이제 받고 있는데. 마무리 국면인 것 같아요. 마지막으로 윤석열 불러서 조사를 하고 있는데. 어떤 내용이 나오고 어떻게 조사가 진행이 될까요? 어떻게 보십니까?◎ 김병주 > 임성근 태도가 좀 바뀌었다고 봐요.◎ 박정호 > 임성근.◎ 김병주 > 예. 그리고 윤석열 이번에 나와서 하는데 오늘 또 뭐 나와서 책임 회피 위주로 하겠죠. 그런데 사실 윤석열의 격노에서 모든 것이 바뀌어 버렸잖아요. 그러니까 그런 것들을 발뺌할 겁니다, 본인이. 그렇지만 만천하가 아는 사실이고요. 임성근의 태도 변화는 이완규 전 법제처장이 변호사로 가면서 이제 입을 다무는 쪽으로 바뀐 것 같아요. 이완규 전 법제처장은 뭡니까? 내란 세력의 핵심이었다고 저는 보고 있거든요.◎ 박정호 > 삼청동 안가 모임의 멤버이기도 하고.◎ 김병주 > 네. 안가 모임에도 있었고. 그러니까 내란 세력이 채 해병 특검에, 채 해병 그쪽에도 침투해서 윤석열을 보호하려고 하는 것 같다. 임성근이 나가서 입을 많이 열면 분명히 윤석열한테 불리할 거 아닙니까. 그러니까 침묵으로, 묵비권으로 이렇게 하려고 하는데 묵비권으로 모든 것을 막을 수는 없는 거죠. 그래서 윤석열을 보호하려고 이완규 전 법제처장이 내란 세력에 침투한 꼴이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.◎ 박정호 > 아 그렇게 또 분석을 해볼 수가 있군요. 자, 그리고 지금 뭐 내란 특검 얘기도 하면서 일반이적죄 적용 얘기도 저희가 나눴지만, 지금 보면 검찰의 이 반발. 대장동 항소 포기에 대한 검찰의 반발이 계속 이어지고 있습니다.◎ 김병주 > 그러니까요.◎ 박정호 > 당에서는 어떻게 보고 있습니까?◎ 김병주 > 하, 그 춘향전에 보면 변학도 나오잖아요. 하하하. 변학도가 마패 들고 나타나서 암행어사 출두요, 외치는 격이라고 저는 봐요. 국민들이 용납할 수가 없죠.◎ 박정호 > 변학도가 암행어사 출두. 이몽룡이 아니고.◎ 김병주 > 이거는 항명 사태고 검찰 스스로 검찰개혁이 필요하다는 걸 스스로 알리는 거죠. 스스로 단두대에 목을 들이미는 꼴이에요, 실제. 그리고 검찰 또 공무원이지 않습니까? 어떻게 이렇게 집단 항명을 하는지 모르겠어요. 그래서 스스로 검찰개혁이 필요하다라는 거를 다시 한번 국민께 입증하고 있다라고 저는 보고 있습니다.◎ 박정호 > 국민들이 검찰개혁의 필요성을 잊지 않게 만드는 그런 순기능도 있다. 이렇게 보시는 것 같은데. 어제도 뭐 강하게 발언을 하시고. 여러 가지 이제 방안을 다 동원해가지고 이 진상을 규명해야 된다. 특히 대장동 사건의 핵심, 본질. 결국 이재명 대통령을 겨냥한 수사가 아니냐. 그리고 그 가운데 검찰이 조작 수사, 조작 기소한 게 아니냐. 여기에 대해 밝혀야 된다는 입장이신 것 같더라고요.◎ 김병주 > 그렇죠. 그래서 사실 여기 법무부 장관을 타깃으로, 그 뒤에는 또 이재명 대통령을 타깃으로 마치 뭐 이렇게 검찰이 조직적으로 항명하고 있는데. 참 소가 웃을 일이죠.◎ 박정호 > 정성호 장관이 어제 해명은 했지만 이걸 외압이 아니고 신중하게 판단하라, 이 정도 언급을 했다고 하는데 구체적인 지시나 이런 게 없었다는 거 아닙니까?◎ 김병주 > 네. 그리고 공개된 자리에서 했다라고 하잖아요. 그러니까 정성호 장관은 원래 신중한 분이에요. 그리고 뭐 이래라저래라 지침을 줄 사람도 아니에요. 그러니까 이런 것들에 대해서는 원론적인 것들 신중하게 판단하라라고 한 것은 알아서 하라는 거 아니에요? 그러니까 검찰 쪽에 너희들 판단 알아서 하라고 문을 열어놓은 것이고 이것을 뭐 지시했다, 이렇게 볼 수는 전혀 없는 거죠. 지침을 줬다는 거와는 전혀 관계가 없다고 저는 보고 있거든요. 그러니까 뭐 보고하면 아주 원론적으로 실제 신중하게 판단하라. 이거 제대로 얘기한 거 아니에요. 하하하.◎ 박정호 > 저희가 이제 앞에서도 계속해서 지적을 했듯이 이게 정말 항소가 필요한 사건이냐, 이 물음이 따라 나오는 것이고. 그다음에 수사 과정, 또 이 진술을 듣는 과정. 이거 정당하게 이루어졌느냐. 그 과정. 검사들의 여러 가지 패들이 지금 계속 드러나고 있는 거 아니겠습니까? 연어 술 파티에서 소주를 샀다는 그 상황. 그리고 남욱 변호사의 배를 갈라버리겠다, 이런 얘기. 이런 것들이 쏟아져 나오는 상황에서 이런 것들 막기 위한 또 검찰의 행태가 아니냐, 이런 지적도 있고.◎ 김병주 > 원래 항소를 자제하는 것은 정치적인 거래가 아니라 사법 정의에 대한 신중한 접근을 의미하는 거거든요. 검찰이 무조건 항소해야 정의가 실현된다는 발상은 잘못된 것이죠. 대검찰청 예규를 보니까 14조에도 구형량의 3분의 1 이상인 경우 항소하지 않는 걸로 돼 있거든요. 근데 이번에는 김만배는 3분의 2, 정영학은 2분의 1, 남욱은 2분의 1. 다 이 예규에 따라서는 항소가 불필요하게 돼 있는 거거든요. 그런 건데 마치 저쪽에서는 대장동이니까 무조건 뭐 정성호 장관이나 이재명 대통령이 입김을 넣은 것이 아니냐 이러는데 사실은 전혀 그런 것은 아니다라고 저는 보고 있습니다.◎ 박정호 > 그러게요. 사실은 이 대장동 사건이 오래된 사건입니다. 근데 그걸 다시 한번 우리가 복기를 하게 되면, 이번에 1심 선고도 마찬가지지만 대장동 5인방, 그 책임을 물었고. 물론 거기에 이재명 대통령의 판단 아니지만, 이재명 당시 시장은 몰랐다라는 내용이 또 들어가 있지 않습니까?◎ 김병주 > 그럼요.◎ 박정호 > 근데 이걸 계속 엮어서 가고 싶다. 어제 취재를 해보면 대장동 이 항소 포기에 대해서 대통령실은, 사실은 아 잘했다 뭐 이런 느낌은 또 아니에요. 왜냐면 이 뉴스가 커지면서 이재명 대통령의 민생 횡보나 아니면 외교적 이런 얘기들이 다 이제 또다시 한번 묻히는 거 아니겠습니까?◎ 김병주 > 네, 그럼요.◎ 박정호 > 그렇기 때문에 이걸 윗선이 누가 있다, 이런 식의 프레임은 맞지 않는다. 이렇게 정리를 해주셨고. 외교 얘기 나왔으니까, 한미 관세 협상. 이제 남아있는 게 팩트시트 작성. 이 문제 아니겠습니까? 이게 좀 잘 되고 있는지 조마조마하게 보시는 분들 있을 것 같아요. 어떻게 파악하고 계십니까?◎ 김병주 > 이것은 뭐 저는 조금 기다리면 잘 나오리라고 봅니다. 실제 밥을 할 때도 뜸을 들이는 시간이 필요하잖아요. 뜸을 안 들이면 설익은 밥이 되듯이 양국 간의 완전히 이견을 실무선에서 조율할 게 많아요, 사실은. 그렇게 조율을 하는 데 시간이 좀 필요하다 보이고요. 특히 원자력추진잠수함 같은 경우는 갑자기 합의가 됐잖아요. 많은 준비가 물밑에서 없는 상태에서 된 걸로 알고 있는데 그러다 보니 여기 미국에서는 여러 기관이 여기에 관계되죠. 에너지부도 관계되고 전쟁부도 관계되고 뭐 국무부도 관계되니까. 특히 에너지부 같은 데서는 우리나라를 윤석열 정권 끝날 때 사실은 민감 국가로 지정을 했잖아요. 그러니까 이거는, 원자력추진잠수함은 그거와도 또 좀 문제가 있을 수 있고. 그래서 그런 데에 서로 동의하고 합의하는 데 미국 자체 내 행정적인 기간도 우리보다 훨씬 많이 걸러요. 그래서 저는 좀 시간이 오래 걸린다라고 보고 있거든요. 그래서 조금 더 기다리면 좋은 팩트시트가 나올 것 같다. 그리고 우리가 윤석열 정권 때는 무조건 뭐 양보하고 그런 경우가 많았잖아요. 그런데 우리는 국익을 지켜내기 위해서 끝까지.◎ 박정호 > 끝까지.◎ 김병주 > 네. 우리 국익 측면에서 지키려고 하니까 조금 더 시간이 걸릴 수가 있죠.◎ 박정호 > 그리고 이제 핵추진잠수함, 이걸 두고 미국 부처 내의 조율로 발표가 늦어지고 있다, 이런 얘기도 들리고 있고. 핵잠, 핵추진잠수함, 이 문제. 미국에서 좀 밀당하는 게 아니냐. 또 미국 필리조선소에서 해야 된다, 뭐 이런 트럼프 발언이 영향이 있는 게 아니냐 싶은데 어떻습니까?◎ 김병주 > 네. 그 핵추진잠수함을 이제 우리나라 이재명 정부에서는 공식적으로 원자력추진잠수함으로 명명하는 걸로 했어요.◎ 박정호 > 아, 원자력추진잠수함.◎ 김병주 > 핵추진잠수함 하니까 마치 그거 핵탄을 싣고 가는 것 같이. 추진제만 이제 핵으로 추진하는 거잖아요. 그래서 원자력추진잠수함이라고 명명을 하는 걸로 했고요. 사실 이것은 좀 시간이 걸려요. 왜냐하면 트럼프 대통령께서는 필리조선소에서 지으라라고 처음에 얘기를 했잖아요. 그런데 아마 그 상황을 잘 모르고 얘기를 했으리라고 봐요. 필리조선소도 우리 한화오션이 거기서 다 하고 있긴 하지만 거기는 여러 가지 새로운 설비를 해야 되고 우리 거를 만드는 데 있어서 거기서 하다 보면 또 소요가 많이 들잖아요. 그래서 한국에서 만드는 것이 국익 차원에서는 좀 나은데 그런 것도 이제 한미 간에 실무 협의가 좀 돼야 되는 분야예요. 그러기 때문에 조금 이런 문제는 완전한 합의까지 가는 데는 좀 시간이 많이 소요될 것 같다는 생각이 들고요. 중요한 것은 원자력추진잠수함을 어디에서 건조하든지 먼저 건조하는 게 중요해요. 그러다 보면 다 우리 꺼가 되는 거거든요.◎ 박정호 > 네. 이걸 시작을 해서 우리 정말 전력으로 빨리 만드는 게 중요하다.◎ 김병주 > 그렇죠.◎ 박정호 > 이렇게 정리를 해보겠습니다. 자, 팩트시트 이 결과까지 이번 주에 나오기를 많은 분들이 기대하고 계실 것 같은데 지켜보도록 하고요. 자, 오늘 김병주 최고위원님과 함께 다양한 현안들 분석을 해봤습니다. 특히 여인형 이 메모를 역시 이제 김병주 최고위원님이 분석을 해주시니까 내용이 쏙쏙 이해가 됩니다.◎ 김병주 > 그렇죠. 하하하.◎ 박정호 > 네. 잘 몰랐던 부분들, 이 뜻을 알게 되기 때문에 우리 시청자분들께 많은 도움이 됐을 거라고 생각을 해요. 네, 김병주 최고위원, 오늘 말씀 너무나 잘 들었고요. 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 김병주 > 네, 지금 뭐 이번 주에 기온이 많이 내려가더라고요. 우리 시청자 여러분들, 건강 일단 감기 조심하시고요. 또 지금 이재명 정부가 아주 희망차게 출발하고 특히 APEC 정상회담 이후에 우리 국민들의 자부심, 자존감이 많이 올라가고, 다시 비정상의 정상화가 되고 있잖아요. 이제 예산 국회입니다. 내년도 이재명 정부의 살림을 우리는 예산, 이제 민주당이 거기에 맞게 잘하고 있습니다. 그래서 여러분과 함께 이재명 정부 성공을 위해서 같이 노력했으면 좋겠습니다. 저도 이재명 정부 성공을 위해서 제일 선봉에 서서 하고 또 경기도 곳곳을 누비면서 경기도가 이재명 정부 성공을 뒷받침을 어떻게 하면 좋을까, 또 고민을 하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 저희가 의정활동, 또 경기도를 위해서 열심히 뛰는 모습 지켜보도록 하겠습니다. 최고위원님 말씀 잘 들었습니다.◎ 김병주 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 네. 고맙습니다. 지금까지 경기도 전문가 김병주 최고위원과 말씀을 나눠봤습니다.