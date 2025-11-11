메뉴 건너뛰기

경기 광주시, 경기도와 판교~오포선 도시철도 조기 추진 협력

정치

인천경기

25.11.11 14:20최종 업데이트 25.11.11 14:20

경기 광주시, 경기도와 판교~오포선 도시철도 조기 추진 협력

경기 광주시는 지난 10일 신현문화체육복지센터에서 열린 김동연 경기도지사의 ‘달달버스(달려가면 달라진다)’ 민생경제 현장 투어에 참석해 지역 주요 현안에 대해 논의했다.
경기 광주시는 지난 10일 신현문화체육복지센터에서 열린 김동연 경기도지사의 '달달버스(달려가면 달라진다)' 민생경제 현장 투어에 참석해 지역 주요 현안에 대해 논의했다. ⓒ 광주시

경기 광주시는 지난 10일 신현문화체육복지센터에서 열린 김동연 경기도지사의 '달달버스(달려가면 달라진다)' 민생경제 현장 투어에 참석해 지역 주요 현안에 대해 논의했다.

이날 간담회에는 경기도의원과 주민대표 등이 함께 자리했으며 광주시의 판교~오포선 도시철도 건설 조속 추진 등 지역 핵심 현안이 집중적으로 다뤄졌다.

방세환 시장은 "당초 판교에서 오포(신현동)까지 8호선 연장으로 추진됐던 사업이 경제성 부족과 선행 사업 미확정 등으로 어려움을 겪었으나, 경기도와 광주시가 협력해 별도 노선인 '판교~오포선(신현·능평)'으로 재추진하고 있다"며 "속도감 있는 추진으로 시민 교통편의를 높이겠다"고 말했다.

간담회 후 김동연 지사와 방세환 시장은 교통혼잡이 극심한 태재고개 일대를 함께 방문해 현장을 시찰했다. 두 사람은 출·퇴근 시간대 상습 정체로 주민 불편이 이어지고 있는 만큼, 도로 확장과 대중교통 분산 등 실효성 있는 교통 개선 방안을 함께 모색했다.

특히, 현장 방문에는 주민대표 등도 달달버스를 함께 탑승해 시민들의 교통 불편 해소와 지역발전을 위한 다양한 의견을 전달했다.

이와 관련 방 시장은 "시민들의 숙원사업인 도시철도망 구축과 교통체계 개선을 위해 경기도와 긴밀히 협력하고 있다"며 "조속하고 확실한 정책 추진으로 시민 불편을 최소화하겠다"고 강조했다.

댓글
