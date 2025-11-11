대전 중구, 학대피해아동 위한 '따뜻한 쉼자리' 마련

큰사진보기 ▲대전 중구(구청장 김제선)는 10일 든솔사회적협동조합과 '학대피해아동쉼터 운영 위·수탁 협약'을 체결했다. ⓒ 대전중구 관련사진보기

대전 중구가 학대피해아동을 위한 보호시설을 본격 운영한다. 중구는 지난 10일 든솔사회적협동조합과 '학대피해아동쉼터 운영 위·수탁 협약'을 체결하고, 지역 아동 보호체계 강화를 위한 첫걸음을 내디뎠다.이번 협약은 학대 피해로 어려움을 겪는 아동에게 안전한 보호공간을 제공하고, 체계적인 회복 지원을 추진하기 위해 마련됐다. 협약식에는 김제선 중구청장과 박수형 든솔사회적협동조합 대표가 참석했으며, 김 청장은 쉼터 시설을 직접 방문해 운영 현황을 점검하고 향후 안정적 운영 방안을 논의했다.학대피해아동쉼터는 아동학대로 상처를 입은 아동에게 보호와 치료, 양육서비스를 제공하는 공간으로, 심리적 안정과 원가정 복귀를 돕는 역할을 수행한다. 든솔사회적협동조합은 지난달 15일 수탁기관으로 최종 선정됐으며, 내년부터 2030년까지 5년간 쉼터 운영을 맡는다.협동조합은 전문 인력을 배치해 심리상담, 생활지도, 의료 연계 등 맞춤형 지원을 추진할 계획이다. 중구는 시설이 지역사회 아동 보호의 거점으로 자리 잡을 수 있도록 행정적·재정적 지원을 병행하기로 했다.김제선 중구청장은 "학대로 상처받은 아이들이 따뜻하고 안전한 환경에서 회복하고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "지역사회가 함께 아동 보호의 울타리가 되길 바란다"고 말했다.한편 중구는 이번 쉼터 개소를 계기로 아동보호전문기관, 학교, 경찰 등과의 협력체계를 강화하고, 학대 예방과 조기 개입을 위한 지역사회 통합 대응 시스템을 확대할 계획이다.