경남교육청, 2026년도 교육공무직원 189명 채용

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 2026년(제1회) 교육공무직원을 채용한다고 11일 밝혔다.
이번 채용은 급식 운영 등 학교 현장에서 필수적으로 필요한 인력을 중심으로 진행되며 총 4개 직종 189명이다.
직종별 채용 인원은 △조리사 22명, △조리실무사 121명, △특수교육실무원 36명, △교육복지사 10명이다.
시험 공고일 전일부터 최종(면접)시험일까지 주소지가 경상남도인 경우, 지역 구분 없이 채용 예정 지역에 지원할 수 있다.
특성화고등학교 졸업(예정)자에게 취업 기회를 제공하기 위해 특성화고 졸업(예정)자 구분 모집을 시행하며 조리실무사 직종으로 4명을 채용할 예정이다.
응시 원서는 11일부터 14일 오후 6시까지 4일간 '온라인 교직원 채용 누리집(https://edurecruit.go.kr)
'에서만 접수한다.
온라인 원서 접수가 어려운 응시자는 11일부터 13일까지 각 지역 교육지원청을 방문하면 온라인 원서 접수에 대한 지원 서비스를 받아 원서를 제출할 수 있다.
시험은 1차 필기시험(인성검사 및 직무능력검사)을 12월 6일에 실시하고, 2차 면접시험은 2026년 1월 10일에 진행한다. 최종 합격자는 2026년 1월 14일에 발표할 예정이다.
김만길 경남교육청 노사협력과장은 "학교 현장에 꼭 필요한 교육공무직원 인력을 채용함으로써 교육 활동을 안정적으로 운영하겠다"라며, "성실하고 책임감 있는 지역 인재들이 적극적으로 관심을 갖고 지원해주기를 기대한다"라고 밝혔다.