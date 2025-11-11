대전시 내년 예산 7조 582억 원 편성... 지방채 2000억 원 발행

큰사진보기 ▲대전시청사 전경(자료제공 대전시). ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 2026년도 예산안을 7조 582억 원 규모로 편성했다고 11일 밝혔다. 대전시는 경기회복과 민생 안정을 핵심 방향으로 삼는 한편, 긴축재정 기조 속 선택과 집중을 통해 효율적 재정운용을 추진하겠다는 방침이다.대전시는 "2026년도 본예산을 전년 대비 5.7%(3811억 원) 증가한 7조 582억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다"고 밝혔다. 일반회계는 5조 7394억 원(3.5%↑), 특별회계는 1조 3188억 원(16.7%↑)으로, 특히 중앙이전재원 확대와 소비 회복 등에 힘입어 세입 여건이 다소 개선된 것으로 분석된다.그러나 대전시는 여전히 불확실한 재정 환경을 감안해 긴축 운영 기조를 유지하기로 했다. 이 과정에서 도시철도 2호선 등 대규모 사회간접자본(SOC) 사업과 복지수요 증가에 대응하기 위해 지방채 발행 규모를 올해보다 18% 늘린 2000억 원으로 확대했다. 한정된 재원을 효율적으로 배분하기 위한 불가피한 선택이라는 게 대전시의 설명이다.대전시는 시민 숙원사업의 원활한 추진을 위해 도시철도 2호선 건설에 2400억 원, 안영생활체육단지 2단계 사업에 160억 원, 무궤도 트램 건설 68억 원, 서남부스포츠타운 조성 53억 원 등을 반영했다.또한 도로망 확충을 위해 대덕특구 동측진입로 개설 161억 원, 정림중~사정교 간 도로개설 100억 원을 편성했으며, 집중호우 등 재난 대비를 위한 자연재해 위험개선지구 정비 158억 원, 지방하천정비사업 32억 원도 포함했다.고금리·고물가로 어려움을 겪는 지역 상공인 지원에도 재정을 집중했다. 초저금리 자금지원 410억 원, 소상공인 경영회복지원 136억 원, 대전사랑상품권 발행 60억 원, 소상공인 임대료 지원 30억 원을 반영했으며, 전통시장 냉풍기 설치 10억 원, 상점가 주차환경 개선 68억 원 등도 편성했다.대전시는 "민생경제의 뿌리인 소상공인과 중소기업의 회복이 지역경제 전반의 활력을 이끄는 열쇠"라며 관련 예산을 대폭 확대했다.생산인구 감소와 초고령화에 대응하기 위한 연령대별 맞춤형 복지정책도 강화했다.보육 분야에서는 대전형 양육수당 527억 원, 영유아보육료 1319억 원, 어린이집 운영비 68억 원, 누리과정 차액보육료지원 18억 원, 아이돌봄 지원 236억 원을 반영했다.청년층에는 청년부부 결혼장려금 160억 원, 청년월세 한시지원 144억 원, 미래두배 청년통장 40억 원, 주택임차보증금 이자지원 18억 원을 배정해 자립기반 조성에 나선다.노인복지 예산은 무임교통 지원 216억 원, 노인일자리 897억 원, 기초연금 5,631억 원, 경로당 지원 127억 원 등으로 고령사회 대응 체계를 강화했다.장애인 자립을 위한 스마트팜 조성사업 20억 원도 새로 반영됐다.