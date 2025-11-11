조지아 구금 한국인 근로자들, 미 이민당국 소송 준비

큰사진보기 ▲미국 이민 당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자가 지난 9월 12일 인천국제공항 제2여객터미널에서 가족과 상봉하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 9월 미국 조지아주 한국 기업 공장 건설 현장에서 이민 단속으로 구금됐다가 석방된 한국인 근로자들이 미국 이민세관단속국(ICE)을 상대로 소송을 준비하고 있다.미국 ABC방송은 10일(현지시각) '전기차 배터리 공장을 짓기 위해 미국에 온 한국인 근로자들이 족쇄를 차고 떠났다. 그들은 그 이유를 알고 싶어 한다'는 제목의 기사에서 같이 보도했다.당시 ICE는 현대차-LG에너지솔루션 공장을 급습해 한국인 근로자 300여 명을 포함해 450여 명을 구금했다가 일주일 만에 석방했다. 보도에 따르면 약 200명이 ICE를 상대로 소송을 준비하고 있다.구금됐다가 풀려나 한국으로 귀국한 근로자 김아무개씨는 ICE의 불법적인 공권력 행사, 인종 차별, 인권 침해, 과도한 물리력 행사 등에 대한 문제 제기를 할 것이라고 밝혔다.단기 상용 B1 비자로 미국에 입국해 공장에서 일하던 김씨는 도널드 트럼프 미국 대통령이 약속한 미국 제조업 부흥에 자신이 기여하고 있다고 생각했다고 말했다.하지만 9월 4일 ICE의 대대적인 단속 작전으로 공장 건설은 한순간에 멈췄다. 김씨는 "ICE 요원들이 체포영장을 집행하기 시작했지만, 대다수 근로자들은 영어를 잘 몰라 서류를 읽을 수 없었다"라고 했다.그는 "총기로 완전 무장한 요원들, 헬리콥터와 드론이 날아다니는 등 마치 영화의 한 장면 같았다"라며 "요원들이 근로자들의 휴대전화를 압수하고 손목, 발목, 가슴에 족쇄를 채웠다"라고 떠올렸다.체포된 근로자들은 ICE 구금 시설로 이동해 60~80명씩 나뉘어 커다란 방에 수용됐다. 김씨는 "구치소는 춥고 불결했으며, 침대에는 곰팡이가 피었고 물은 악취가 닜다"라며 "화장실은 칸막이도 없었다"라고 말했다.또한 경비원들은 근로자들이 한국인이라는 것을 알면서도 김정은 (북한 국무위원장) 이야기를 하고, 눈을 옆으로 찢으며 동양인을 조롱했다"라고 말했다.김씨는 "우리가 할 수 있는 일이 없기에 그냥 참을 수밖에 없었다"라며 "근로자들은 무기한 구금될 수도 있다는 두려움에 공황 상태에 빠졌다"라고 전했다.김씨를 포함한 근로자들은 한국과 미국 정부의 협상 끝에 일주일 후 석방돼 한국으로 돌아갔다. 그러나 김씨는 "체포 전이나 후에도 우리에게 권리를 읽어주거나 설명해 준 사람이 한 명도 없었다"라며 "ICE가 우리를 왜 체포했는지, 왜 일주일이나 붙잡아뒀는지 그 이유를 알고 싶다"라고 강조했다.ABC는 "ICE의 단속은 트럼프 대통령의 공격적인 이민 정책의 결과물이지만, 이는 그의 경제적 야망과 충돌하기도 했다"라며 "한국 정부가 미국에 3500억 달러를 투자하겠다고 약속한 지 불과 몇 주 만에 벌어진 이 사건은 많은 한국인들에게 미국에 대한 인식을 완전히 뒤흔들었다"라고 지적했다.그러면서 "미국에는 이런 공장을 세울 만큼 숙련된 근로자가 충분하지 않다"라며 "트럼프 대통령도 이를 인정했다"라고 덧붙였다.김준형 조국혁신당 의원은 "한국인들은 미국이 인권의 모범이라 생각했지만, 우리가 목격한 장면은 그들이 적절한 비자를 소지한 우리 근로자들을 마치 테러리스트처럼 대하는 것"이라고 비판했다.아비게일 잭슨 백악관 대변인은 ABC에 보낸 입장문에서 "특정 프로젝트를 위해 미국에 파견되는 모든 외국인 근로자는 적법한 노동 허가를 받아 입국해야 한다"라며 "트럼프 대통령은 미국을 사업하기 가장 좋은 나라로 만들려 하지만, 연방 이민법도 철저히 집행할 것"이라고 했다.한국 외교부는 "궁극적으로 한미 동맹의 신뢰와 회복력을 재확인했다"라며 "양국은 비자 제도 개선을 포함한 예방 조치를 논의하고 있다"라고 전했다.김씨는 "지금까지 어떤 사과나 해명을 받은 적이 없다. 우리가 아무 잘못도 하지 않았다는 것을 인정받고 알려지기를 바란다"라며 "이제 여행으로도 다시는 미국에 가고 싶지 않다. 하지만 일 때문에 꼭 가야 한다면 어쩔 수 없다"라고 말했다.