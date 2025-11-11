걷고 싶어도... 어디 사느냐에 따라 환경이 달라지는 현실

큰사진보기 ▲신갈로 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲공유킥보드로 가로막힌 인도 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲사진7 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲산책로 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

"차가 먼저죠. 우리는 눈치껏 지나가야죠."

큰사진보기 ▲기흥구의 한 공원 앞 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲죽전동 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

11월 11일은 '보행자의 날'이다. '사람이 걷기 좋은 도시'를 만들자는 취지로 제정된 날이다. 하지만 이날 경기 용인 기흥구 신갈동 일대와 수지구 죽전동과 풍덕천동 도보 구간 10km를 따라가 본 결과, 보행이 과연 누구를 위해 마련된 권리인지 되묻게 하는 장면들이 이어졌다. 길은 있어도 걷기 어렵고, 인도가 있어도 제 기능을 하지 못했다.신갈로를 따라 올라가자 보도가 하나씩 제 기능을 잃은 풍경이 확인됐다. 배달 오토바이 6대가 인도를 길게 막아선 구간, 공유 전동킥보드가 담장과 도로 사이 동선 위에 아무렇게나 놓인 학교 앞, 자전거와 보행자 동선이 헷갈리게 섞여 있는 산책로 등 길을 걷는 데 위협적인 상황이 이어졌다.가장 눈에 띄었던 것은 신호등 근처에 몇몇 구조물이 떡하니 서 있으면서 보행 공간을 가로막고 있는 장면이었다. 주변 상인에게 확인한 결과, 행정기관이 도로에 설치한 화단을 개인이 임의로 이용하고 있는 것으로, 2년이 훌쩍 넘었단다.신갈천 산책로는 올 여름과 가을장마 때 침수·유실로 보수가 진행된 바 있다. 그러나 보수한 지 일주일도 지나지 않아 성인 발이 빠질 수 있는 구멍이 다시 발생했다는 제보를 듣고 확인에 나섰다. 지난해에 찾은 현장은 기자가 직접 발을 들이밀어 보니 발목까지 쑥 빠질 정도의 구멍에 있었다. 구멍 주변의 아스팔트는 쉽게 부서졌고, 흙이 빠져나간 흔적이 그대로 남아 있었다. 주변에는 마땅한 조명 장치가 없어 야간이면 더 위험한 상황이 이어질 것이 우려됐다.골목에서 보행자 권리를 찾는다는 것은 사실상 불가능에 가까울 정도다. 기흥구 신갈동 한 주택가 전봇대에는 모퉁이 차량 금지를 알리는 현수막이 걸려 있지만 차량이 양쪽으로 주차돼 통행로는 턱없이 좁아졌다. 사람 한 명이 겨우 지나갈 수 있는 폭이었지만, 이 길을 이용하는 이는 초등학생부터 노인까지 다양하다.한 주민의 말은 익숙하고 쓸쓸했다.기흥구의 한 소규모 공원에서 가로수 전지 작업이 한창이었다. 3층 빌라 옥상 높이에서 잘려 나오는 가지들이 아무 통제 없이 보도 위로 떨어지고 있었다.기자가 걷는 동안에도 어른 팔 길이만 한 가지가 '퍽' 소리를 내며 발치에 떨어졌다. 작업자들은 전정 작업에 집중하며 보행자 안전을 위해 통제는 했지만 주변 통행인 안전을 담보할 그물망조차도 제대로 처져 있지 않았다. 현장 안전 펜스도 없었고, 안내 표지도 없었다."조금만 기다려주세요. 금방 끝나요." 작업자는 조심스럽게 말했지만 '조금만 기다려 주세요'라는 말은 사고가 일어나지 않았을 때에만 유효한 말이다.죽전동을 비롯해 신도시형 아파트 단지로 이동하자 상황은 극명하게 달라졌다. 인도 폭은 넓고 동선 분리 확실했으며 자전거도로 색상 및 포장 구분 명확했다. 걷는 속도가 자연스럽게 느려지고, 숨을 들이쉬는 깊이가 달라졌다.이 차이의 핵심은 계획과 관리, 그리고 정책의 일관성이다. 구도심은 시대별 조각난 개발로 만들어졌고, 그 결과는 지금의 도시 동선에 고스란히 남았다.결국 용인 어디에 거주하냐에 따라 보행에서도 차별이 생기는 것이다. 보행권에 차이가 난다는 것은 생활환경은 물론 안전까지 담보되지 못하는 경우가 많다는 것을 의미한다.용인은 반도체 산업도시를 선언했다. 하지만 기술과 산업이 아무리 성장해도, 사람이 안전하게 걸을 수 없는 도시라면 진정한 발전이라 말하기 어렵다.보행권은 특별한 권리가 아니라 도시생활의 가장 기본적인 안전망이다. 보행자도 운전자도 행정기관도 모두 책임이 있다. 그러나 책임의 중심에 서 있어야 할 곳은 행정이다. 걷는 환경을 설계하고, 관리하고, 유지하는 주체이기 때문이다.길을 걷는다는 것은 단순한 이동이 아니다. 우리는 길 위에서 사고를 피하고, 공간을 기억하고, 사람과 도시를 체험한다. 걷기 좋지 않은 도시는 사람이 머물기 어렵고 사람이 안전하지 않으며 사람이 서로 연결되지 못한다.보행자의 날에 다시 묻는다. 용인은 지금, 사람이 걷기 좋은 도시인가. 답은 길 위에 있다.