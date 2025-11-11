귓속말로 들려온 '늘 기도해'... 나를 버티게 하는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 기분 좋아 보이네. 좋은 일 있어?"

"응, 네가 학교 가서 기분이 좋아."

"엄마, 기분이 안 좋아 보이네. 무슨 일 있어?"

"응, 네가 학교 못 가서 기분이 안 좋아."

'아이는 언제 쯤 회복 될 수 있을까? 옛날의 모습을 되찾을 수는 있을까?'

등굣길 차 안에서 아이가 물었다.지난주 평일에 느지막이 일어난 아이가 내게 또 물었다.필자의 아이는 학교 폭력 피해로 우울 불안 장애가 생겼다. 그로 인해 학교를 못 가는 날이 많다. 필자의 기분은 당일 아이가 학교에 가고 안 가고에 따라 달라진다. 아이에게 영향 받는 게 유쾌하지 않지만, 어쩔 도리가 없다. 엄마이기 때문이다. 아이가 최근 결석을 적지 않게 했다. 이런 일이 생길 때마다 필자도 같이 나락으로 떨어진다.불안이 엄습하기도 한다. 가끔 옛날의 밝은 모습이 보일 때면 반가움에 눈물이 나기도 한다. 몸치임에도 언제나 흥에 겨워 공공장소에서도 신나게 춤추던 그 때가 그립다.아이는 이내 용기를 내어 등교를 했다. 보통 하교 후에는 소금물에 절여 놓은 배추처럼 축 처져 집에 오자마자 3~5시간 이상 잠을 자기 일쑤다. 학교에서 너무 긴장한 탓이다. 그런데 어제는 어쩐 일인지 에너지가 충만한 모습이다.빼빼로데이를 맞이해 머랭을 만들며 콧노래를 불렀다. 생기 있던 옛날 그 모습으로. 이 에너지가 너무나 그리웠다. 아이는 등교해서 자신이 만든 머랭을 친구들에게 나누어줄 기대감으로 부풀어 있었다. 오랜만에 보는 기분 좋은 에너지였다.머랭을 치대느라 지쳤는지, 화장도 지우지 않고 침대에 그대로 쓰러져 잠을 잔다. 잠든 아이가 편안해 보였다. 클렌징 티슈로 얼굴을 닦아 화장을 지우고 볼에 뽀뽀를 하고 나왔다. 새근새근 잠든 모습이 예뻐 보였기 때문이다. 아이의 설렘이 내게도 그대로 전달되었다. 아이는 오늘 아침 기분 좋게 잘 일어나서 신나게 등교를 했다. 덕분에 필자도 행복한 아침이었다.필자는 주말에 에너지 충전을 위해 '쏠캠(나홀로 캠핑)'을 다녀왔다. 1박은 오롯이 혼자 책을 읽고, 나를 위해 고기를 구워 먹으며 온전한 쉼을 가졌다. 둘째 날은, 필자를 걱정한 옛 직장 동료들이 간식과 주꾸미 삼겹살 등을 가지고 방문했다. 그 덕분에 필자는 오랜만에 길고 긴 수다를 떨었다. 그들 덕분에 필자는 오랜만에 웃을 수 있었다.아이가 힘들어한 몇 주 동안, 필자도 유일한 취미 생활인 북클럽 모임에 참석을 하지 못했다. 필자의 상황을 아는 멤버 두 명이 넌지시 물어왔다. 아이 상태를 공유하자, '집순이'인 한 멤버가 적극적으로 산책을 권유하며 약속을 잡았다. 필자를 위로하고자 용기를 낸 그 마음이 느껴져 고마웠다.또 다른 지인은 귓속말로 필자와 아이를 위해 늘 기도한다고 말해주었다. 그 말이 든든한 방패처럼 지켜주는 것 같아 뭉클했다. 덕분에 필자는 단풍이 절정인 남산을 걷고, 미슐랭 맛집에서 정갈한 비빔밥을 먹고, 서울의 한 한옥 카페에서 멤버들과 책 수다를 하며 에너지가 차올랐다.아무런 대가 없이 상처를 보듬어 주는 그 지인들이 있어 필자는 오늘을 버텨낼 힘이 솟는다. 나는 누군가에게 이런 위로가 되는 존재인지 조용히 반문해 본다. 힘이 들 때 혼자서 쉬는 것도 좋지만, 좋은 사람들과 시간을 함께 보내는 것은 더 큰 힘이 된다. 내 아이에게도 좋은 친구들이 있기에 지금까지 잘 지내올 수 있었던 것 같다. 이제는 내 아이가 그들에게 좋은 친구 되어주기를 바라고 응원한다.