여수시, LG화학과 '희망하우스 29호' 완공

전남 여수시는 LG화학 VCM공장·CA공장과 함께 동문동 장애인 가정을 위한 '희망하우스 29호'를 완공하고 지난 10일 현판식을 개최했다고 11일 밝혔다.
이날 현판식에는 정기명 시장을 비롯해 박정배 LG화학 VCM공장장, 김종진 쌍봉종합사회복지관장, 윤진두 동문동지역사회보장협의체위원장, 15통장 등 50여 명이 참석해 새 출발을 함께 축하했다.
희망하우스 사업은 여수시가 민간 후원기관과 협력해 주거환경이 열악한 취약계층 가구에 쾌적하고 안전한 주거 공간을 제공하는 사업이다. 지난 2013년 시작된 이후 총 4억 6000여만 원의 후원을 통해 29곳의 희망하우스가 탄생했다.
이번 '희망하우스 29호'의 대상은 신장·시각장애가 있는 대상자와 부모가 함께 생활하는 동문동의 한 가정으로 노후된 주택과 단열이 미비한 화장실 등으로 생활에 큰 불편을 겪어왔다.
이에 LG화학 VCM·CA공장은 화장실 환경개선, 도배·장판·싱크대·현관문 교체, 내·외벽 도색, 안전바 설치, 전선 정비 등 주택 전반에 걸친 개선을 지원해 따뜻하고 안전한 생활공간으로 새롭게 단장했다.
박정배 LG화학 VCM공장장은 "이번 희망하우스가 어려운 환경 속에서도 희망을 잃지 않았던 가족에게 작은 위로와 용기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역과 함께 더 따뜻한 사회를 만들어가는 데 앞장서겠다"고 전했다.
정기명 여수시장은 "희망하우스는 주거환경을 개선하는 데 그치지 않고, 따뜻한 마음이 모여 만들어진 의미 있는 결실"이라며 "새로운 보금자리에서 가족 모두가 더 건강하고 행복한 일상을 이어가시길 바란다"고 말했다.
한편 LG화학 VCM·CA공장은 이번 사업을 포함해 총 네 차례 희망하우스를 후원하는 등 지역사회 상생과 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.