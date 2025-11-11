여수시, 누적 방문객 4년 연속 천만 돌파

큰사진보기 ▲‘2025 여수거북선축제' 모습. ⓒ 여수시 관련사진보기

전남 여수시는 올해 여수를 찾은 방문객이 지난 9일 기준으로 누적 1000만 명을 돌파했다고 11일 밝혔다.시에 따르면 올해 누적 방문객 수는 1037만여 명으로 집계돼 지난해 같은 기간 1032만 명 대비 약 5만 명 증가했다. 특히 하반기부터 본격적인 상승세 보이며 10월 들어 최고점을 기록해 4년 연속 천만 관광객을 달성하게 됐다.10월 한 달 동안 방문객 수는 137만 명을 기록해 지난해 같은 기간 102만 명이었던 것에 비해 34% 증가한 것으로 나타났다.시는 최장 10일간의 긴 추석 연휴와 10월부터 본격적으로 시작된 다채로운 축제와 관광 콘텐츠가 쾌청한 가을 날씨와 맞물리며 관광 수요 확대한 것으로 분석했다.주요 방문 관광지로는 여수엑스포박람회장, 해상케이블카, 오동도, 전라좌수영거북선, 예술랜드 등 여수를 대표하는 명소들이 꾸준히 높은 선호도를 보였다.정기명 여수시장은 "대한민국 대표 해양관광 휴양도시 여수를 방문하신 분들의 관광 만족도를 높이기 위한 노력이 성과로 이어지고 있다"며 "2022년 이후 3년 만의 1200만 방문객 달성을 목표로 연말까지 다양한 행사를 이어가며 여수를 찾는 분들께 따뜻한 추억을 선물하겠다"고 밝혔다.한편 여수시는 ▲여수의 밤, 천둥소리 ▲아름다운 소리, 웅천 ▲2025 일레븐브릿지 마라톤 대회 등을 개최해 연말까지 관광 활기를 이어갈 계획이다.