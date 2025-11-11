인천시교육청, 'AI 주도시대, 읽걷쓰가 답이다!' 읽걷쓰 학술대회 개최

AD

큰사진보기 ▲인천시교육청은 11월 29일 경인교육대학교에서 'AI 주도시대, 읽걷쓰가 답이다!'라는 주제로 급변하는 AI(인공지능) 중심 사회에서 읽걷쓰 교육의 중요성과 적용 사례를 조명하는 '2025 읽걷쓰 학술대회'를 개최한다. ⓒ 이한기 관련사진보기

인천시교육청(교육감 도성훈)은 11월 29일 경인교육대학교에서 'AI 주도시대, 읽걷쓰가 답이다!'라는 주제로 급변하는 AI(인공지능) 중심 사회에서 읽걷쓰 교육의 중요성과 적용 사례를 조명하는 '2025 읽걷쓰 학술대회'를 개최한다.1부 '세상이 묻고, 읽걷쓰가 답한다'에서는 도성훈 교육감의 기조강연과 패널토론, 읽걷쓰 실천 사례 발표를 한다. 2부에서는 '읽걷쓰! 가능성을 그리는 상상, 변화를 만드는 실천'을 주제로 23개의 분과의 읽걷쓰 관련 연구 결과와 현장 사례를 발표한다.인천시교육청은 이번 행사에서 인공지능 시대 교육 패러다임 전환 속에서도 인간의 창의성과 비판적 사고, 소통 능력의 중요성을 알리고, 읽걷쓰 교육을 통한 미래 인재 양성에 더욱 힘을 쏟을 계획이다.이번 학술대회는 온·오프라인 병행 방식으로 진행되며, 참가 대상은 중·고등학생, 학부모, 교직원 및 교육전문직원, 시민, 연구진과 대학 관계자 등이다.참가 신청은 11월 12일부터 18일까지 공식 누리집(www.읽걷쓰학술대회.kr)에서 가능하다. 참가비는 무료다.궁금한 사항은 인천시교육청 교육현안대응팀(☎ 032-320-0039)에 문의하면 된다.