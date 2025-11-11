고성 양식장 3명 사망에 노동계 "중처법 적용·구속수사 해야"

큰사진보기 ▲고성군 하일면 소재 양식장에서 11월 9일 오후 8시 30분경 현장소장인 50대 한국인 남성과 20대, 30대 스리랑카 국적의 이주노동자 2명을 포함해 3명이 물탱크에 안에서 사망한 채 발견되었다. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기

경남 고성 소재 양식장에서 발생한 (이주)노동자 3명 사망과 관련해 노동계가 사업주에게 중대재해처벌법 적용하고 구속 수사하라고 촉구했다.민주노총 경남본부(본부장 김은형)는 11일 낸 자료를 통해 "이번 참사로 인해 희생당한 노동자들의 명복을 빈다. 이번 참사의 원인을 밝히기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라며 이같이 밝혔다.고성군 하일면 소재 양식장에서는 지난 9일 오후 8시 30분경 현장소장인 50대 한국인 남성과 각각 20대와 30대인 스리랑카 국적의 이주노동자 2명을 등 3명이 물탱크에 안에서 사망한 채 발견되었다.경상남도경찰청은 사고 경위와 업체의 과실 여부를 수사하고 있으며, 통영고용노동지청은 법 위반 여부 등을 살펴보고 있다.중대재해는 창원고용노동지청 중대재해광역수사과에서 맡지만, 이번 사고는 통영지청이 맡아서 하고 있다. 이는 해당 양식장이 5인 미만 사업장이기 때문이다. 5인 미만 사업장은 중대재해처벌법 대상에서 제외된다.민주노총 경남본부는 "이번 중대재해로 희생당한 2명의 노동자의 소속은 한 업체의 사업장이고, 1명은 사천에서 지원 나온 노동자였다"라며 "그런데 지원을 나온 노동자는 해당 업체의 부인이 운영하는 가두리 양식장이다"라고 말했다.이들은 "해당 사업장 대표와 부인은 총 3개의 사업장을 운영하고 있다. 세 곳 모두 5인 미만 사업장"이라며 "5인 미만 사업장을 운영하면서 사실상 파견을 통해 사업을 수행하는 것이 아닌가 하는 의심이 든다. 이번 중대재해도 남편의 사업장에 노동자를 파견했다가 해당 노동자가 참변을 당한 것이다"라고 했다. 사실상 하나의 법인이 아닌지 살펴봐야 한다는 지적이다.민주노총 경남본부는 "5인 미만 사업장은 산업안전보건법과 근로기준법 일부 적용이 제외되고 있으며, 중대재해처벌법 역시 적용이 되지 않는다"라면서 "노동법 적용을 회피하기 위한 꼼수 아닌지 수사당국이 조사해야 한다고 강조했다. 특히, 이주노동자의 경우 다른 사업장 이동이 불가능하다는 것을 고려할 때 이들은 법률을 회피하거나 어기는 방식으로 현재까지 사업을 운영하고 있는 것으로 판단된다"라고 주장했다.이들은 "통영고용노동지청과 창원지청 중대재해광역수사과는 해당 사업장 3곳에 대해 전면 압수수색과 수사를 동시에 진행해야 한다"라며 "중대재해가 발생한 사업장의 대표뿐만 아니라 노동자를 파견한 부인 역시 중대재해처벌법 등의 위반으로 수사해야 한다"라고 촉구했다.민주노총 경남본부는 "해당 사업장 부부의 각종 법률 위반 행위 등을 확인해서 관련 기관에 고발해 강력한 처벌이 이루어질 수 있도록 할 것이며, 이들과 같이 꼼수를 부리지 못하도록 5인 미만 사업장의 노동자들을 보호하지 못하는 법률을 개정하기 위해 투쟁할 것"이라고 밝혔다.고용노동부 관계자는 "부부가 운영하는 사업장이 다르고 거리도 떨어져 있어 하나의 법인으로 볼 수 있을지 등에 대해 검토와 수사를 하고 있다"라고 밝혔다.그러면서 이 관계자는 "사망한 이주노동자 2명이 외국인고용허가제로 입국했고, 허가 사업장이 아닌 곳에서 일을 한 것으로 보여 위반 사항이 있어 보인다. 이에 대해서는 수사를 할 것"이라고 덧붙였다.