국회서 "광주 국가NPU 컴퓨팅센터 예산 반영" 한목소리

국회 예산결산특별위원회에서 광주광역시에 '국가 NPU(신경망처리장치) 전용 컴퓨팅센터'를 설립해야 한다는 목소리가 이어졌다.이에 정부가 "종합적으로 적극 검토하겠다"고 답변하면서, 광주 설립을 위한 예산이 확보될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.더불어민주당 안도걸(광주 동남을)은 지난 10일 열린 예결위 경제부처 심사에서 광주 국가 인공지능(AI) 시범도시 도약을 위한 추진 방안을 제시했다고 11일 밝혔다.안 의원은 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관에게 "광주가 명실상부한 인공지능(AI) 중심도시로 도약할 수 있도록 컴퓨팅자원센터를 능가하는 핵심 인프라를 구축해 광주 시민들의 상실감을 신뢰와 기대로 전환해야 한다"고 요청했다.이를 위해 ▲국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 설립 ▲국가 AI 연구소 설립 ▲국가 AI 데이터센터 컴퓨팅자원·시설·인력 고도화 ▲스마트 모빌리티 도시 조성 등 4대 대안을 구체적으로 제시했다.안 의원은 "이들 대안이 실질적 프로젝트로 구체화하고, 이를 뒷받침할 예산이 올해 국회 심의 과정에서 반영돼야만 광주 시민이 정부 약속을 믿을 수 있다"고 말했다.이에 대해 구 장관은 "해당 과제에 대해 예산 소위 논의 과정에서 적극적으로 살피겠다"고 답했다.조국혁신당 서왕진 의원(광주광역시당 위원장)도 같은 날 질의에서 광주 국가AI컴퓨팅센터 유치 무산과 관련해 "담당 부처가 대선 공약이자 국정과제를 정면으로 뒤집어 지역 주민에게 큰 상실감을 안겼다"며 "사업 구조를 변경하는 동안 여당은 '광주 1호 공약 이행'을 시민에게 약속하는 등 명백한 정책 엇박자를 보였다"고 비판했다.그러면서 "광주가 제안한 1단계 데이터센터 고도화 및 국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 구축, AI 실증사업 확대와 사업화 지원 강화, AI 연구소 설립과 인재 양성 등 세 가지 과제를 정부가 적극적으로 검토해야 한다"고 촉구했다.또한 "광주와 전남이 연계해 '학습–추론–활용' 전주기 AI 생태계를 구축하고, 이를 국가전략사업으로 격상해 정부 차원의 일관된 추진과 국가적 노력이 이뤄져야 한다"며 "광주·전남이 AI 시범·실증도시로 성장할 수 있도록 정부가 실질적으로 뒷받침해야 한다"고 덧붙였다.이에 대해 배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "검토 과정에서 지역 연계성에 가점을 부여하거나, 광주지역 실증 조건을 강화하는 방안을 검토하겠다"며 "광주와 전남은 충분히 AI 시범도시·실증도시로 발전할 가능성이 있다. 정부 차원에서 종합적으로 잘 검토하겠다"고 답했다.국가AI컴퓨팅센터 유치가 무산된 광주시는 최근 '국가 NPU 전용 컴퓨팅센터 광주 설립'을 정부에 공식 제안했다.GPU는 AI 모델 개발에 필요한 대규모 학습, 고성능 연산에 효과적이지만, NPU는 GPU로 개발한 AI 서비스(추론)에 적합하고 전력 효율이 높다.광주시는 앞으로 NPU 산업 시장이 확대될 것으로 전망하고 있다.