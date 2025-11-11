정치에 관심 있는 화성시민이라면... 이런 행사 어떤가요

경기 화성민주시민교육네트워크와 민주주의회복사회대개혁 화성비상행동이 2026년 지방선거를 앞두고 시민포럼을 개최한다.
21일 화성시민대학에서 여는 시민포럼은 내년도 지방선거를 맞이하며 시민정치에 대한 토론의 장을 마련했다.
특히 민주넷은 이번 토론을 위해 화성특례시민을 대상으로 화성시 시정평가와 2026년 지방선거에 대한 시민인식조사를 10월 26일부터 11월 16일까지 받는다. (설문조사 링크 : https://moaform.com/q/vJ4vIk
)
시민포럼은 화성시 시정평가와 지방선거 인식조사 설문조사 결과 발표를 시작으로, 하승우 이후연구소 소장의 '지방선거에 대한 오해와 시민정치의 필요성' 특강, 김경희 화성시의회 의원, 노건형 수원경제정의실천 시민연합 사무처장, 유문종 전 수원시 제 2부시장, 한미경 진보당 화성시지역위원장의 지정토론으로 이어진다.
오세욱 화성민주시민교육네트워크 상임대표는 "시민들이 2026년 지방선거에 그저 수동적으로 반응하지 않고, 특례시에 걸맞는 시민 주권자로서 선거에 참여하는 길을 모색하는 자리가 되기를 기대하며 '지방선거를 맞이하는 화성시민의 자세'를 주제로 시민포럼을 기획했다"고 밝혔다.
지방선거를 현명하게 맞이하고 싶은 시민은 누구나 참여 가능하며 사전 링크를 통해 신청할 수 있다.
→신청하기 https://naver.me/5AgXSNkV
덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.