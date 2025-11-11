영장심사 받는 조태용 '국회에 계엄 보고 왜 안했나' 질문에 묵묵부답

큰사진보기 ▲국가정보원법 위반, 직무유기, 위증 등의 혐의를 받는 조태용 전 국가정보원장이 11일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 서울 서초구 서울중앙지방법원에 들어서고 있다. 2025.11.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"비상계엄 선포 계획을 듣고도 국회에 보고하지 않은 이유가 무엇인가?"

"비상 대권이라는 말은 왜 들은 적 없다고 했나?"

"(계엄 당일, 조 전 원장 동선) CCTV 영상은 왜 민주당에 제공하지 않았나?"

조태용 전 국가정보원 원장은 자신에 적용된 6개 혐의와 관련해 쏟아진 취재진 질문에 입을 굳게 닫았다. 출석 소회를 묻는 말에만 "영장 실질심사에 성실히 임하겠다"고 짧게 답했다. 그는 이후 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)이 진행되는 319호 법정으로 향했다.이날 오전 10시 10분부터 서울중앙지방법원 박정호 영장전담 부장판사 심리로 조태용 전 국정원장 구속영장실질심사가 진행됐다. 특검쪽에서는 장우성 특검보와 파견검사 6명이 참석했다. 조 전 원장 구속 필요성을 설명하는 482쪽 분량의 의견서와 151장의 프레젠테이션 자료(PPT)를 준비했다.조 전 원장 혐의는 ① 직무유기 ② 위증 ③ 허위공문서 작성·행사 ④ 국회 증언·감정법 위반 ⑤ 국정원법 위반(정치관여금지) ⑥ 증거인멸이다.국정원법에 따르면, 국정원장은 국가 안전보장에 중대한 영향을 미치는 정보를 지체 없이 국회 정보위원회에 보고해야 하는데, 조 전 원장은 지난해 '내란의 밤' 당시, 오후 9시 대통령 집무실에서 윤씨의 계엄 선포 계획을 미리 듣고도 비상계엄이 선포된 오후 10시23분까지 아무런 조치를 취하지 않았다(①직무유기 혐의).조 전 원장은 또 윤씨 헌법재판소 탄핵심판 증인으로 출석해 윤씨가 지난해 3월 삼청동 안가 회동에서 '비상한 조치', '비상대권'을 언급한 사실이 없다고 거짓말했다(②위증 혐의). 국회 내란국정조사특별위원회의 '대통령 집무실·대접견실에서 비상계엄 관련 문건을 받았냐'는 질의에 "그런 사실이 없다"는 내용의 답변서를 제출했는데, 조 전 원장이 계엄 선포 직후 대통령 집무실에서 손에 있던 문건을 주머니에 넣는 장면이 대통령실 CCTV에 포착됐다(③ 허위공문서 작성·행사 ④ 국회 증언·감정법 위반 혐의).그가 더불어민주당, 국민의힘에 선별적으로 자료를 제공하고(⑤국정원법 위반 혐의) 윤씨와 홍장원 전 국정원 1차장, 김봉식 전 서울경찰청장 등의 비화폰 통신 기록 삭제에 관여했다(⑥증거인멸 혐의)는 게 특검의 설명이다.조 전 원장은 구속영장실질심사 종료 후, 서울구치소에서 대기한다. 구속 여부는 이르면 오늘 밤 정해진다.