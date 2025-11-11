이 대통령 "탄소중립 전환, 고통 따르더라도 피할 수 없는 길"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 "탄소 중립 사회로의 전환은 일부 고통이 따르더라도 지속 가능한 성장, 또 글로벌 경제 강국 도약을 위해서는 반드시 가야 될 정말로 피할 수 없는 길"이라고 강조했다.이 대통령은 11일 용산 대통령실에서 열린 제49회 국무회의에서 "NDC(국가온실가스감축목표)와에 관련해 요즘 논란이 있다"며 이같이 말했다.지난 10일 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회는 오는 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53∼61% 감축할 것을 의결했다.이 대통령은 "'피할 수 없으면 즐겨라'라는 얘기도 있지만, 반드시 해야 할 일들을 회피하면 더 큰 위기를 맞게 된다"며 "우리의 현실적 여건, 국민의 부담을 종합 감안해서 목표와 수단 사이에서 균형점을 찾는 실용적인 지혜가 필요하다"고 강조했다.그러면서 "정부는 재생에너지 전환, 온실가스 감축 과정에서 나타날 수 있는 국민과 기업의 어려움을 다방면에서 살펴주시기 바란다"고 당부했다.이날 이 대통령은 모두발언 시작과 함께 "요새 국무위원 여러분들께서 각자 맡은 자리에 최선을 다해 주시는 것 같다"며 "조금씩 성과도 나는 것 같고 또 평가도 많이 개선되고 있어서 감사하다"고 말했다.최근 미국과의 관세협상 타결과 APEC 정상회의의 성공적 개최 등과 관련한 국무위원들의 노고를 치하한 것으로 보인다.이 대통령은 "관세 협상이라고 하는 큰 산을 넘었지만, 우리 앞에 많은 과제들이 여전히 놓여 있다"며 "특히 대내외 파고에 맞서서 경제의 기초 체력을 보다 강화하고 국민 경제의 지속적 발전을 위한 토대를 더 튼튼하게 구축해야 되겠다"고 강조했다.그러면서 "그래서 내년이 더욱 중요하다"며 "경제 민생 회복의 불씨를 더욱 키워서 잠재성장률을 반등시킬 수 있도록 정책적 역량을 총집중해 주시기 바란다"고 덧붙였다.이 대통령은 이어 "서민의 삶이 가장 중요하다"며 물가 안정의 중요성을 역설했다. 그는 "김장철을 앞두고 배추, 무 같은 채소류 가격은 안정됐는데 그 밖의 상품들은 오름세를 보이고 있다"며 "가계의 부담이 가중되지 않도록 선제적인 수급 관리에 만전을 기하고 관계 부처가 발표한 유통구조 개선안을 속도감 있게 추진해 달라"고 주문했다.특히 '슈링크플레이션(제품의 가격은 그대로 두면서 제품의 수량이나 크기, 품질을 낮춰 판매하는 것)'같은 꼼수에 대한 제도적 보완책도 서둘러 마련하라고 지시했다.그러면서 "우리 공정거래위원회(가) 담합 잘 챙기고 계시죠?"라고 묻고, 유성욱 공정거래위원회 사무처장은 "잘 챙기고 있습니다"라고 답했다.이 대통령은 마지막으로 최근 사회문제화되고 있는 혐오 표현을 근절해야 한다고 강조했다.그는 "우리 사회 일부에서 인종, 출신, 국가 이런 것들을 가지고 정말로 시대착오적인 차별 혐오가 횡행하고 있다"며 "이 사회가 점차 양극화되고 있는 와중에 이렇게 극단적 표현들이 사회 불안을 계속 확대시키고 있다"고 개탄했다.이어 "특히 SNS 등에서 특정 대상을 향한 혐오 표현이 무차별적으로 유포되고 허위 정보 또는 조작 정보가 범람하고 있다"며 "더 이상 이를 묵과해서는 안 된다"고 역설했다.나아가 "이는 표현의 자유의 한계를 넘어서는 명백한 범죄 행위"라고 규정하고 "혐오 표현에 대한 처벌 장치를 속히 마련하고 또 허위 조작 정보 유포 행위를 근본적으로 차단하고 엄정하게 처벌하는 데 총력을 기울여야 한다"고 말했다.이 대통령은 그러면서 "특히 경찰의 역할이 중요하다"고 강조하고 "인종 혐오나 차별, 사실관계를 왜곡 조작하는 잘못된 정보의 유통은 민주주의를 위협하는 행위이며 사람들의 일상을 위협하는 행위이기 때문에 추방해야 될 범죄라고 생각해 달라"고 주문했다.