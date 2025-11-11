11월 11일 마스크 쓰고 일하는 공무원들... 이유가 있습니다

큰사진보기 ▲공무원노조 경남본부 김해시지부 조합원들의 '공무원의 정치기본권 쟁취를 위한 마스크 쓰기 공동행동'. ⓒ 공무원노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲공무원노조 경남본부 밀양시지부 조합원들의 '공무원의 정치기본권 쟁취를 위한 마스크 쓰기 공동행동'. ⓒ 공무원노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲공무원노조 경남본부 산청군지부 조합원들의 '공무원의 정치기본권 쟁취를 위한 마스크 쓰기 공동행동'. ⓒ 공무원노조 관련사진보기

공무원들이 정치기본권 침해에 항의하는 행동으로 마스크를 쓰고 근무한다.전국공무원노동조합 경남본부는 11일 조합원들이 하루 동안 '공무원의 정치기본권 쟁취를 위한 마스크 쓰기 공동행동'을 진행한다고 밝혔다.공무원노조는 "헌법 제1조는 '대한민국은 민주공화국'임을, 제37조는 '국민의 자유와 권리는 본질적인 내용을 침해할 수 없다'고 명시하고 있다"라며 "그러나 현실에서는 공무원들이 '정치적 중립'이라는 이름 아래 정당 가입, 정치적 의사 표현, 선거운동 참여 등 기본적인 정치기본권을 광범위하게 제한받고 있다"라고 설명했다.이들은 "정치기본권은 단순한 '정치 활동의 자유'가 아니라, 자신의 삶과 일터에 영향을 미치는 정책 결정 과정에 참여할 권리, 곧 민주주의의 뿌리이자 주권의 핵심이다"라며 "공무원이 정치적 견해를 밝히는 것, 정당에 가입하거나 정책을 지지하는 것은 '특권'이 아니라, 국민이라면 누구나 누려야 할 당연한 권리이다"라고 강조했다.교사‧공무원의 정치기본권을 위해서는 국가공무원법과 교육공무원법을 개정해야 한다는 것이다.이들은 "국회는 올해 들어 공무원 정치기본권과 관련된 국가공무원법·교육공무원법 개정안을 발의했지만, 현재까지 상임위 논의는 지연되고 있고 법안 심사도 보류된 상태"라면서 "'공직 중립성'이라는 낡은 논리만 반복되며, 헌법이 보장한 국민의 평등권과 표현의 자유는 여전히 벽에 가로막혀 있다"라고 밝혔다.공무원노조는 "정부와 국회가 공무원 정치기본권 보장 문제를 더 이상 미루지말고 조속히 해결할 것을 요구하기 위해 조합원 공동행동을 진행했다"라고 밝혔다.공무원노조 경남본부 소속 여러 시·군지부에서는 조합원들이 '공무원의 정치기본권 쟁취'를 위해 마스크 쓰기 공동행동을 진행했다.공무원노조는 하루 전날인 10일 전국 곳곳에서 "교사·공무원도 시민이다. 정치기본권을 보장하라. 표현의 자유를 보장하라. 정당가입·후원·출마의 자유를 보장하라"는 내용으로 기자회견을 열기도 했다.현행 관련 규정에 따라 교사‧공무원은 정치적 의견을 밝히거나 사회관계망서비스(SNS)에서 '좋아요'를 누르거나 기사를 공유하면 징계와 처벌을 받을 수 있다. 교사‧공무원들은 업무 관련이 아니거나 업무시간 이외에는 정치적 자유를 보장해야 한다고 요구하고 있다.