울산시 내년 예산 9.5% 증가한 5조6446억 원 편성

11일 울산시청 프레스센터에서 김두겸 울산시장이 울산시 2026년 본예산(안) 편성 방향에 대해 설명하고 있다.

울산광역시가 총 5조6446억 원 규모의 '2026년 본예산(안)'을 편성해 11일 울산광역시의회에 제출했다. 2025년도 5조1568억 원에 비해 4878억 원(9.5%)이 증가한 금액으로, 국고보조금, 보통교부세 등 국비 증가와 지방세입 여건 개선이 반영됐다. 회계별로는 일반회계 4189억 원, 특별회계 689억 원이 각각 증액됐다.분야별로는 복지·민생분야에 1조8396억 원, 환경·녹지분야에 3575억 원, 도시개발과 SOC분야에 6032억 원, 경제·미래·신산업분야에 4146억 원, 재난·재해·안전분야에 8138억 원이다.김두겸 울산시장은 11일 오전 시청 프레스센터에서 브리핑을 갖고 "이번 예산안은 울산의 경쟁력 강화를 위한 2028 울산국제정원박람회 준비와 인공지능(AI) 분야 등 미래산업 육성에 역량을 집중했다"며 "또한 빈틈없는 수요자별 지원정책을 담아 모두가 행복한 울산을 만드는 데 초점을 두고 편성됐다"고 밝혔다.특히 김 시장은 민선8기의 재정건전성 유지를 위한 채무관리 노력에 대해 "건전한 재정운영을 통해 2440억 원의 채무를 줄였고, 채무비율을 18.5%에서 11% 수준으로 대폭 개선하는 성과를 거두었다"며 "이를 통해 정부의 '지자체 재정운영 평가'에 2년 연속 최우수로 선정된 바 있으며, 8개 특·광역시 중 채무비율을 가장 크게 낮추었다"고 밝혔다.그러면서 "효율적 재정관리로 만든 재원은 우리 시의 곳간을 두둑하게 채우고 있다"고 강조했다.김 시장은 복지 예산과 관련 "어린이·어르신 교통요금 무료화, 청년주택 건립 및 임대주택 공급사업 등에 1조8396억 원을 편성했다"며 "촘촘한 돌봄이 시민이 체감하는 행복으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이어 환경·녹지 분야에서는 "2028울산국제정원박람회준비와 도시청결기동대 운영 등에 3천 575억 원을 편성했다"며 "숨 쉬는 도시, 만끽하고 싶은 울산을 만들어 가겠다"말했다.도시개발과 SOC 분야에 대해 김 시장은 "울산도시철도(트램)1호선건설, 태화강역~장생포 간 수소트램 공사 등에 6천 32억 원을 편성했다"며 "시민의 삶을 연결하는 도시 인프라 구축을 통해 활력이 넘치는 도시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.김 시장은 이어 경제·미래·신산업 분야에 대해 "조선업 기술혁신 및 기업지원, 지역상생형 격차완화 지원과 희망공제 등에 4146억 원을 편성했다"며 "주력산업 고도화와 AI 등 신산업 육성으로 울산이 주도하는 대민민국의 미래를 만들어 가겠다"고 약속했다.또 재난·재해·안전 분야를 두고서는 "재난관리기금, 재해구호기금, 산업단지 안전관리 지원 등에 8138억 원을 편성했다"며 "예방은 표준, 안전은 기본이라는 마음으로 안전한 울산을 만들어 가겠다"고 덧붙였다.마지막 문화 관광 체육 분야에 대해 "울산프로야구단 창단과 반구천 역사문화탐방로 조성 등에 2482억 원을 편성했다"며 "시민과 방문객들이 다양하게 즐길 수 있는 꿀잼도시 울산을 만들어 가겠다"고 밝혔다.한편 울산시의 내년도 주요 특화사업으로는 AI수도 울산 추진을 위한 울산형 AI산업 생태계 조성 기획 3억 원, AI기반 제조업 생산기술개발 지원 82억 원 인공지능 인력 양성 17억 원 등을 편성하고 중앙에서 별도로 지원되는 국비도 235억 원을 확보했다.2028년 정원박람회 관련 사업으로는 박람회장 조성공사 154억 원, 남산로 문화광장 조성 45억 원,공중 대숲길·수상정원 조성 10억 원 등이다.