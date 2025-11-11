거가대교 인근 해상 어선 끼리 충돌, 1명 부상

큰사진보기 ▲창원해경, 거가대교 인근 해상 선박 간 충돌 긴급 구조 ⓒ 창원해경 관련사진보기

거가대교 인근 해상에서 어선 끼리 충돌해 1명이 부상을 입었다.창원해양경찰서는 11일 오전 7시 7분경 부산 강서구 대죽도 인근 해상에서 2톤급 연안복합 어선 ㄱ호와 4톤급 잠수기 어선 ㄴ호가 충돌했다는 신고를 접수 하고 승선원 4명 전원을 긴급 구조했다고 밝혔다. ㄱ호에 1명, ㄴ호에 3명이 타고 있었다.창원해경에 따르면 신고는 ㄴ호에서 오전 7시 7분경 초단파 위성위치무성장치(VHF DSC) 조난신고를 통해 해양경찰청으로 접수되었다고 전했다.신고를 접수한 창원해경은 즉시 경비함정과 신항·진해 파출소 연안구조정, 창원 구조대를 급파하였다.창원해경은 ㄱ호와 ㄴ호의 승선원들의 안전 상태를 확인한 결과 ㄱ호의 선장은 머리 찰과상을 입어 연안구조정을 이용 대항항으로 이동하여 119에 인계했고, ㄴ호의 승선원 3명은 안전 상태에 이상이 없는 것으로 확인했다고 박혔다.ㄱ호와 ㄴ호의 침몰 위험은 없으나, ㄱ호는 자력항해 불가하여 ㄴ호가 ㄱ호를 예인하여 통영시 소재 조선소로 입항 예정이며, 경비함정, 연안구조정이 지속적으로 안전관리를 실시하고 있다고 창원해경이 전했다.해양경찰은 승선원 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.