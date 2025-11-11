'빼빼로데이'에 알게된 사실, 마침내 천사가 왔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

네 얼굴과 네 목소리와 너의 웃음이

나에겐 선물이야

너 자신이 나에겐

그 무엇과도 바꿀 수 없는

오직 하나뿐인 선물이야



- 나태주 <선물 2> 중에서

두 해 전, 작은딸이 첫 아이를 낳았을 때 이야기다. 2주 동안 머물기로 했는데 산후조리원에서 일주일 만에 퇴소 했다. 산모가 기침을 심하게 했다. 검사 결과 독감 바이러스가 나왔고, 딸은 집으로 와야만 했다. 코로나가 유행한 뒤부터 취한 조치라고 산후조리원은 말했다. 사위가 갑자기 바빠졌다. 산후 도우미를 구하고, 집안을 소독하고, 장을 보러 뛰어다녔다.아이가 태어나기 전 해 가을, 영국사 은행나무가 노랗게 물든 날이었다. 두 딸을 데리고 아내와 함께 영동 천태산에 갔다. 길목에 할미바위가 있었다. 나뭇가지 한 무더기가 할미바위를 괴고 있었다. 소원을 빌 때 돌탑을 쌓은 것처럼, 사람들이 바위 밑에 나뭇가지를 받쳐놓았다. 나뭇가지를 찾았다.여느 때와 달리 작은딸이 앞다퉈 나섰다. 그가 결혼한 지 1년이 지날 때였다. 나는 주위에서 튼실한 나뭇가지를 찾아 건넸다. 큰딸이 "애를 달라고 소원을 빌어봐" 하며 말했다. 작은딸은 할미바위가 넘어지지 않게 나뭇가지로 단단하게 받치고, 두 손을 모았다. "아들이 생기면 이름을 태산이라고 지어야겠다" 내가 말하니 모두 웃었다.몇 주 뒤, 딸이 식빵을 가져왔다. 딸 부부는 주말마다 제빵 학원에 다녔다. 집에 들러 학원에서 만든 빵을 놓고 가곤 했다. 빵을 좋아해서 기다렸는데, 마지막 수업이었다고 해서 아쉬웠다. 빵을 내놓으며 따뜻할 때 먹어야 맛있다고 했다. 아내가 두 손으로 빵을 갈랐다. 속에서 무엇이 나왔다. 집어 들더니 눈을 크게 떴다. 임신 테스트기에 두 줄이 뚜렷하게 그어져 있었다.태명을 '빼로'라고 했다. 석 달 뒤, 성별 공개 파티를 열었다. 풍선을 터뜨리자 분홍색 꽃가루가 쏟아져 나왔다. 빼로는 인스타그램에서 일인칭 시점으로 날마다 소식을 전했다. 딸의 배가 점점 불러왔고, 출산을 한 달 앞두고는 휴가를 냈다. 집에 있으면서도 이것저것 준비하느라 바빴다. 선물로 받은 아기 용품이 방 하나를 가득 채웠다.출산 일주일 전부터 아침마다 '온다'를 주제로 캘리그라피 엽서를 만들었다. 이를 가족 단체대화방에 올리며 행운을 빌었다. '살랑살랑 다가온다' '별처럼 오고 있다' '꽃과 함께 오고 있다' '꽃길을 따라서 오고 있다'... 캘리그라피 부채 수업에서는 '천사가 온다'라고 썼다. 그리고 마침내 빼로가 왔다. 꽃바구니 타고 왔다.빼로는 병원에서 일주일, 산후조리원에서 일주일을 보내고 쫓기듯이 집으로 왔다. 나는 시간 날 때마다 빼로를 보러 딸 집에 들렀다. 빼로는 잘 먹고, 잘 잤다. 착하고, 순했다. 볼살이 오르고, 눈을 뜨고 있는 시간도 조금씩 늘어났다. 정확히 세 시간마다 젖을 달라고 울었다.다시 일주일이 지났다. 점심을 먹고 있는데 딸이 전화했다. 아내가 받더니 화들짝 놀랐다. 사위가 코로나에 확진되었다고 했다. 비상이 걸렸다. 사위가 우리 집으로 오고, 아내가 옷가지를 챙겨서 딸 집으로 갔다.그날 나는 오랜만에 새벽부터 밤늦게까지 나만의 시간을 가졌다. 예전처럼 꼭두새벽에 일어나 온천에 들르고, 해장국을 먹고, 사무실에 출근했다. 창 너머로 파란 하늘이 보이면 무턱대고 떠났다. 백제의 미소를 보며 같이 웃음을 짓고, 보원사 터를 거닐며 중생이 되어 보고, 개심사에 들러 배롱나무꽃 사진을 찍었다.빼로는 이제 어린이집에 다닌다. 말도 제법 한다. 엄마는 독감에, 아빠는 코로나에 걸렸어도 씩씩하게 잘 버텼다. 빼로를 보고 있으면 얼굴에 웃음꽃이 핀다. 아, 왜 빼로냐고? '빼빼로데이'에 임신 사실을 알았다고 해서 빼로다. 그럼, 이름은 뭐냐고?오직 하나 뿐인 선물, 하선이다.