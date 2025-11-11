"접경지역 불이익, 직접 듣겠다"... 이 대통령 14일 경기북부 간다

이재명 대통령이 오는 14일 경기북부 지역에서 여섯 번째 타운홀 미팅을 연다.
이 대통령은 11일 오전 페이스북에 "'경기북부의 마음을 듣다' 주민 200분을 모십니다"라는 제목의 글을 올려 이같은 소식을 알렸다. 이 대통령은 "타운홀 미팅을 진행할 때마다 '현장에 답이 있다'는 믿음도, 우리 국민의 집단지성에 대한 확신도 커져 간다"라며 "이번에는 경기북부를 찾아간다"고 했다.
주된 주제는 접경지역이란 이유로 많은 불이익을 받았던 경기북부 지역에 대한 보상 및 발전방안이 될 것으로 보인다.
이 대통령은 "지역발전을 가로막아 온 미군 반환 공여지 개발 문제부터 이중삼중의 규제와 생활 속 불편까지, 경기북부 주민들께서 겪고 계신 불합리한 문제들을 직접 들려주시라"고 말했다.
그러면서 "(타운홀 미팅은) 국민과 정부가 각자의 위치에서 머리를 맞대며 문제를 함께 풀어가는 귀한 소통의 장이 될 것"이라며 "더욱 살기 좋은 경기북부를 만들기 위해 지혜를 모아주시길 바란다"고 덧붙였다.
앞서도 이 대통령은 접경지역의 희생을 거론하면서 "특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다"는 원칙을 강조해 왔다.
지난 9월 열린 강원 타운홀 미팅 때도 "대한민국의 안보를 지키기 위해 휴전선 접경지역은 엄청난 규제를 가하지 않나"라며 "공동체 모두를 위해 특별한 희생을 치르는 집단·지역·사람들에 대해서는 공동체가 그로 인해 얻는 편익·이익의 일부를 떼서 채워줘야 한다"고 강조했다.
한편, 경기북부 지역 타운홀 미팅 신청은 이날부터 오는 12일 오후 2시까지 온라인
(https://naver.me/FfBQ3DLD
)을 통해 접수 받을 예정이다.