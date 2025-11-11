경찰, 이명준 서해해경청장 소환조사... '수사외압' 규명 차원

큰사진보기 ▲전남경찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

경찰이 이명준 서해지방해양경찰청장(치안감)을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 입건, 최근 소환 조사한 것으로 확인됐다.11일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 이 사건을 수사 중인 전남경찰청 반부패경제범죄수사1대는 수사 외압 등 각종 의혹이 제기된 이명준 서해해경청장을 지난 주말 소환조사했다.이 청장은 지인이 연루된 전남 신안 가거도 방파제 공사와 관련해 400억 원대 배임 의혹 고발 사건 수사를 하던 해경 수사팀에 외압을 행사했다는 의혹이 제기돼 지난 4월부터 경찰 내사를 받았다.또한 이 청장은 배임 의혹 사건 수사팀장 A 경위를 올 2월 수사부서에서 해경 함정 요원으로 전보 조처했는데, 이 문제를 두고도 "부당한 인사"라는 당사자 측 반발이 있었다.이 청장은 경찰 소환조사에서 자신을 향한 혐의를 모두 부인한 것으로 전해졌다.이 청장은 앞서 지난 4월 수사 외압 등 논란이 불거진 직후 해명 자료를 내고 의혹을 전면 부인했다. 당시 그는 "지인이 수사대상자여서 오해를 피하기 위해 수사 초기부터 수사 내용을 (내게) 보고하지 말라고 지시했다"고 밝혔다. A 경위 인사 문제에 대해선 "인사위 결정"이라고 일축했다.