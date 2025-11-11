"일본군 위안부 피해자 박숙이 할머니를 기억합니다"

큰사진보기 ▲박숙이 기억의 길 인권·평화 역사 기행 ⓒ 남해군청 관련사진보기

AD

"일본군 위안부 피해자 고(故) 박숙이 할머니를 기억합니다."경남 남해 사람들이 일본군 위안부 피해자 박숙이(1922~2016) 할머니를 기억하는 활동을 벌였다. 남해여성회(회장, 김정화)가 지난 8일 숙이공원에서 "박숙이 기억의 길 인권·평화 역사 기행"을 진행한 것이다.남해군은 "이번 기행은 남해군 양성평등공모사업비로 일본군 위안부 피해자이자 남해군 출신인 고 박숙이 할머니의 삶과 뜻을 기리고, 인권과 평화의 가치를 되새기기 위한 취지로 마련됐다"라고 밝혔다.현재 일본군 위안부 피해자로 등록된 240명 중 생존자는 단 6명이다. 박숙이 할머니는 남해군 고현면 관당리에서 태어나 나이 16살이전 1939년, 한 살 위인 이종사촌과 '바래' 가는 길에 일본군인한테 끌려가 중국 상하이로 끌려가 '히로꼬'라는 이름으로 6년간 위안부 생활을 강요 당했다.고인은 2011년 우리 정부에 일본군위안부 신청을 해 이듬해 인정을 받았다. 할머니가 돌아가시자 남해군과 군민들이 '숙이공원'을 조성해 기리고 있다.이번 기해에 대해 남해군은 "남해의 피해 역사 또한 지역민의 기억 속에 함께 간직되고 있다"라며 "이에 남해여성회는 청소년과 군민이 함께 참여하여 '기억을 걷는 우리들' 이라는 주제로 피해의 아픔을 기억하고, 평화로운 미래를 향한 마음을 모으는 시간을 가졌다"라고 전했다.기행단은 숙이공원에서 출발해 남해군 서면과 고현면에 이어 창원마산 오동동 문화거리에 있는 인권자주평화다짐비를 탐방하며, 박숙이 할머니의 발자취와 위안부 피해의 역사적 의미를 되새겼다.또 참가자들은 3·15기념관 및 독립투사 김명시 장군 생가 터를 방문하고, 강금자 교사(안남초)와 함께 기억행동 활동을 벌였다.장충남 남해군수는 "남해군 박숙이 할머니의 고통과 용기를 기억하는 것은 우리 모두의 책임이자 평화를 향한 첫걸음"이라며 "군민들이 함께 참여해 역사를 잊지 않고 기록하는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"고 말했다.