협동조합 잉여금 배당, 이용자 중심주의의 구현

협동조합에 대해 알고 싶어하는 분들, 협동조합 조합원분들과 함께 협동조합 정관으로 협동조합의 특징을 얘기 나눠보려 합니다. 협동조합 표준정관은 비어있는 부분에 단순히 빈칸 채우기를 할 것이 아니라 조합원들이 함께 읽으며 협동조합에 대해 배울 수 있는 좋은 교보재이기 때문입니다.
18번째 시간은 표준정관의 제69조 잉여금의 배당 및 이월입니다. 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
제69조(잉여금의 배당 및 이월) ① 조합은 제68조에 따른 손실금의 보전과 제26조 및 제27조의 법정적립금 및 임의적립금 등을 적립한 후에 잔여가 있을 때에는 총회의 결의로 조합원에게 잉여금을 배당할 수 있다.(法)
협동조합의 잉여금 배당 전제조건
② 제1항의 배당 시 조합원별 배당금의 계산은 조합 사업의 이용실적 또는 조합원이 납입한 출자액의 비율에 따라 이를 행한다. 이 경우 잉여배당금은 다음 각 호의 원칙을 준수하여야 한다.(法)
1. 협동조합 사업 이용실적에 대한 배당은 전체 배당액의 100분의 50 이상이어야 한다.
2. 납입출자액에 대한 배당은 납입출자금의 100분의 10을 초과하여서는 아니 된다.
③ 잉여금배당의 방법, 절차 등은 규약으로 정한다.
* 단, 62조는 사회적협동조합은 해당하지 않음
제69조는 협동조합의 잉여금 배당에 관한 중요한 원칙을 담고 있습니다. 이 조항은 협동조합이 단순한 영리기업과는 다른 독특한 운영 방식을 보여주는 핵심 규정입니다.
협동조합이 잉여금을 배당하기 위해서는 몇 가지 선행 조건을 충족해야 합니다. 먼저 제68조에 따른 손실금을 보전해야 하고, 제26조와 제27조에 규정된 법정적립금과 임의적립금을 적립해야 합니다. 이러한 조건들을 모두 충족한 후에야 비로소 잔여 자금에 대해 총회의 결의를 통해 배당을 실시할 수 있습니다.
배당 계산의 이중 구조
협동조합의 배당 시스템에서 가장 특징적인 부분은 배당금 계산 방식입니다. 일반 주식회사와 달리 협동조합은 두 가지 기준을 혼합하여 배당을 실시합니다.
첫 번째는 사업 이용실적에 따른 배당입니다. 이는 협동조합의 핵심 가치인 '이용자 중심주의'를 반영한 것으로, 조합의 사업을 많이 이용한 조합원에게 더 많은 배당을 제공합니다. 법령은 이러한 이용실적 배당이 전체 배당액의 50% 이상이어야 한다고 명시하고 있습니다. 따라서 40%는 안되지만 100%는 가능합니다. 이용실적 배당을 우선하고 있는 것이죠.
이용실적에 따른 배당은 협동조합의 핵심 철학인 '이용자 소유자 원칙'을 구현합니다. 이는 단순히 자본을 제공한 사람이 아니라, 실제로 조합의 서비스를 이용하고 조합 활동에 참여하는 사람이 더 많은 혜택을 받아야 한다는 철학입니다. 또한 조합원들이 조합의 사업을 많이 이용할수록 조합의 경제적 기반이 튼튼해지고, 이를 통해 창출된 이익을 다시 그 기여자들에게 돌려주는 선순환 구조를 만들어갑니다. 이는 자본주의 시장경제에서 흔히 볼 수 있는 '자본의 논리'와는 근본적으로 다른 접근방식입니다.
두 번째는 출자액 비율에 따른 배당입니다. 이는 조합원이 납입한 출자금에 비례하여 배당을 제공하는 방식으로, 일반 회사의 주식 배당과 유사합니다. 다만 여기에는 중요한 제한이 있습니다. 납입출자금에 대한 배당은 연간 납입출자금의 10%를 초과할 수 없습니다.
출자액에 따른 배당은 협동조합이 완전히 자본의 논리를 배제하지는 않는다는 점을 보여줍니다. 조합원들이 조합의 설립과 운영에 필요한 자본을 제공한 것에 대한 합리적이고 공정한 보상을 제공함으로써, 협동조합의 자본 조달 능력을 유지하고 조합원들의 경제적 참여를 지속시킵니다.
다만 여기서 중요한 것은 출자액 배당이 제한적이고 보조적인 성격을 갖는다는 점입니다. 연간 10%라는 상한선은 협동조합이 투기적 투자의 대상이 되는 것을 방지하고, 본연의 사업 목적에 충실하도록 하는 안전장치 역할을 합니다.
이처럼 이용실적 배당과 출자액 배당의 결합은 협동조합이 추구하는 균형 잡힌 가치 체계를 보여줍니다. 순수한 이상주의에 치우쳐 경제적 현실을 무시하지도 않고, 그렇다고 해서 자본의 논리에만 매몰되지도 않는 '제3의 길'을 제시합니다. 결국 이러한 배당 구조는 협동조합이 추구하는 '사람 중심의 경제'를 구현하는 핵심 메커니즘입니다. 자본이 사람을 지배하는 것이 아니라, 사람이 자본을 도구로 활용하여 공동의 이익을 추구하는 경제 모델을 만들어가는 것입니다.
이용실적 기준 등 규약 정비의 중요성
아울러 잉여금 배당의 구체적인 방법과 절차를 규약으로 정하여야 합니다. 규약 작성 시에는 이용실적 배당과 출자액 배당의 구체적인 비율, 배당 결정 절차, 배당 시기 등을 명확히 규정해야 합니다.
특히 이용실적을 어떻게 측정하고 평가할 것인지에 대한 기준을 구체적으로 제시하는 것이 중요합니다. '이용실적'이라는 용어는 일반적으로 소비자협동조합의 맥락에서 이해되기 쉽지만, 실제로는 각 협동조합의 사업 특성에 따라 다양하게 해석되어야 합니다.
노동자협동조합의 경우 이용실적은 '노동실적'으로 이해하는 것이 적절합니다. 조합원들이 조합의 사업에 투입한 노동시간, 업무 성과, 기술 기여도 등을 종합적으로 평가하여 실적을 산정합니다. 사업자협동조합에서는 '사업참여실적'이 핵심 지표가 됩니다. 조합원들이 공동사업에 참여하거나 기여한 정도가 이용실적으로 측정됩니다. 농업협동조합의 경우 공동 출하량, 공동 구매 참여도, 공동 작업 참여 시간 등이 해당될 수 있습니다. 제조업 사업자협동조합에서는 공동 생산 참여량, 공동 마케팅 기여도, 기술 개발 참여도 등을 종합적으로 평가할 수 있습니다.
또한 협동조합 운영에서는 전통적인 사업 참여 외에도 조합원의 다양한 기여를 이용실적으로 인정할 수 있습니다. 교육 참여 실적은 중요한 평가 요소입니다. 조합원이 협동조합 가치 교육, 전문 기술 교육, 리더십 교육 등에 참여한 것은 조합의 역량 강화에 직접적으로 기여하는 활동입니다.
이는 조합의 교육 철학을 구현하는 실질적 방법입니다. 임원직 수행 실적도 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이사회 참여, 각종 위원회 활동, 조합 대표 역할 수행 등은 조합의 민주적 운영과 발전에 핵심적인 기여를 합니다. 끝으로 사회적 기여 활동도 이용실적으로 평가할 수 있습니다. 지역사회 봉사, 조합 홍보 활동, 신규 조합원 유치 등은 조합의 사회적 책임과 지속가능성에 기여하는 활동입니다.
효과적인 이용실적 측정 시스템을 구축하기 위해서는 몇 가지 중요한 원칙을 고려해야 합니다. 첫째, 투명성과 공정성이 가장 중요합니다. 모든 조합원이 이용실적 산정 기준과 방법을 명확히 알 수 있어야 하며, 평가 과정에서 편견이나 차별이 없어야 합니다. 정기적인 실적 공개와 이의 제기 절차를 마련하는 것이 필요합니다. 둘째, 측정의 객관성도 중요한 요소입니다. 주관적 판단보다는 객관적이고 계량화 가능한 지표를 우선적으로 활용해야 합니다. 셋째, 포괄성과 다양성을 고려해야 합니다. 전통적인 사업 참여뿐만 아니라 조합원의 다양한 형태의 기여를 인정하고 평가함으로써, 모든 조합원이 자신의 역량과 상황에 맞는 방식으로 조합에 기여할 수 있도록 해야 합니다.
사회적협동조합의 배당 금지 원칙
다만 사회적협동조합의 경우 상황이 완전히 다릅니다. 사회적협동조합은 배당이 금지되어 있습니다. 사회적협동조합은 영리를 목적으로 하지 않으며, 사회적 가치 실현과 지역사회 발전을 최우선 목표로 하기 때문입니다. 따라서 발생한 잉여금은 조합원에게 배당되는 것이 아니라 사회적 목적 달성을 위해 재투자되거나 적립됩니다.
그렇다고 해서 사회적협동조합의 조합원들이 경제적 혜택을 전혀 받지 못하는 것은 아닙니다. 배당이라는 직접적인 현금 분배는 금지되지만, 다른 형태의 경제적 보상은 여전히 가능합니다. 먼저 조합원이 사회적협동조합의 직원으로 고용되거나 업무에 참여할 경우, 이에 대한 정당한 노동의 대가로 급여나 수당을 지급받을 수 있습니다. 또한 앞서 언급했듯이 조합원에게 사용료와 수수료 혜택을 제공함으로써 간접적인 경제적 보상을 할 수 있습니다.
