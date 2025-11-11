'여행은 서서 하는 독서'라는 말, 이렇게 체감합니다

큰사진보기 ▲단재 신채호 생가 ⓒ 김병모 관련사진보기

가을이 지천이다. 오후가 되자 햇살도 포근하다. 늑장 부린 구절초가 살랑거리고 단풍이 다가온다. 때마침 행복 이음, 대전 '중구 한 바퀴'을 운영한다는 소식이다. 주저할 이유가 없다. 시월의 마지막 주 29일 오후, 필자는 합류했다. 해설자의 소개가 시작되더니 대전의 명산 보문산 뒷동네, 치유의 숲 도착이다. 공기가 한없이 신선하다. 호흡마저 부드럽고 계곡에서 흐르는 물소리에 온몸이 '힐링'이다.오색 단풍이 물들어가고, 보문산 뒷자락 계곡으로 흐르는 물소리가 청아하다. 대나무 숲사이로 걷는 행복 이음 발걸음이 가볍고, 아름드리 굴참나무가 바람에 너스레를 떤다. 치유의 숲 복판에서 열일 다하고 앙상하게 남은 댑싸리도 마지막 햇살을 즐긴다. 오색 색깔로 기쁨을 주던 저 댑싸리는 뉘 집, 빗자루로 새 출발 할까. 댑싸리 사이로 우뚝 선 허수아비는 말이 없다.일행들이 자연스럽게 치유의 숲, 벤치에 앉아 음악을 감상한다. 오감이 열리고 정원 댑싸리 사이 허수아비가 바람결에 춤을 춘다. 나태주 시인은 <풀꽃> 시에서 '자세히 보아야 예쁘고, 오래 보아야 사랑스럽다'고 했던가. 오늘 만큼은 자세히 보지 않아도 예쁘고, 오래 보지 않아도 사랑스럽다. 감나무에 듬성듬성 매달린 감이 익을 만큼 익고, 가을 햇살은 못다 익은 과일 속으로 파고든다.일행은 치유의 숲 해설에 더욱 빠져들고, 개울물 소리도 뒤질세라 가지런히 흐른다. 가을 풍경에 점점 빠져들 무렵, 단재 신채호(1880~1936) 생가로 이동해야 한단다. 속담에, 등잔 밑이 어둡다는 말이 있다. 일제 강점기 시절 지조 있는 독립운동가이자 민족사학자로 추앙받는 단재 신채호가 대전 출신이라는 말인가. 심지어 중구 어남동에서 태어났다니.부끄러운 마음을 감춘 채, 단재 신채호 선생 생가에 들어서자 웅장한 동상이 일행의 눈을 사로잡는다. 해설사의 목소리가 점점 커지고 일행은 미동이 없다.단재 신채호는 대전 중구 어남동에서 태어나 8세까지 지내다가, 청주 본가로 옮겨 사서삼경을 탐독한다. 19세의 나이에 성균관에 입교하여 6년 만에 성균관 박사(1905년)가 되지만, 바로 사퇴하고 만민공동회에 참여한다. 그 무렵 단재 신채호는 민족주의 사관에 입각한 한국 최초의 고대사 담론 <독사신론(讀史新論, 1908)>을 대한매일신보에 연재(1908년 8월 27일~12월 13일)하고 출판하기도 한다.단재 신채호는 1910년 4월 중국으로 망명하여 광개토대왕비와 장수왕릉 등 고구려 유적지 답사를 통해 역사 의식을 고취한다. 1922년 의열단을 주도했던 약산 김원봉이 의열단 정신을 문서화해달라는 요청을 하자, 신채호는 <조선 혁명 선언>을 집필하여 의열단의 목적 의식을 고취한다.여행은 서서 하는 독서라 하던가. 필자는 서서 하는 독서로 인간 신채호를 만났다. 선생은 왜 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다고 했는가. 그래서인가, 단재 신채호는 역사에 힘을 쏟는다. 그는 계속해서 역사 속 영웅들을 발굴하여 일제 침략에 맞서 민족의식 고취를 위해 국난을 극복한 영웅의 정기 <을지문덕전>과 <이순신전>을 집필한다.또한 고대사 연구에 더욱 매진한 신채호는 민족사관을 정립하여 불후의 명작, <조선상고사>를 편찬하여 역사를 아(我)와 비아(非我)의 투쟁으로 정의한다. 이 책은 뤼순 감옥 투옥 중 1931년 6월부터 10월까지 조선일보 '학예란'에 <조선사>로 연재한 것을 엮은 것이다.1936년 2월 21일, 단재 선생은 그토록 염원했던 조국 광복의 하늘을 보지 못하고, 중국 뤼순 감옥의 차디찬 바닥에 쓰러져 역사 속에 묻힌다. 평화를 향한 불꽃 같은 삶, 지행합일의 실천적 지식인으로서 사라져 가는 민족정신을 일깨웠던 단재 신채호. 필자는 동상 앞에 서서, 다시 한번 깊은 존경심을 담아 묵념했다.가을 향기 가득한 하늘 아래, 그냥 돌아서기 아쉬웠는지 행복 이음은 꽃차를 준비한 모양이다. 마음으로 마시는 꽃차. 오색의 색깔로 눈이 먼저 호강이다. 머리엔 역사 의식이, 입속엔 꽃차의 향이 가득하다. 모두가 행복해 보인다. 꽃향기 가득한 시월의 마지막으로 가는 날, 그야말로 오감이 열리는 기분이다.