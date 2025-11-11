클림트와 와일드, 두 사람이 짚은 진실 한 조각

큰사진보기 ▲사랑구스타프 클림트, 〈사랑〉(Liebe, 1895). 캔버스에 유채, 60 × 44cm. 빈 뮤지엄(Wien Museum) 소장. ⓒ 퍼블릭 도메인 관련사진보기

큰사진보기 ▲오스카 와일드 <도리언 그레이의 초상>이 처음 게재된 잡지의 표지<리핑컷츠 먼슬리 매거진(Lippincott’s Monthly Magazine> 1890년 7월호 표지. 미국과 영국에서 동시 출간되었다. Public Domain via Wikimedia Commons. ⓒ 퍼블릭도메인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 블로그에도 실립니다.

금빛의 아름다움은 축복일까, 덫일까. 구스타프 클림트의 <사랑>(Liebe, 1895)과 오스카 와일드의 <도리언 그레이의 초상>은 같은 질문을 던진다. 아름다움을 영원히 붙잡으려 한 두 예술가의 초상에는, 구원의 약속과 몰락의 예감이 동시에 스며 있다.클림트의 <사랑>속 두 인물은 서로의 얼굴을 감싸며 정지된 듯한 포옹을 나눈다. 배경은 어둡고 고요하다. 아직 금빛의 시대가 오기 전, 클림트는 회색빛 장막 속에서 인간의 감정을 그렸다. 하지만 그 그림의 공기에는 이미 어떤 예감이 깃들어 있다.훗날 그의 화면을 뒤덮게 될 '금빛의 세계'. 그 눈부신 덫의 기원이 이 그림 속에 있다. <사랑>은 제목처럼 달콤하지 않다. 젊은 남녀의 포옹 뒤에는 죽음과 노년을 상징하는 인물이 서 있다. 사랑은 시작과 동시에 끝을 예감한다.와일드의 <도리언 그레이의 초상> 속 주인공이 영원한 젊음을 갈망하던 그 마음처럼, 클림트의 인물들도 시간의 흐름을 막으려는 듯 서로를 끌어안는다. 그러나 그 포옹은 구원이 아니라, 덧없음을 붙잡으려는 몸짓이다. 도리언은 초상화에 죄와 늙음을 맡기고, 자신은 완벽한 얼굴로 타락을 이어간다. 클림트의 연인들도 마찬가지로 현실의 온기를 잃어버린 채, 그림 속에서만 영원을 꿈꾼다.둘 다 '아름다움이 시간을 이길 수 있을까'라는 같은 질문을 던진다. 그리고 그 답은 언제나, "아니오" 쪽에 조금 더 가깝다.<사랑>의 인물들은 눈을 감고 있다. 그 닫힌 눈은 열정이 아니라 무의식적인 체념처럼 보인다. 마치 도리언이 자신의 초상을 외면하며 살아가듯, 그들도 서로를 감싸며 현실로부터 도망친다. 아름다움은 그들을 보호하지 않는다. 오히려 그 안에 머물고자 하는 욕망이 그들을 가둔다.오스카 와일드의 <도리언 그레이의 초상> 속 도리언도 비슷한 덫에 걸린다. 그는 젊음과 아름다움을 영원히 간직하려 했지만, 초상화에 늙음과 죄의 흔적을 대신 떠맡긴다. 그림은 그를 대신해 썩어가고, 그는 세상에서 가장 완벽한 얼굴로 타락을 이어간다. 와일드의 문장은 클림트의 금빛과 닮았다. 한쪽은 붓으로, 한쪽은 언어로, 모두 '영원히 시들지 않는 아름다움'을 만들어내려 한 사람들이다.클림트가 그린 사랑의 순간은, 단순한 입맞춤이 아니다. 그 장면은 시간의 한 조각을 영원으로 봉인하려는 시도다. 그러나 금빛은 축복이 아니라, 오히려 현실을 밀어내는 장막이다. 현실의 온도와 그림의 온도는 다르다. 와일드가 말하듯, "예술은 현실보다 더 현실적"일 때, 그 안에는 이미 현실을 잃어버린 사람의 비애가 있다.곧 출간될 미술 에세이에 공저자로 참여하면서, 나는 다시 한 번 그림과 문학이 서로를 비추는 방식을 깊이 생각하게 되었다. 오래 전부터 예술은 내게 하나의 언어이자 거울이었다. 그림을 오래 바라보다 보면, 그 안에서 문장의 호흡이 들리고, 문학의 한 문장을 따라가다 보면, 어느새 한 폭의 화면이 눈앞에 그려진다.클림트를 쓰는 일은 늘 그런 경계 위에서 시작된다. 그는 색으로 사유했고, 나는 그 사유를 언어로 옮기려 했다. 화가가 붓으로 인간의 감정을 해석했다면, 나는 문장으로 그 감정의 여백을 채우고 싶었다. 그래서 이번 글에서도 나는 클림트의 화면을 단순히 미술사의 한 장면으로 보지 않았다. 오히려 그것을, 문학이 머물던 의식의 한 공간, 언어가 닿지 못한 감정의 잔향으로 바라본다.그런 시선으로 만난 클림트의 <사랑>은 와일드의 문장과 닮아 있었다. 두 예술가는 서로 다른 도구로 같은 진실을 더듬는다. 아름다움의 찬란함과 그 이면의 덫, 인간이 빛을 붙잡으려 할 때 스스로를 가두는 아이러니를.말년의 와일드는 옥중에서 쓴 <심연에서 De Profundis>(1905, 사후 출간) 속에서, 아름다움보다 고통이 더 깊은 진실을 품고 있음을 깨달았다. 그는 찬란했던 예술의 껍질을 벗기고, 그 안에서 비로소 인간의 영혼이 깨어나는 순간을 기록했다. 클림트 역시 황금의 시대를 지나 생명과 죽음의 상징으로 돌아왔다. 두 사람의 예술은 결국 같은 결론에 닿는다. 아름다움은 인간을 구원하지 않는다. 다만, 우리가 끝까지 그것을 믿도록 만든다.