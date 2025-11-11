메뉴 건너뛰기

윤석열과 공방 벌인 방첩사 대령의 말 "저항세력, 꼭 기억해달라"

정치

25.11.11 09:16최종 업데이트 25.11.11 09:16

윤석열과 공방 벌인 방첩사 대령의 말 "저항세력, 꼭 기억해달라"

선관위 하드디스크 확보 지시와 '위법성'... 방첩사 군인 "저희도 대한민국 국민"

10일 서울중앙지법 형사25부(부장 지귀연)에서 열린 내란 혐의 28차 공판에서 윤석열씨가 말하고 있는 모습
10일 서울중앙지법 형사25부(부장 지귀연)에서 열린 내란 혐의 28차 공판에서 윤석열씨가 말하고 있는 모습 ⓒ 서울중앙지법 중계 영상 갈무리

"정부 부처에 들어가 자료 등 현황을 점검하거나 확인하는 건 계엄 당국이 할 수 있는 일이라는 걸 아느냐?" (윤석열)

"절차에 맞게 적법하게 해야지 그냥 떼오라고 지시하면 안 된다." (방첩사 유재원 대령)

10일 서울중앙지법 형사25부(부장 지귀연)에서 열린 내란 혐의 28차 공판에서 증인으로 나온 유재원 방첩사 사이버보안실장과 내란우두머리 혐의를 받고 있는 윤석열씨는 치열한 공방을 벌였습니다.

유 대령은 지난해 12월 3일 비상계엄 당일 정성우 전 방첩사 1처장으로부터 출동 명령을 받았다며 당시 정 준장이 "이 계엄은 적법한 절차이기 때문에 너희가 따르지 않으면 항명에 처한다"라며 김용현 전 국방장관의 지시를 전달했다고 증언했습니다.

그는 정 준장이 "선관위 사무국과 여론조사 꽃의 전산실을 확보하는 게 임무"라고 말하면서 "만약 안 되면 하드디스크를 떼오라고 지시했다"고 증언했습니다. 당시 유 대령은 "저희 사이버보안실에 수사관 자격이 있는가 (의문이었고), 둘째는 (하드디스크가) 전산장비이다 보니 그냥 가져오면 고장이 날 수 있다는 것이었다"며 "절차를 맞추지 않으면 위법수집증거로 증거가 왜곡될 수 있어서 가져오면 안 된다고 이야기했다"고 말했습니다.

그러자 윤씨는 "계엄이란 건 유사 군정과 비슷해서 계엄 당국이 입법부를 제외하고는 행정·사무를 관장할 수 있다는 걸 아나"라며 "정부 부처에 들어가 자료 등 현황을 점검하거나 확인하는 건 계엄 당국이 할 수 있는 일이라는 걸 아느냐"라며 유 대령을 추궁했습니다.

이에 유 대령은 "절차에 맞게 적법하게 해야지 그냥 떼오라고 지시하면 안 된다"라고 반박했고, 윤씨는 "떼오는 게 아니라, 가서 점검하는 것"이었다며 자신의 지시가 정당했다고 거듭 주장했습니다.

재판 막바지, 지귀연 부장 판사는 유 대령에게 마지막으로 할 말이 있느냐고 물었고, 유 대령은 "12.3 계엄의 주범으로 꼽히는 방첩사지만 방첩사 내부에도 저항하는 세력이 있었다는 걸 꼭 기록에 남겨 달라"고 간곡히 당부했습니다.

방첩사 군인 "저희도 대한민국 국민이다"

계엄령 선포 당시 선거관리위원회에 투입된 계엄군이 선관위 시스템 서버를 촬영하는 모습.
계엄령 선포 당시 선거관리위원회에 투입된 계엄군이 선관위 시스템 서버를 촬영하는 모습. ⓒ 국회 행안위 제공 CCTV 영상 갈무리

이날 오전에는 12.3 내란 사태 당시 과천 중앙선관위 서버 확보를 위한 출동 지시를 받았던 양아무개 방첩사 경호경비부대장(중령)도 증인으로 나왔습니다.

양 중령은 "선관위 출동 지시를 받은 뒤 정당성을 따져 봤을 때 정당하지 않다는 게 결론이었고, 출동 자체도 문제가 있다고 봤다"고 증언했습니다. 다만, "항명죄로 처벌받을 수 있기 때문에 출동은 안 할 수 없다고 생각했다"며 "법무 검토를 기다렸다"고 말했습니다.

이에 윤석열씨는 "여러분에게 강압적이거나 일방적으로 명령을 이행하라고 내려온 적이 없지 않나"라며 "여러분도 자유로운 분위기에서 법적 검토를 하고 일단 출동하자고 한 것 아닌가"라고 말했습니다. 하지만 양아무개 중령은 "자유스러운 분위기, 편안한 분위기가 아니었다"고 반박했습니다.

앞서 지난 8월 열렸던 김용현 전 국방장관 등의 내란주요임무종사 혐의 16차 공판에서 김 전 장관 측 이하상 변호사는 양 중령에게 "장관실에서 임무수행하라고 내려왔는데 예하 부대에서 법무검토 했으니까 명령에 따르지 말아야겠다는 의사결정이 군대에서 가능한가"라고 압박했습니다.

이에 양 중령은 "저희는 단편적인 내용이 아니고 헌법부터 계엄까지…"라고 말했고 이 변호사는 "당신이 왜 헌법을 보냐고"라며 윽박 질렀습니다. 그러자 양 중령은 "저희도 대한민국 국민이다"라고 항변했습니다(관련 기사: '복종기계' 취급에 반박한 방첩사 간부 "저희도 대한민국 국민").

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.


#윤석열#방첩사#저항세력#123내란사태#내란재판

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

댓글
임병도 (impeter)

독립 언론 '아이엠피터뉴스'를 운영한다. 제주에 거주하며 육지를 오가며 취재를 하고 있다.

