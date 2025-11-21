약 200억 원 가치의 석순... 직접 보니 고개가 끄덕여졌다

큰사진보기 ▲둥근 짚지붕토가족 전통 건축양식의 상징적 지붕으로 황룡동굴 입구에 자리한 화장실 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보봉호수중국 장가계에 위치한 카르스트 지형의 기암괴석으로 둘러싸인 인공호수 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보봉호수가마우지 전통어업 시연 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보봉호수상어 입을 연상케 하는 바위 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲황룡동굴 총 길이 약 7.5km 규모의 석회암 동굴로, 관람 구간은 약 2km다. 내부는 4층 구조로 이어지며 구간별로 계단과 통로를 따라 오르내리며 관람한다. 천장 높이가 70m 이상에 이르는 공간도 있으며, 높이 19.2m의 ‘정해신침’이 대표적으로 꼽힌다. 내부 온도는 연중 **16~18℃**로 일정하다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정해신침정해신침은 ’서유기‘에서 손오공의 무기인 여의봉으로 변한 용궁 기둥을 의미한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"이 석순에 걸린 보험금이 한화 약 200억 원입니다."

지난 7일, 3박 4일 일정으로 중국 장가계 여행길에 올랐다. 대구국제공항에서 이륙한 비행기가 금세 도시의 윤곽을 아래로 밀어내자, 일상에서 벗어나는 해방감이 차분하게 스며든다. 장가계는 한국 여행객이 많이 찾는 지역이다. 무안국제공항이 아직 정상 운영되지 않아 대구에서 출발했다.고향 친구들과 함께한 부부동반 여행이다. 여행사를 이용했지만 단 하나의 조건을 걸었다. "쇼핑 없는 일정". 패키지 여행에 흔히 포함되는 쇼핑센터 방문은 필요하지 않은 물건 앞에서 괜히 눈치를 보게 만들고, '누군가는 하나쯤 사야 한다'는 묘한 분위기를 만들어 종종 부담이 되기 때문이다.무비자 입국이라 수속 과정은 간단했다. 소문으로만 들었던 얼굴 인식 시스템이 이미 보편화된 모습이었다. 지문 채취 절차 없이 여권 확인과 얼굴 인식만으로 입국이 완료됐다. 이후 현지 가이드와 미팅을 마치고 숙소에 도착해 짐을 풀었다. 그렇게 1일 차 일정이 시작됐다.다음 날 가장 먼저 찾은 곳은 보봉호수다. 선착장에 도착하자 잔잔한 호수 위로 산 그림자가 선명하게 드리워진다. 수심은 평균 72m, 깊은 곳은 119m라고 한다. 인공호수지만 주변 산세와 조화를 이루어 자연호수처럼 느껴진다.유람선이 출발하자 가이드의 안내가 이어진다. 촛대바위와 선녀바위가 순서대로 모습을 드러낸다. 이어 작은 쪽배에서는 가마우지 전통 어업 시연이 진행된다. 가마우지가 물고기를 물어 올리면 어부가 그것을 가볍게 챙긴다. 그 장면을 보며 '재주는 곰이 넘고 돈은 주인이 번다'는 속담이 떠오른다.바지선 위 누각에서는 토가족 ( 장가계 토착부족) 여인이 전통 노래를 부른다. 목소리는 물 위로 번졌다가 절벽에 메아리처럼 돌아온다. 단순한 공연이라기보다 이 호수가 품어 온 삶의 흔적이 남아 있는 듯한 울림이 있다.짧은 코스지만 보봉호수는 물·산·문화·생태가 어우러진 공간이다. 인공호수라는 사실이 무색할 만큼 자연의 호흡이 느껴진다. 봉우리와 바위 형상이 저마다 이야기를 품고 있다. 장가계 일정의 첫 장면은 호수와 삼림· 봉우리, 그리고 이곳에서 살아온 토가족의 삶을 엿보는 것으로 시작됐다.장가계의 풍경이 하늘로 솟아 있다면, 황룡동굴은 그와 반대로 깊은 아래로 이어진 세계다. 동굴 입구에 들어서자 소리가 낮아지고 공기가 차분히 가라앉는다. 평균 16~18℃의 서늘함은 몇 걸음 만에 바깥과 전혀 다른 공간에 들어섰다는 느낌을 준다.황룡동굴은 총 길이 7.5km 규모의 거대한 석회동굴이지만 실제 관람 구간은 2km 정도다. 동굴은 층층이 이어지고 좁았다 넓어졌다를 반복해 거리보다 공간감이 훨씬 크게 느껴진다. 천장이 70m에 이르는 구간을 지나면 지하라는 사실조차 잊게 된다.입구에는 장수문과 행복문이 서 있다. 건강을 원하면 장수문, 행복이 먼저라면 행복문으로 들어가면 된다는 가이드의 설명이 이어진다. 가벼운 농담 같지만, 문 앞에서 누구나 잠시 선택을 고민하게 된다.안쪽으로 들어서면 석순(종유석에서 떨어진 탄산 칼슘의 용액이 물과 이산화 탄소의 증발로 굳어 죽순(竹筍) 모양으로 이 루어진 돌)과 종유석(천장에 고드름같이 달려 있는 석회석)이 조명 아래 모습을 드러낸다.그중 가장 웅장한 공간은 황룡궁이다. 수십 개의 돌기둥이 숲처럼 서 있고, 천장은 돔 형태로 열려 있어 자연이 만든 성전 같은 분위기를 낸다. 이곳에는 크고 작은 석순이 약 1700여 개에 이르는 것으로 알려져 있다.곧이어 지하수 보트 구간인 향수하에 이른다. 가이드는 " 물속엔 물고기가 삽니다. 그런데 물고기보다 더 많이 사는 건 따로 있죠. 바로 스마트폰입니다"라며 웃음을 던진 뒤, 곧바로 주의를 준다. "떨어뜨리는 순간, 그 스마트폰은 이 동굴 생태계의 새로운 종이 됩니다."웃음이 터졌다. 모두 손에 힘을 더 주었다. 어둠과 반사된 조명이 만드는 분위기 때문인지 스마트폰을 쥔 손가락만은 진지했다. 보트에서 내려 조금 걷자 황룡동굴의 상징인 정해신침이 모습을 드러낸다.처음엔 과장된 멘트처럼 들렸지만, 높이 20m가 넘는 거대한 석순을 보고 있자니 고개가 끄덕여졌다. 조명 아래 금빛으로 반짝이는 그 기둥은 서유기 속 여의봉을 떠올리게 했다. 사람들은 한동안 말을 멈추고 고개를 들어 올린 채 그 존재감을 바라보았다.정해신침을 지나 회음벽 방향으로 이어지는 통로는 다시 좁아지고, 붉고 은은한 조명이 동굴의 마지막 장면을 남기듯 이어진다. 통로 끝에서 바깥의 밝은 빛이 보이면 동굴 여행은 자연스럽게 마무리된다.황룡동굴은 장가계의 하늘 풍경과 대조되는 '지하의 시간'을 보여주는 공간이었다. 단순한 자연 동굴이 아니라, 은비협·용궁·후궁·미궁 같은 이름과 조명 연출을 통해 관람 동선을 하나의 이야기로 구성한 점이 인상적이다. 체험과 관람 요소를 더해, 자연과 인간이 조심스럽게 공존하며 만들어낸 장소였다.입구로 향하는 길 양옆에는 상가가 늘어서 있다. 들어갈 때는 두 봉지에 만 원이던 물건 가격이, 나올 때쯤에는 여섯 봉지에 만 원으로 바뀐다. 계산법은 알 수 없지만, 여행지 특유의 열기는 분명 느껴진다. 여행지에서만 겪을 수 있는 작은 재미다.