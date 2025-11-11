고구마 줄기 걷어내다 새끼 두더지 발견한 시인이 한 일

부석작에서 콩대가 콩닥거리며 이 방을 데웠을 거라 생각하면 재와 연기가 새벽이 올 때까지 방을 돌고 있다고 생각하면 콩 속에 맺힌 영혼이 텅 빈 몸을 기웃거리고 있다고 생각하면//나는 데워진다 빈 깍지같이 살다간 영혼들이 빈 깍지 같은 나를 오래 데우다가 긴 굴뚝으로 천천히 새어 나가고 또 나처럼 서툰 이가 있어 바닥을 떠돌며 마지막 온기로 나를 받든다고 생각하면 반복한 말을 잃어버린 누군가 구들장 아래 있다고 생각하면

- <콩대를 태운 밤> 부분

AD

사람들이 물웅덩이를 피해 지나갈 때 알았지/웅덩이에 고인 빗물은 신의 눈동자라는 것을//바람은 당신 체취를 만지고/새는 그림자를 떨어뜨리고 가지//걸음마를 시작한 아랫집 희철이가/당신 눈을 철벙 밟다가 넘어진다

- <미만(彌滿)-소룡골 시편> 부분

고구마 줄기가 너무 자랐네 알이 안 들었겠어/걷어내야지 걷어내다 땅속에서 두더지 새끼가 나왔다 눈도 뜨지 못하고 꼼지락거리며 흙 위에 있다//여리고 붉은 핏줄이 고구마 줄기 밑에서 자라고 있다 습습한 땅 밑에 눈이 노래진 어미가 있다//덮자 덮어버리자/나란히 넌출거리는 파도/바닷속 눈 못 뜬 짐승이 예배당 종을 친다/성긴 친밀 속에서/선하고 굼뜬 어둠이 운동장을 돈다

- <나란히> 부분

현실이 가장 아름답고 고통스럽다

가난한 오늘을 세워 무엇을 덧붙이랴

그 기꺼운 눈물겨움이 나를 살게 했음으로



고시레 고시레 오늘을 건너시라

이름도 없이 훈김으로 산 목숨들

여기 살아 춤추시라

- <시인의 말> 전문

나는/흰 뼈를 안기 위해/몸을 흔든다

- <흰 뼈> 부분



단단한 돌에 빗물이 스며드는 속도로 당신에게 간다

- <단단한 돌에 빗물이 스며드는 속도로 걸었다> 부분

부석작(아궁이)에서 타고 있는 콩대는 '콩을 떨어내고 남은, 잎을 제외한 나머지 부분(표준어국어사전)'이다. 시의 화자는 콩대를 "빈 깍지같이 살다간 영혼들"로 묘사하고 있다. '살다간' 것들이니 죽은 것이다. 아니, 지금도 아궁이 속에서 타죽어가고 있다. 죽어가면서 "빈 깍지 같은 나를" 데워주고 있는 것이다. 이미 죽은 것이 더 죽어가면서 산 사람을 떠받들고 있는 형국이다.흥미로운 것은 "굴뚝으로 천천히 새어 나가"지도 못하고 남아서 "바닥을 떠돌며 마지막 온기로 나를 받드는" 존재들에게 화자의 마음이 가 있는 점이다. 그 앞에 "나 같은 서툰 이가 있어"라는 구절도 눈여겨볼 만하다. 서툴고 못난, 아무것도 아닌 빈 깍지들의 우정이랄까 연대랄까. 하지만 그 결과는 결코 미미하지 않다.시는 "몇백년 전 먼 혈육이 식은 심장을 타닥거리며 나에게 무슨 말인가 데우고 있다고 생각하면"으로 끝을 맺는다. "먼 혈육", "식은 심장"까지 시적 상상력을 발동시킨 것도 의미심장하지만 내가 주목하는 것은 '말'이다. 죽은 콩대와 산 사람이 긴밀히 나누는 이 고요한 의식을 말로 받아 적어냈기에 아름다운 시가 탄생한 것이다.<콩대를 태운 밤>은 시집 1부 맨 앞에 실렸지만 3부 <소룡골 시편> 연작에서 시인의 고향이야기가 본격적으로 다루어진다. 소룡골은 전북 임실 청웅면에 있는 마을 이름이다. 지연 시인의 태를 묻은 곳이다. 거기서 지금도 어머니가 살고 계신다. "니 에미는 땡볕에 대수리 잡으러 가서 그냥 칵 뒈져버렸는갑다(<물이 깊다>)"며 불만을 털어놓으시던 아버지는 돌아가시기 전날 "물까치가 날아온 것처럼 그 맑은 눈"으로 "나를 종일 바라보았다(<조릿대를 건너온 물까치의 아침>)"고 화자는 술회하고 있다.아버지가 돌아가신 뒤에도 "어머니는 아버지 신발을/뚤방에 그대로 세워 두었"다. 뚤방은 토방이나 섬돌을 이르는 전라도 방언이다. 딸인 화자가 어머니에게 "식사는 하셨냐고 물었더니/창시가 밥 달라고 보채서/한술 떴다고 했다(<탈상>)"라는 대답이 돌아온다. 소룡골은 좁은 시골 구석이라 "도망가도 배춧잎 속 같은 날"이겠으나 "아직 햇볕 가득하고/시렁에는 찬밥이 떠 있고/나를 걱정하는 사람이 하나쯤 어둠 가까이/흩어지지 않는 말을 안고 있(<산그림자가 나를 배추잎처럼 덮어도>)"는 인정이 살아있는 곳이다.그런가 하면, 소룡골은 '신의 눈동자'가 출몰하는 곳이기도 하다."골목마다 크거나 작게 째지거나 둥글게 고인" 웅덩이는 신의 눈동자지만 "걸음마를 시작한 아랫집 희철이"에게는 아무것도 아니다. 철벙 밟고 지나간다. 그 뒤에 일어나는 일들도 평범한 생활 속의 일이지만 "오구오구 하면서 가실댁이 뛰어오고/당신도 오랜만에 눈빛이 자지러진다"는 것을 보아 오지고 신명 나는 일임이 분명하다.당신(神)의 눈동자가 낮은 곳까지 내려와 흔하디흔해지면 이런 아름다운 일이 생긴다. 미만(彌滿)은 멀리 가득 차 그들먹함"이란 뜻을 가진 한자어다. 정한 수효나 정도에 차지 못함을 뜻하는 미만(未滿)과 소릿값이 같다. 둘 사이의 차이가 없는 곳이 화자가 기억하는 소룡골이 아닐까.2013년 <시산맥>으로 신인상을 받으며 작품활동을 시작한 지연 시인은 전주에 살고 있다. 열흘 전쯤 '정자나무' 회원(?)들이 시집 출간을 축하하는 조촐한 자리를 마련했다. 별일이 없어도 한 달에 한 번 술집인지 밥집인지 지금도 아리송한 '정자나무집'에서 만나다 보니 붙여진 이름이다. 그 축하 자리에서 나도 지연 시인의 시를 낭송하기도 하고 노래를 부르기도 했지만 정작 나에게 잊을 수 없는 순간과 맞닥뜨렸다.요즘 나답지 않게 시에 대한 고민이 조금은 깊어지고 있었는데 그 문제를 일부나마 해결했다고나 할까. 그것은 시를 나누는 자리에서 들었던 '수동적'이란 말로 인함이었다. 창작 행위란 인간의 자아를 적극적으로 활용하여 진실하고 아름다운 무엇(작품)을 만들어내는 행위라고도 말할 수 있을 것이다. 그런데 수동적이라니?시를 받기 위해 나를 낮추고 낮은 포복으로 밖이 아닌 안에서 채워오는 경험을 나도 몇 번인가 한 적이 있었다. 시적 대상이라고 흔히 말하는 어떤 세계나 사물, 혹은 현상 앞에 납작 엎드려 온전히 그들이 말하는 것을 나는 다만 받아 모시는 그걸 수동적이라는 말로 표현한 것이리라. 이 말은 시적 주체와 대상이 수직관계가 아닌 수평관계가 된다는 뜻이기도 하겠다. 작고 희미한 존재들과 수평관계가 되기 위해서는 내가 납작 엎드려야만 한다.어느 날 고구마 줄기를 걷어내다가 눈도 뜨지 못한 두더지 새끼를 마주한 듯하다. 화자는 고구마밭에 오기 전에 "억새밭에서 뛰노는 고라니의 눈빛"과 마주치고 "흰 배를 드러낸 뱀을 보고 바다, 라고" 입 밖으로 작은 소리를 내기도 한다. 그랬을 뿐인데 "어느 섬 초등학교 운동장 앞의 바다"와 "떠가는 누군가의 숨"을 떠올린다. "바닷속 눈 못 뜬 짐승이 예배당 종을 친다"라는 탁월한 비유가 환기하듯 누구에게나 작고 미미한 생명 앞에서 경건해지는 경험이 한 번쯤은 있었을 것이다. 그런데 왜 시의 제목이 "나란히"일까?장은영 문학평론가는 시집의 해설에서 "이 시는 생명은 생명이기 때문에 그 자체로 초월적이라고 말하지 않는다. '나란히'라는 제목이 암시하듯이 어린 두더지 앞에서 지니게 되는 이 경건함은 그것이 생명의 본질이라 할 수 있는 평등의 원리를 보여주기 때문이 아닐까"라고 피력한다. 눈도 뜨지 못한 어린 생명에게도 고유함이 있고, 평등의 원리가 적용되는 것은 당연하다 하겠다. 지연 시인이 이런 인식을 화인처럼 몸과 마음에 새기고 살고 있다는 사실이 독자인 나를 뭉클하게 한다.이번 시집은 "이름도 없이 훈김으로 산 목숨들"에 대한 헌사로 읽힌다. 소룡골을 헤매는 시인은 살아있는 자들보다 더 많은 죽은 자들의 흔적을 힘껏 끌어안는다. 그 힘은 결국 사랑에서 비롯된 것임을 알 수 있다. 그 정점에 흰 뼈마저 껴안고자 하는 사랑이 있다. 그날 시집 출간을 축하하는 자리에서 시인에게 받은 시집에는 "기꺼이 흰 뼈를 안고 살아가는 날들"이란 글귀가 적혀 있었다. 흰 뼈를 껴안는 마음은 어떤 마음일까? 아래 두 시구를 통해 그것이 사랑과 견딤의 다른 표현임을 짐작할 뿐이다.박형준 시인은 추천사에서 "시인은 지역적인 삶의 결을 통해 말할 수 없던 존재들이 말하게 되는 시적 공간을 창조한다"고 상찬한다. 나에게는 아직 과제로 남겨진 영역이다. 좋은 시집을 읽는 것은 그 미지의 장소로 가는 작은 오솔길이 되어줄 것이다.