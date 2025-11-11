아들의 병상 생활 14년, 우리에게 흘러온 사랑들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲터키쉬 쿠키 /지인에게 받은 선물 ⓒ 차상순 관련사진보기

"오늘 잠시 병문안 가도 될까요?"

"부모님이 여행 다녀오시면서 전해드리려고 별도로 챙겨 오셨대요."

"아, 그래요. 감사해요."

"사실, 저희 부모님에게 좋지 않은 일이 생겼대요. 그래서 지금 많이 힘들지만 그래도 ○○학우만 하겠느냐고 하시면서 이걸 잘 전달하라고 했어요."

"아 참, 그리고 이건 댁에 도착하셔서 풀어보시라고 하셨어요."

큰사진보기 ▲다양한 먹거리 /지인들이 병문안 오며 챙겨온 것들이다. ⓒ 차상순 관련사진보기

하루를 너의 생각하면서

걷다가 바라본 하늘엔

흰 구름 말이 없이 흐르고

푸르름 변함이 없건만

이대로 떠나야만 하는가

너는 무슨 말을 했던가

어떤 의미도 어떤 미소도

세월이 흩어가는 걸 ('그녀의 웃음 소리 뿐' 중에서)

"부담 가지실 필요 없어요. 그것은 OO 학우에게 'flow' 한 것 뿐이랍니다. 소중하게 사용하세요."

지인 부부가 튀르키예 일대 여행을 다녀왔다며 선물을 챙겨 왔다. 딜라이트 터키쉬 쿠키였다. 튀르키예 간식 로쿰 젤리도 있었다. 그 젤리는 죽기 전에 꼭 먹어봐야 하는 것이라며 먹는 법도 설명했다. 그 쿠키를 보니 오래 전 큰 은혜를 입었던 얼굴 못 본 천사 생각이 났다. 2016년, 이맘때 쯤이었다. 아들과 같은 학교에 재학 중이던 김군의 전화를 받았다.2012년, 아들은 학교 캠퍼스에서 자전거 사고로 크게 다쳤다. 재학생은 물론 졸업생도 그 일을 다 알고 있었다. 모두가 내 일처럼 안타까워했다. 연일 학우들이 찾아오곤 했다. 물론 교수님들도 오셨다. 김군도 그들 중 한 사람이었다. 김군은 가방을 멘 채 슬픈 표정으로 병실에 들어왔다. 그는 가방 속에서 뭔가 꺼냈다.바로 터키쉬 쿠키였다. 그때까지 그런 걸 본 적 없었다. 그런 것을 들고 온 사람도 없었다. 주로 밑반찬, 김치, 커피, 건강식품 등이었다. 환자도 환자지만 간호하는 부모가 힘을 잃을까 봐 걱정하며 챙겨주신 것들이었다. 그럴 때마다 잃었던 입맛을 되찾고 힘을 낼 수 있었다. 때로는 영양제, 화장품 등을 챙겨 오는 분도 있었다.김군은 쿠키에 이어서 다른 걸 하나 더 내밀며 말했다.김군은 화장품을 포장한 듯한 것을 내밀었다. 신문지로 둘둘 말려있었다. 스킨과 로션인 듯했다. 딱 그 정도 부피였다. 집으로 돌아오는 길에 피곤이 몰려왔다. 긴장이 풀리는 듯했다. 김군이 전해 준 쿠키와 신문지에 감싼 것을 가방 속에 넣어 집으로 돌아왔다.당시에 우리는 병원에 있다가 집에 돌아와도 일이 손에 잡히지 않았다. 아들은 여전히 인지도 돌아오지 않고 중증 환자로 누워있고 병원비는 기하급수적으로 지출됐다. 사는 것인지 버티는 것인지 모를 정도였다. 무심코 켠 TV에서는 '판타스틱 듀오'라는 오디션 프로그램이 방영되고 있었다. 정신이 멍한 상태로 TV를 봤다. 이문세와 '원일중 코스모스'라는 닉네임으로 불린 여중생이 '그녀의 웃음 소리 뿐'이라는 노래를 듀엣으로 부르고 있었다.우리 부부는 그 노래를 들으며 서로 얼굴을 마주 보지도 못하고 눈물만 주르르 흘렸다. 건드리기만 해도 터질 듯한 나날을 보내고 있었다. 감미로운 노래만 들어도 눈물이 나던 때였다.매주 70만 원씩 현금으로 간병비를 대는 일은 자식 일이 아니었다면 할 수 없었을 것이다. 간병비를 포함한 병원비가 매월 감당할 수 없을 정도로 나갔다. 물론 수술할 때는 더 큰 돈이 들어가기도 했다. 앞으로 우리의 삶은 어떻게 될 것이며 아들은 언제 쯤 차도가 있을지... 앞이 보이지 않는 캄캄한 터널 같은 삶이었다. 모든 것이 막막했다.그러다가 김군이 전달해준 신문지 꾸러미를 풀어보았다. 당연히 스킨, 로션이나 영양제 같은 것이 들어 있을 것으로 생각했다. 그런데 5만 원 권 지폐 뭉치였다. 우리 부부는 할 말을 잃었다. 꿈을 꾸는 줄 알았다. 알라딘의 요술 램프를 여는 기분이었다. 그만 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 우리가 뭔데? 그분을 본 적도 없는데? 후원이란 게 이런 거구나. 얼른 그 학우에게 문자를 보내 부모님의 연락처를 물어보았다. 뭐라고 감사 인사를 해야 할지 모를 지경이었다. 그런데 답장이 왔다.자신에게 흘러온 것을 그냥 우리 아들에게 흘려보내야겠다는 생각이 들었다고 했다. 'flow(흐르다)'라는 단어가 내내 귓가에 맴돌았다. 김군이 전해 준 것으로 두 달 치 병원비와 간병비가 해결됐다. 결국 그분은 자신을 밝히지 않았다. 그냥 얼굴 못 본 천사로 남았다. 우리는 뭔가를 다른 사람들에게 흘려보내야 하는 것이었다. 따뜻한 마음도, 희망도, 사랑도, 돈도... 움켜쥐고 썩힐 게 아니라 필요한 곳으로 흘려보내야 하는 것이었다.아들은 병상 생활 14년째 접어들었다. 그동안 엄청난 흐름이 우리에게 강물처럼 넘쳐왔다. 그래서 그 오랜 세월을 쓰러지지 않고 우리 가족은 물론, 아들도 살아가고 있다.